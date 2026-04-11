Napitci protiv anksioznosti: Umirite živce gutljaj po gutljaj

Određeni napici, korišteni stoljećima u tradicionalnoj medicini, mogu pružiti osjećaj ugode i olakšanja, a njihovu učinkovitost sve više potvrđuju i moderna znanstvena istraživanja.

Moć biljnih čajeva u šalici

Biljni čajevi najpoznatiji su saveznici u smirivanju uma. Sam ritual pripreme i ispijanja toplog napitka može djelovati terapeutski, usporavajući nas i tjerajući da posvetimo trenutak sebi. No, snaga se krije i u samim biljkama.

Kamilica

Kamilica je vjerojatno najpoznatiji biljni lijek za smirenje. Ova biljka nalik tratinčici sinonim je za opuštanje, a njezino djelovanje pripisuje se spoju apigeninu, flavonoidu koji djeluje na receptore u mozgu slično kao i neki lijekovi protiv anksioznosti. Jedna studija iz 2016. godine pokazala je da je dugotrajna upotreba ekstrakta kamilice značajno smanjila umjerene do teške simptome generaliziranog anksioznog poremećaja. Osim što opušta, kamilica pomaže i kod želučanih tegoba koje su često povezane sa stresom.

Zeleni čaj

Zeleni čaj nudi jedinstvenu kombinaciju. Iako sadrži kofein, bogat je aminokiselinom L-teanin, koja potiče proizvodnju neurotransmitera poput serotonina i dopamina, zaslužnih za dobro raspoloženje. Upravo sinergija L-teanina i umjerene doze kofeina može dovesti do stanja koje mnogi opisuju kao "mirna usredotočenost", smanjujući stres bez izazivanja pospanosti. Istraživanje provedeno na studentima 2017. godine otkrilo je da su oni koji su pili zeleni čaj imali dosljedno niže razine stresa od onih u placebo skupini.

Matičnjak, biljka iz obitelji metvice s mirisom limuna, od davnina se koristi za nesanicu i tjeskobu. Vjeruje se da djeluje poticanjem GABA-e, neurotransmitera koji umiruje stres. Slično djeluje i pasiflora, koja se dugo koristi za poboljšanje kvalitete sna, a može pomoći i u ublažavanju simptoma anksioznosti.

Neočekivani saveznici u borbi protiv stresa

Osim dobro poznatih čajeva, olakšanje se može pronaći i u drugim napicima. Ponekad je rješenje jednostavno poput čaše obične vode. Dehidracija, čak i blaga, može negativno utjecati na raspoloženje i povećati razinu kortizola, hormona stresa. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji piju manje vode skloniji anksioznosti i depresiji.

Sve se više govori i o vezi između zdravlja crijeva i mentalnog zdravlja. Fermentirani napici poput kefira i kombuche sadrže probiotike, dobre bakterije koje mogu pomoći u smanjenju upala u tijelu i mozgu. Smatra se da zdrava crijevna mikrobiota potiče proizvodnju serotonina, hormona sreće, čime izravno utječe na raspoloženje. Toplo mlijeko, napitak našeg djetinjstva, sadrži aminokiselinu triptofan, prethodnika serotonina, te kalcij, za koji su neke studije pokazale da je povezan s manjom razinom stresa.

Temperatura je važna

Zanimljivo je da na osjećaj tjeskobe ne utječe samo sastav pića, već i njegova temperatura. Nedavna studija otkrila je da konzumacija toplih napitaka, osobito zimi, može biti povezana s nižim razinama depresije i nesanice. S druge strane, veća konzumacija hladnih pića ljeti povezana je s povećanom anksioznošću i probavnim smetnjama. Sam osjećaj topline iz šalice može pružiti osjećaj ugode i sigurnosti, što je u skladu s vjerovanjima tradicionalne kineske i ayurvedske medicine.

Što je bolje izbjegavati

Kao što neki napici pomažu, drugi mogu pogoršati simptome anksioznosti. Prekomjerne količine kofeina, osobito iz kave i energetskih pića, mogu izazvati lupanje srca i nervozu. Alkohol, iako u početku može djelovati opuštajuće, dugoročno narušava kemijsku ravnotežu u mozgu i može dovesti do pojačane tjeskobe dan nakon konzumacije. Također, napici s visokim udjelom šećera uzrokuju nagle oscilacije razine glukoze u krvi, što može rezultirati promjenama raspoloženja i razdražljivošću.

Uključivanje umirujućih napitaka u svakodnevnu rutinu može biti jednostavan i ugodan korak prema boljem mentalnom zdravlju. Ipak, važno je zapamtiti da oni služe kao podrška, a ne kao zamjena za stručnu medicinsku pomoć. Prije uvođenja bilo kojeg biljnog dodatka u prehranu, osobito ako uzimate lijekove, uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom.

*kreirano uz pomoć Ai-ja