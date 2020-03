Ovi horoskopski znakovi su najveći hipohondri u Zodijaku

Zodijak definira našu osobnost i pokazuje nam na način na koji razmišljamo ikako se ponašamo. Tako je i sa zdravljem, odnosno našem pristupu i odnosu prema bolestima. Na najmanju bol u tijelu prvi će se zabrinuti idućih pet znakova i odmah pomisliti na najgore.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najviše se boje bolesti:

1. Djevica

Djevica je najveći hipohondar Zodijaka. Najčešće ćete ju sresti u Domovima zdravlja i bolnicama. Stalno ide na neke pretrage i umišlja da je bolesna. U nekim slučajevima to može prijeći i u opsesiju. Zato stalno čisti svoj dom, svako malo pere ruke, boji se virusa, bakterija, obavezno se cijepi protiv gripe i zatvara se u kuću kada krene val bolesti – od crijevnih viroza do virusnih oboljenja. I kada vam treba pomoć jer imate visoku temperaturu, neka vam ne pada napamet pozvati Djevicu. To bi je čak moglo i uvrijediti.

2. Jarac

Foto: dreamstime Njima je najteže izaći na kraj s vlastitim strahovima. A jedan od njih je i strah od bolesti. Sve je u redu dok je zdravlja – reći će vam Jarac. No njegov strah od bolesti je toliko jak da se s njim ne mogu suočiti, pa će izbjegavati posjet liječniku. No to ga neće omesti da surfa po internetu i traži objašnjenja za simptome koje osjeća u svom tijelu. I od obične crijevne viroze začas će si umisliti da boluje od raka debelog crijeva. Panično se boji nemoći, a bolest je za njega upravo to. Nesposobnost da bude samostalan i da ne ovisi o nikome.

3. Ribe

Ribe su sklone umišljanju stvari. Imaju bujnu maštu i često vide ono i čega nema. Tako je i s bolestima. Lako padnu pod utjecaj panike, pa će i u ovoj epidemiji koronavirusa pronaći razlog zašto nešto ne mogu učiniti. Otići će na bolovanje, osamiti se i izbjegavati kontakte s drugim ljudima. Ribe nekad potajno uživaju u nemoći, pa im hipohondrija nekad dobro dođe kao izlika.Vole da se netko brine o njima, sklone su samosažaljevanju, pa umišljanje bolesti za njih ima itekako smisla.

4. Rak

Za razliku od njegovih prethodnika hipohondara, on ne razmišlja o bolestima, sve dok se ne pojave neke ozbiljnije zdravstvene smetnje. E tada nastaje panika. Zna da ne smije surfati po internetu jer će tako doći u posjed informacija koje mogu upućivati na najgore. Čak su i skloni sakriti od drugih da nešto nije u redu i da se ne osjećaju najbolje. Potjerat će ga kod doktora, a on to želi izbjeći. No strah od najgorega mu ne da mira. Zbog svoje preosjetljivosti i sklonosti zamišljanju najgorih scenarija, hipohondrija ih rijetko može zaobići.

5. Vaga

Vage nisu paničari kad je u pitanju zdravlje, no zdravstvene smetnje i sklonost umišljanju bolesti im pomaže u nečemu. Riječ je o privlačenju pažnje. Pogledaj me, pomogni mi, budi uz mene, voli me – bolest Vagama služi iz tih razloga. Stoga će nekad kašalj pretvoriti u ozbiljan bronhitis, a temperaturu u opasnu upalu pluća, nadajući se da će oni koji su joj bitni potrčati prema njoj i paziti ju i maziti. No doktoru neće otići, osim ako stvari ne odu predaleko. Reći će, nije to ništa, proći će, samo budi uz mene, to me liječi.

Mogu s tim strahom izaći na kraj:

1. Bik

Stabilan i trezveni Bik drži do svog tijela i zdravlja. I ne podliježe strahu kad se pojave zdravstvene smetnje. Nimalo mu nije svejedno, ali neće o tome na sva zvona. Rješava to sam sa sobom i posjetom liječniku. Sklon je i uzimanju biljnih pripravaka te liječenju aromaterapijom i narodnoj medicini. On smatra da sve ono što postoji u prirodi je lijek i vjeruje da fitoterapija može pomoći u saniranju zdravstvenih poremećaja. Kad se pojavi bolest, prilazi joj ozbiljno, odgovorno i temeljito. Ništa ne prepušta slučaju.

2. Škorpion

Foto: dreamstime Ne voli bolest jer ga to stanje čini nemoćnim, a niti jedan se Škorpion ne voli tako osjećati. Voli imati kontrolu nad sobom, svojim životom, nad bliskim osobama, a tako je i sa vlastitim zdravljem. Vjeruje liječnicima, no ne odlazi na preglede sve dok ne mora. Čak ima nešto neobično u njihovom slučaju. Vole boravak u bolnici jer tada je sve pod kontrolom. Imaju svu potrebnu medicinsku njegu i skrb te vjeruju da će sve biti u redu. Škorpion se najviše boji smrti, i samo iz tog razloga zazire od bolesti i povremeno upada u stanje hipohondrije.

3. Vodenjak

Pripadnici ovog znaka znaju nekad podleći strahovima. Hipohondrija nije neuobičajena u njihovom slučaju, no nije dominantna kao kod Djevica. Češće obolijeva od psihosomatskih bolesti. U njegovom umu pojave se nekad fiksne ideje da vrtoglavica upućuje na mogućnost tumora na mozgu, a ponekad se duže zadržava u stanju nekih zdravstvenih problema, primjerice bolova u želucu jer

nije dosljedan u liječenju bolesti. Na prvi znak poboljšanja, prestat će uzimati lijekove i vratiti se starom načinu prehrane.

Nije ih briga:

1. