Ove zemlje plaćaju turiste da ih posjete: Iznos je impresivan

Dok su nekad popusti na zrakoplovne karte i smještaj bili vrhunac ponude, danas se na stolu nalaze izravni financijski poticaji, bespovratna sredstva i vaučeri koji zvuče predobro da bi bili istiniti. Od idiličnih talijanskih sela koja nude desetke tisuća eura za preseljenje do azijskih metropola koje dijele besplatne letove, prilike za putnike i one željne novog početka nikada nisu bile veće.

Ipak, iza primamljivih naslova kriju se specifični uvjeti koje je potrebno ispuniti. Dok su neke ponude namijenjene isključivo turistima, one najizdašnije često su rezervirane za one koji su spremni spakirati kofere za stalno i udahnuti novi život u manje naseljena područja.

Italija prednjači s ponudama koje mijenjaju život

Kada je riječ o iznosima koji mogu uistinu promijeniti život, Italija je apsolutni predvodnik. Njezine su inicijative usmjerene na borbu protiv depopulacije ruralnih krajeva, a ponude su toliko velikodušne da privlače pažnju diljem svijeta. Regija Trentino, smještena u srcu Alpa, nudi do nevjerojatnih 100.000 eura novim stanovnicima mlađim od 45 godina.

Uvjet je preseljenje u jedno od 32 odabrana sela i kupnja nekretnine, pri čemu je 20.000 eura namijenjeno samoj kupnji, a čak 80.000 eura za obnovu. Naravno, postoji i obveza – novi stanovnici moraju tamo ostati najmanje deset godina.

Slične programe nalazimo i u drugim dijelovima zemlje. U Toskani, selo Radicondoli nudi do 29.000 eura za kupnju kuće ili plaća polovicu iznosa najamnine za nove stanovnike do početka 2026. godine.

Na jugu, u Kalabriji, mladima do 40 godina nudi se do 28.000 eura tijekom tri godine ako se presele u sela s manje od dvije tisuće stanovnika i pokrenu vlastiti posao. Ni Sardinija ne zaostaje, nudeći bespovratna sredstva od 15.000 eura za kupnju ili renovaciju kuće u ruralnim područjima, pod uvjetom da ona postane primarno prebivalište.

Švicarska idila uz stroge uvjete

U švicarskim Alpama, slikovito selo Albinen bori se s odljevom stanovništva na jednako atraktivan način. Njihova ponuda posebno je primamljiva za obitelji. Odrasle osobe koje se odluče preseliti mogu dobiti do 25.000 švicarskih franaka (oko 26.000 eura), a za svako dijete osiguran je dodatni poticaj od 10.000 franaka. To znači da četveročlana obitelj može računati na poticaj veći od 50.000 franaka.

Međutim, put do ove alpske idile nije jednostavan. Uvjeti su strogi: kandidati moraju biti mlađi od 45 godina, posjedovati švicarsku boravišnu dozvolu C ili švicarsko državljanstvo, kupiti nekretninu u vrijednosti od najmanje 200.000 franaka te se obvezati na boravak od najmanje deset godina. Time se osigurava da novi stanovnici dolaze s ozbiljnom namjerom dugoročnog doprinosa zajednici.

Azijske destinacije ciljaju na turiste

Dok se europske zemlje fokusiraju na demografsku obnovu, azijske destinacije poput Tajvana i Hong Konga koriste financijske poticaje prvenstveno za privlačenje kratkoročnih posjetitelja. Tajvan je pokrenuo agresivnu kampanju s više različitih programa. Od travnja 2026. godine turisti mogu dobiti subvencije za boravak u hotelima tijekom radnog tjedna u iznosu do 58 eura po osobi za dva noćenja.

Tu je i "rođendanski bonus" gdje tisuću putnika svakog mjeseca dobiva kredit za smještaj, a popularna nagradna igra "Taiwan the Lucky Land" nudi mogućnost osvajanja vaučera od oko 145 eura za potrošnju u zemlji. Čak i tranzitni putnici mogu profitirati, ostvarujući pravo na vaučer za kupovinu u zračnoj luci.

Hong Kong je pak privukao globalnu pažnju svojom kampanjom 'Hello Hong Kong' u sklopu koje su podijelili stotine tisuća besplatnih zrakoplovnih karata. Putem prijevoznika poput Cathay Pacifica, putnici su se mogli prijaviti za izvlačenja i osvojiti putovanje u ovaj dinamični grad-državu. Za 2026. godinu fokus je na paketima koji uključuju i dodatne pogodnosti poput besplatnih SIM kartica i popusta na gradski prijevoz.

Manji poticaji, ali i dalje primamljivi

Osim velikih igrača, i druge zemlje nude manje, ali značajne beneficije. Šri Lanka je, primjerice, uvela besplatne 30-dnevne vize za turiste iz određenih zemalja kako bi pojednostavila i pojeftinila dolazak. Malta, iako se sve više okreće održivom turizmu, i dalje nudi poticaje za duže boravke na otoku Gozo tijekom zimskih mjeseci, potičući tako cjelogodišnji turizam.