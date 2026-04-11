Koliko vlakana trebate unositi? Evo što savjetuju stručnjaci

Preporuke o većem unosu vlakana su svuda oko nas, no možete li pretjerati? Većina nas zaista bi trebala jesti više vlakana, ali vaša crijeva vam neće zahvaliti na preopterećenju.

- U teoriji, naši su preci možda jeli i do 100 g vlakana dnevno, ali to je daleko iznad onoga što većina modernih crijeva može podnijeti - kaže dr. Emily Leeming, dijetetičarka na King's Collegeu u Londonu i autorica knjige Fibre Power (koja izlazi u svibnju).

Pokretanje videa... 02:06 Svi ga čupaju iz vrta, a ne znaju koliko je zdrav: Ovaj korov je prava superhrana, evo recepata | Video: 24sata/pexels

Vlakna se nalaze u orašastim plodovima, sjemenkama, lisnatom povrću i grahu, a mogu se uzimati i kao dodatak prehrani.

Prosječan unos prehrambenih vlakana kod odraslih u Hrvatskoj iznosi oko 17–20 grama dnevno, što je znatno ispod preporučenih dnevnih razina, koje iznose 25–35 grama.

Što rade vlakna?

Leeming kaže da bi postizanje te razine moglo imati značajne koristi. Vlakna podržavaju probavu, smanjuju rizik od raka crijeva i srčanih bolesti, smanjuju 'loš' kolesterol, pomažu u kontroli šećera u krvi i potiču osjećaj sitosti. Iako je 30 g najviše proučavan unos, dokazi upućuju na to da se koristi mogu nastaviti i nakon toga.

- Postoji linearni, procijenjeni odnos koji se nastavlja do većih količina - kaže Leeming.

Koliko je previše?

Vlakna su moćna i vašim crijevima treba vremena da se prilagode. Prebrzo povećanje može uzrokovati nadutost i nelagodu. Zato se ne savjetuje iznenadni skok sa 16 g na 50 g. Redovito konzumiranje više od 50 g također može biti teško bez da postanete opsesivni.

- Ne moramo ići puno preko preporuke da bismo vidjeli koristi. Dodatnih 7 g dnevno povezano je s nižim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i raka crijeva. Samo 5 g više povezano je s 5% nižim rizikom od depresije - kaže ona.

Ako želite povećati unos, činite to postupno i pijte puno tekućine. Leemong pojašnjava kako vlakna djeluju poput spužve, pa bez dovoljno tekućine, mogu učiniti stvari suhima i neugodnima.

Iznad svega, slušajte svoje tijelo. Zdrava prehrana mora biti ugodna, praktična i činiti da se osjećate dobro.