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OPASNO JE

Ove stvari nikada ne biste smjeli ostavljati u automobilu tijekom ljetnih vrućina

Piše Goran Ivanović,
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Ove stvari nikada ne biste smjeli ostavljati u automobilu tijekom ljetnih vrućina
Foto: 123RF
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Ljetne vrućine automobil pretvaraju u opasno vruć prostor u kojem neki svakodnevni predmeti mogu postati rizik. Visoke temperature mogu oštetiti brojne stvari koje ostavljamo u vozilu, pa je važno znati što nikako ne smijemo ostaviti unutra

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Tijekom ljetnih vrućina automobil se lako pretvara u pećnicu, a navika ostavljanja stvari u njemu postaje ozbiljan rizik. Unutrašnjost vozila parkiranog na suncu djeluje poput staklenika.

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Savjeti za spas od vrućine | Video: 24sata/pixsell

Čak i kad je vani ugodnih 25°C, temperatura u vozilu za samo deset minuta može skočiti na 35°C, a unutar sat vremena doseći i opasnih 50°C. Na višim ljetnim temperaturama te brojke postaju još ekstremnije, pretvarajući bezopasne predmete u potencijalne prijetnje.

Dezodoransi, lakovi za kosu i predmeti pod tlakom

Predmeti pod tlakom poput dezodoransa, lakova za kosu i osvježivača zraka u vrućem autu postaju tempirane bombe. Iznad 50°C, tlak u limenkama raste i može dovesti do eksplozije koja će oštetiti staklo i unutrašnjost.

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Slična opasnost prijeti i od jednokratnih upaljača čije plastično kućište može popustiti, uzrokujući curenje plina i rizik od požara. Čak i limenke gaziranih pića mogu popucati i stvoriti ljepljivi nered.

Elektronika i baterije

Skupi uređaji poput pametnih telefona, tableta i prijenosnih računala ne podnose vrućinu. Litij-ionske baterije u njima izrazito su osjetljive: toplina im trajno smanjuje kapacitet, a u najgorem slučaju može uzrokovati bubrenje, curenje ili čak samozapaljenje.

Foto: 123RF

Osim baterija, stradavaju i osjetljivi zasloni, plastična kućišta i druge komponente. Ako je uređaj neuobičajeno vruć ili se baterija napuhnula, odmah ga prestanite koristiti i odložite na sigurno.

Lijekovi

Automobil nije mjesto za čuvanje lijekova, čija djelotvornost na visokim temperaturama slabi ili potpuno nestaje. To je posebno opasno kod lijekova za kronične bolesti, poput inzulina ili lijekova za srce. Ironično, i krema za sunčanje gubi svoju učinkovitost ako se pregrije jer se njezini aktivni sastojci razgrađuju.

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Lako kvarljivu hranu nikada ne ostavljajte u autu jer se bakterije na vrućini munjevito razmnožavaju. Također, izbjegavajte ostavljati plastične boce s vodom jer toplina može potaknuti otpuštanje štetnih kemikalija u tekućinu.

Djeca i kućni ljubimci

Sve navedene opasnosti su materijalne, no ova to nije. Nikada, ni pod kojim okolnostima i ni na najkraće vrijeme, ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce same u parkiranom vozilu. Temperatura u automobilu raste iznimno brzo, a dječje tijelo zagrijava se tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe.

Foto: 123RF

Ni otvoren prozor ne može spriječiti toplinski udar, koji može nastupiti u samo nekoliko minuta i imati tragične posljedice. Ako vidite dijete ili životinju zatvorenu u vrućem automobilu, odmah nazovite 112. Vaša brza reakcija može spasiti život.

*uz korištenje AI-ja
 

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