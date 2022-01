Kao i svake godine, svaka nova godina sa sobom nosi nove ciljeve i nove trendove. Ove godine primjećujemo ih na svim poljima, a posebice u fitness svijetu. Ovi novi trendovi postat će apsolutni hit, a ono što je najvažnije, pomoći će nam da postignemo svoje fizičke i mentalne ciljeve.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Metabolička fleksibilnost

Jeste li znali da jedna od četiri odrasle osobe u Ujedinjenom Kraljevstvu pati od metaboličkog sindroma ili nezdravog metabolizma, što može uzrokovati pretilost, visoki krvni tlak i visok šećer u krvi.

Ljudsko tijelo sastoji se od velikog broja stanica koje moraju stalno pretvarati raspoloživo gorivo u energiju kako bi održale svoju vitalnu aktivnost. Metabolička fleksibilnost je sposobnost tijela da koristi različite vrste goriva, od kojih su najčešće glukoza (šećer) i masti, ovisno o njihovoj dostupnosti i potrebama tijela.

Zdrave stanice mogu koristiti raspoloživa goriva (uglavnom glukozu i masti) aktiviranjem najprikladnije mreže za signalizaciju metabolizma kako bi sačuvali ili potrošili energiju. Primjerice, kada jedemo ugljikohidrate, metabolička fleksibilnost pomaže nam kontrolirati razinu glukoze u krvi, koristeći je kao prioritetni izvor energije.

Naime, metabolička fleksibilnost omogućuje tijelu sagorijevanje masnih naslaga i stvaranje više energije potrebne u uvjetima intenzivnog opterećenja.

Dobra metabolička fleksibilnost omogućuje vam lakše dobivanje mišića, više energije tijekom treninga i održavanje uravnotežene težine.

- Naš metabolizam ključ je za zdravlje i dobrobit. Ako se brinemo o njemu tako što ga činimo fleksibilnijim, on će nam vratiti većom energijom, stabilnijom težinom i nižim šećerom u krvi - slaže se doktorica NHS-a dr. Emeka Okorocha.

2. Biciklizam

Bicikliranje, unutar doma i vani, posebno je poraslo tijekom pandemije. Kada su se gradovi zatvorili i kretanje je bilo ograničeno, mnogi su odlučili ostati aktivni pa makar to značilo i bicikliranje unutar četiri zida. No oni koji vole svjež zrak nastavili su biciklirati na mjestima gdje nema puno ljudi kao što su primjerice šume.

I ove godine, popularan je biciklizam, jer nudi trening za cijelo tijelo i pomaže pri sagorijevanju kalorija. Ako ste više ljubitelj vožnje i promatranja prirode, izađite van i probajte odbiciklirati što više možete, a ako ne možete propustiti niti jednu epizodu svoje omiljene serije onda biciklirajte kod kuće (ako imate unutarnji bicikl). Iako to zvuči savršeno - biti aktivan kod kuće i gledati omiljenu seriju, nemojte se dovesti u napast da to iskoristite grickanjem grickalica pred televizorom. Ako ste odlučili biti aktivni i nešto napraviti za sebe, onda se barem pridržavajte i zdravije prehrane.

3. Trening mentalnog zdravlja

Vježbamo kako bismo održali svoje tijelo zdravim i snažnim, ali i sve više vježbamo kako bismo poboljšali svoje mentalno blagostanje, bilo da je to hodanjem ili intenzivnim HIIT treningom. Tjelovježba je najbolji lijek.

Ako tražite trening s kojim ćete podići samopouzdanje i snagu onda je boks idealan za vas. Boks je disciplina koja radi na mnogim mišićnim skupinama tijela, ali također pomaže poboljšati koordinaciju, držanje i raspoloženje. Ono najvažnije, to je također sjajna vještina koja pomaže podići samopouzdanje i mnogi koji se kunu u nju potvrđuju da je to najsnažnija vježba koja postoji - možete očekivati ​​da ćete se osjećati snažno i sposobno nakon samo jednog treninga.

