Koliko vlakana trebate unositi? Evo što savjetuju stručnjaci

Vlakna su novi proteini, a sa svih strana pljušte preporuke 'što više to bolje', no je li to zaista baš tako? Preporučeni dnevni unos za odraslu osobu je 25 do 35 grama

Admiral

Preporuke o većem unosu vlakana su svuda oko nas, no možete li pretjerati? Većina nas zaista bi trebala jesti više vlakana, ali vaša crijeva vam neće zahvaliti na preopterećenju.

- U teoriji, naši su preci možda jeli i do 100 g vlakana dnevno, ali to je daleko iznad onoga što većina modernih crijeva može podnijeti - kaže dr. Emily Leeming, dijetetičarka na King's Collegeu u Londonu i autorica knjige Fibre Power (koja izlazi u svibnju).

Svi ga čupaju iz vrta, a ne znaju koliko je zdrav: Ovaj korov je prava superhrana, evo recepata 02:06
Vlakna se nalaze u orašastim plodovima, sjemenkama, lisnatom povrću i grahu, a mogu se uzimati i kao dodatak prehrani. 
Prosječan unos prehrambenih vlakana kod odraslih u Hrvatskoj iznosi oko 17–20 grama dnevno, što je znatno ispod preporučenih dnevnih razina, koje iznose 25–35 grama. 

Što rade vlakna?

Leeming kaže da bi postizanje te razine moglo imati značajne koristi. Vlakna podržavaju probavu, smanjuju rizik od raka crijeva i srčanih bolesti, smanjuju 'loš' kolesterol, pomažu u kontroli šećera u krvi i potiču osjećaj sitosti. Iako je 30 g najviše proučavan unos, dokazi upućuju na to da se koristi mogu nastaviti i nakon toga.

- Postoji linearni, procijenjeni odnos koji se nastavlja do većih količina - kaže Leeming.

Koliko je previše?

Vlakna su moćna i vašim crijevima treba vremena da se prilagode. Prebrzo povećanje može uzrokovati nadutost i nelagodu. Zato se ne savjetuje iznenadni skok sa 16 g na 50 g. Redovito konzumiranje više od 50 g također može biti teško bez da postanete opsesivni.

- Ne moramo ići puno preko preporuke da bismo vidjeli koristi. Dodatnih 7 g dnevno povezano je s nižim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i raka crijeva. Samo 5 g više povezano je s 5% nižim rizikom od depresije - kaže ona.

Ako želite povećati unos, činite to postupno i pijte puno tekućine. Leemong pojašnjava kako vlakna djeluju poput spužve, pa bez dovoljno tekućine, mogu učiniti stvari suhima i neugodnima.

Iznad svega, slušajte svoje tijelo. Zdrava prehrana mora biti ugodna, praktična i činiti da se osjećate dobro.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi
VELIKI VODIČ

Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Svaka krvna grupa može bolje reagirati na određene namirnice, a neke je bolje izbjegavati. Iako prehrana prema krvnim grupama nije znanstveno dokazana, mnogi ljudi je koriste kao vodič za zdraviji životni stil
Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...
'UNAKAZILA ME!'

Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...

Ponekad odemo u salon s nadom da ćemo izaći kao nova osoba - sređene kose, savršenih noktiju ili sa šminkom iz snova. No umjesto oduševljenja, neki su kući otišli u suzama. U nastavku donosimo 30 stvarnih priča ljudi čiji su pokušaji uljepšavanja završili kao pravo razočaranje i podsjetnik da 'samo vrhove' ne znači svima isto.
FOTO Je li ovo najzgodnija baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi frajeri'
S 30 JE POSTALA BAKA

FOTO Je li ovo najzgodnija baka na svijetu? 'Upucavaju mi se i do deset godina mlađi frajeri'

Upoznajte Alice Vasquez, kalifornijsku instruktoricu yoge koja, sa svojih 46 godina, nosi titulu 'najseksi bake na svijetu'. Toliko je očaravajuća da je mnogi miješaju s njezinom kćeri, djeluje joj kao sestra, a kad kaže da je baka troje unučadi, ostaju u nevjerici

