Mastektomija spašava živote žena oboljelih od raka dojke, ali kod dijela pacijentica nakon operacije pojavljuje se ozbiljna i često zanemarena posljedica, kronična bol koja može trajati godinama
Ove žene su uklonile dojke da spriječe rak, zatim je došla bol
Tri tjedna nakon mastektomije, Sophia Bassan osjetila je probadajuću bol ispod desnog pazuha. U mjesecima koji su slijedili, kroz njezina prsa i leđa širili su se bolni električni šokovi. Tijelo joj je postalo toliko osjetljivo da ponekad nije mogla nositi majicu niti podići vilicu do usta, piše CNN.
Spavala je sjedeći jer je ležanje bilo prebolno, a trzala bi se na najmanji dodir.
- Pamtim da sam mislila da gubim razum. Jednom sam bila u toliko boli da sam morala skinuti majicu, a onda mi je mačji rep dotaknuo leđa. Vrisnula sam - rekla je Bassan (43).
Mastektomija je operacija koja spašava život jer uklanja dojke, a tako i rizik od raka dojke, koji pogađa jednu od osam žena tijekom života. Neke žene podvrgavaju se zahvatu i preventivno, nakon genetskog testa koji pokazuje povećan rizik.
No u mjesecima nakon operacije, mnoge žene razviju postmastektomski bolni sindrom (PMPS), stanje koje može varirati od neugode do teške onesposobljenosti i trajati godinama.
Bol koju medicina često ne prepoznaje
PMPS se nedosljedno dijagnosticira i liječi, zbog čega žene poput Bassan ostaju bez adekvatne pomoći i često nailaze na nerazumijevanje liječnika. Procjene učestalosti variraju, a neka istraživanja navode da pogađa i više od 50% pacijentica, dok su i niže procjene (oko 10%) i dalje tisuće žena.
Sindrom je slabo definiran, a nedostatak standarda otežava istraživanja i liječenje. U nekim slučajevima bol se opisuje kao pečenje, probadanje ili stalna osjetljivost u prsima, ramenu ili pazuhu koja traje najmanje tri mjeseca nakon operacije.
Stručnjaci ističu da ne postoji “zlatni standard” liječenja niti odobreni lijek za ovo stanje.
- U prošlosti se fokus uglavnom stavljao na preživljavanje, pa se ova bol smatrala prihvatljivom - rekao je jedan od autora istraživanja.
Bol kao posljedica
Pacijentice opisuju kako ih bol iznenadi jer im se prije operacije rijetko detaljno govori o mogućim dugoročnim posljedicama. Jennifer Drubin Clark (42) nakon mastektomije više nije mogla svirati klavir, sušiti kosu ili držati djecu u naručju.
- Ništa od toga nije bilo moguće. Sve me dovodilo do suza - rekla je.
Drugi pacijenti navode da su liječnici često bili fokusirani na estetski ishod rekonstrukcije, dok je bol ostajala zanemarena.
Uzrok i liječenje je još nejasno
Istraživači smatraju da bol nastaje zbog oštećenja živaca tijekom operacije. U nekim slučajevima moguće ih je kirurški ponovno povezati, ali većina kirurga za to nije posebno educirana.
Zbog toga se pacijentice često suočavaju s ignoriranjem simptoma ili nedostatkom jasnih rješenja.
- Kad liječnici nemaju odgovor, najlakše je reći da problem ne postoji - rekao je jedan kirurg. PMPS se bilježi još od 1970-ih, ali i dalje nema jasne medicinske definicije.
Teške posljedice i dugotrajna patnja
Neke žene nakon operacije razviju kroničnu bol koja traje godinama. Jedna pacijentica navodi da nije spavala cijelu noć od zahvata, dok druga opisuje stalno pečenje i bol u ramenima i prsima.
Lijekovi poput gabapentina mogu pomoći nekima, dok drugi pokušavaju s različitim terapijama: stimulacijom živaca, fizioterapijom, injekcijama steroida, akupunkturom ili alternativnim metodama.
Cijena koja se ne vidi
Jedna od pacijentica procjenjuje da ju je kronična bol koštala više od 200.000 dolara izgubljenih prihoda i ušteđevine, uz gubitak posla i kvalitete života. Iako je rak uklonjen, posljedice operacije ostaju.
- Ne znam je li sve ovo vrijedilo - rekla je Bassan.
Postmastektomski bolni sindrom postaje sve prepoznatiji kao ozbiljna posljedica liječenja raka dojke, no medicina još nema jasne smjernice za njegovo liječenje. Dok se fokus zdravstvenog sustava i dalje primarno usmjerava na preživljavanje, kvaliteta života nakon operacije ostaje nedovoljno adresirana, a mnoge žene ostaju same sa svojom boli.
