Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SIMPTOMI NISU TIPIČNI

Žene imaju drugačije simptome infarkta: Jave se tjednima prije, evo koje ne smijete ignorirati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kod žena se zbog atipičnih simptoma infarkt miokarda otkriva kasnije ili prekasno, ponekad i prekasno za učinkovitu intervenciju, rekao je kardiolog Davor Miličić

Muškarci i žene su skloni istim srčanim bolestima što se vidi u statistici prema kojoj od srca i krvnih žila umire oko 40 posto muškaraca i oko 50 posto žena u Hrvatskoj. Suprotno mišljenju, i žene umiru od bolesti srca i krvnih žila, čak više nego muškarci, samo što se kardiovaskularne bolesti kod žena pojavljuju 10 godina kasnije nego kod muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prepoznajte simptome tihog infarkta 01:13
Prepoznajte simptome tihog infarkta | Video: 24sata/pixsell

Žene u generativnoj dobi hormonalni status štiti od razvoja ateroskleroze, no kad dođe do menopauze rizik bolesti se povećava i žene 10 godina kasnije pobolijevaju i umiru od kardiovaskularnih bolesti, kazao je akademik prof.dr.sc. Davor Miličić, dr. med., specijalist internist – kardiolog, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila u KBC Zagreb i predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva.

Istraživanja su pokazala da žene koje puše i imaju dijabetes po ulasku u klimakterij imaju čak četiri puta veće šanse za srčani udar od njihovih vršnjakinja. Prof. Miličić dodao je da postoje izvjesne razlike u simptomima infarkta miokarda između žena i muškaraca.

- Žene su sklonije atipičnim simptomima, dok je kod muškaraca bol iza prsne kosti u većini najvažniji popratni simptom. Ostali simptomi su opća slabost, oznojenost, zaduha, pretkolapsno stanje. Kod žena se zbog atipičnih simptoma infarkt miokarda otkriva kasnije ili prekasno, ponekad i prekasno za učinkovitu intervenciju. Stoga ih treba educirati da budu svjesne da i one nose kardiovaskularni rizik pa kod svih simptoma moraju reagirati - upozorio je prof. Miličić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album

Pojasnio je da infarkt miokarda najčešće počinje naglim osjećajem boli koja se javlja u području iza prsne kosti. To može biti osjećaj boli, ali nije nužno. Katkad se umjesto boli javlja pritisak, žarenje, pečenje i općenito osjećaj nelagode u prsima.

- Kod nekih to nije intenzivan osjećaj, a kod drugih je intenzivniji. Ako je riječ o tipičnom infarktu, bol može potrajati 15, 20 ili više minuta. Riječ je o kontinuiranoj boli koja se može postupno pojačavati, a praćena je općom slabošću i osjećajem straha. Pacijenta katkad oblije hladan znoj, ima intenzivan osjećaj lupanja srca te neugodan osjećaj da se nešto ozbiljno poremetilo u organizmu - kazao je.

- Atipične simptome često imaju i dijabetičari. Oni imaju viši prag za osjet boli budući da su im oštećeni osjetni živci. Tako kod njih bol može biti blaža ili izostati, a prisutni su samo omaglica, znoj i nedostatak zraka. To vrijedi ako je riječ o infarktu koji zahvaća gornju stijenku srca, no ako je zahvatio donju stijenku javljaju se bolovi u gornjem srednjem dijelu trbuha i nalikuju boli zbog želuca ili dvanaesnika. Kod nekih je bol prisutna i drugdje, a ne samo iza prsne kosti. Do dolaska Hitne čovjek treba mirovati, najbolje ga je polegnuti u vodoravan položaj. Pacijenta treba pomno nadzirati zbog mogućeg srčanog zastoja, tzv. fibrilacije ventrikula. Tada ga treba reanimirati - zaključio je dr. Miličić.

Tihi simptomi udara na koje žene posebno trebaju obratiti pažnju, a javljaju se i nekoliko tjedana ranije

Foto: Pixsell/Dreamstime

1. UMOR: Ako se arterije suze, srce prima manje krvi zbog čega radi puno teže. Zato se osjećate umorno i pospano sve vrijeme.

2. KRATKOĆA DAHA: Ako srce dobiva manje krvi to znači da će pluća dobivati manje kisika nego što je normalno. Imate li problema s disanjem, što prije posjetite liječnika jer to može značiti kako se približava vrijeme srčanog udara.

3. SLABOST: Ako tijelo oslabi tj. osjećate slabost, to je zato što odjednom arterije postanu uske i ne dopuštaju krvi da cirkulira ispravno. Tada mišići ne dobivaju ono što im je potrebno i može se dogoditi da se srušite.

4. VRTOGLAVICA I HLADNO ZNOJENJE: Slaba cirkulacija krivac je i za to što je protok krvi u mozgu ograničen, a to je opasno po život. U takvoj situaciji osjetit ćete vrtoglavicu i zbunjenost. Ne ignorirajte ovakve znakove.

5. PRITISAK U PRSIMA: Imate li rane simptome srčanog udara vjerojatno ćete osjetiti i nemir u prsima, manju bol ili povišen tlak. To će biti sve češće kako se bliži dan srčanog udara.

6. SIMPTOMI GRIPE ILI PREHLADE: Mnogu ljudi koji su preživjeli udar kasnije su rekli kako su nekoliko dana prije imali simptome prehlade i gripe poput kašlja te groznice.

Simptomi srčanog udara kod žena često su suptilniji nego kod muškaraca i ne uključuju uvijek jaku bol u prsima. Najčešći znakovi su neobičan umor, kratkoća daha, mučnina, vrtoglavica i bol u leđima, vratu ili čeljusti. Mnoge žene osjećaju pritisak ili nelagodu u prsima koja može biti blaža, a ovi simptomi se mogu javiti i tjednima prije samog udara.

Žene češće doživljavaju takozvane 'tihe' srčane udare ili atipične simptome, što dovodi do kasnijeg prepoznavanja i veće smrtnosti. Ovi simptomi se često zamijene s gripom, stresom ili probavnim smetnjama. Kao i svaki drugi srčani udar, i tihi srčani udar podrazumijeva blokadu protoka krvi i često oštećuje srčani mišić. Tihi srčani udar povećava rizik od idućeg udara.

Ako sumnjate na srčani udar, ne čekajte da simptomi prođu i odmah nazovite hitnu pomoć.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026