4. Brzi rezultati su izašli iz mode, dugoročno zdravlje je in

Ono što smo naučili iz pandemije je da je zdravlje zapravo sve. Mnogi od nas pate od kroničnog stresa (i visoke razine kortizola) i rade preintenzivne treninge i tu dolazi do greške.

Ono najbitnije je da pronađete vježbe, sport i prehranu koje vam odgovaraju. Mnogi na internetu traže treninge s kojima će postići najbrže rezultate, a to je greška. Ako kilograme izgubite prebrzo može doći do yo-yo efekta i te kilograme možete vratiti još brže i udvostručeno.

Bilo bi najbolje da se posavjetujete sa profesionalnim trenerom i nutricionistom kako biste imali najbolje rezultate koji će pomoći vašem fizičkom i mentalnom zdravlju. Kada pronađete vježbe koje vas ispunjavaju i dovode do određenog cilja, sve ostalo će ići lako. Znajte da se do cilja ne dolazi lako, pa tako ne možete preko noći skinuti kilograme i osjećati se bolje. Za dugoročno dobar izgled i dobru formu treba truda i vremena.

5. Kućna teretana

Ako niste ljubitelj teretane, a u kući imate sve što je potrebno za jedan dobar trening (bučice, utege, girje, šipka, prostirka i slično) onda možete napraviti i vlastitu 'teretanu' kod kuće i uživati u vježbanju.

Kućni treninzi hit su još od početka pandemije kada su se teretane diljem svijeta zatvorile pa su mnogi investirali novac u opremu kako ne bi pauzirali s treninzima.

To je odlična stvar za sve koji su sramežljivi, pogotovo za one koji možda imaju višak kilograma i nisu ljubitelji vježbanja među drugim ljudima. Osim toga, dobra stvar kod kućnih treninga je da sada mnogi fitness treneri nude usluge online treninga ili prenose trening iz teretane. Uz to, postoji i mnogo videa koje možete pronaći na YouTubeu, a i aplikacije koje možete skinuti na mobitel i bez problema vježbati. Na njima su vam objašnjenje vježbe - kako se koja pravilno izvodi, koliko ponavljanja trebate odraditi i koliko serija. Nikad nije bilo jednostavnije vježbati kod kuće!

6. Vrlo je bitan i oporavak

Ako mislite da ćete brže izgubiti kile ako vježbate konstantno svaki dan, prestanite to mislite. Bitan je odmor. Između treninga morate imati barem dan odmora. Ovisno o vašim preferencijama i ukusima, odaberite dane u tjednu ili vikend za odmor. Sve ovisi što više volite. No odmor je ključan. Koliko god je važna tjelesna aktivnost, još su važniji dani odmora. Točnije, nema uspjeha na treningu bez dana odmora.

Uzimanje dana odmora omogućava organizmu da se oporavi i regenerira. Dani odmora su ključan dio napretka, bez obzira jeste li profesionalni sportaš ili amater. U suprotnom, preskakanje i izbjegavanje dana odmora dovodi do pretreniranosti i premora.

Redovan odmor potreban je za siguran trening. Kad je tijelo premoreno, lakše je izgubiti formu, ali i ozlijediti se.

Kad se silite preko granice mogućnosti, pretreniranost smanjuje performanse – smanjena je izdržljivost, usporene su reakcije te je agilnost loša.

Najčešće se u danima odmora provode neke lagane kardio aktivnosti, što uključuje hodanje ili laganu vožnju bicikla. Dane odmora se savjetuje provoditi svakih 3-5 dana, a ponekad i češće.

7. Pilates je odličan

Pilates je izvrsna vježba koju možete isprobati ako želite izgraditi temeljnu snagu ili ublažiti bolove u leđima. Osim toga, on je također izvrstan način za jačanje mišića dna zdjelice. Jako dno zdjelice obećava bolje orgazme, piše Vogue.

Sve se vježbe izvode vrlo lagano, bez naglih pokreta ili pocupkivanja u mjestu, što ih ne čini lakšim za izvedbu od drugih popularnih oblika tjelovježbe, budući da se radi o izometričnim vježbama koje traže izdržljivost. Kod ovakvog vježbanja mišićni volumen se ne pojačava, već postaje elastičan, vretenast i gibak.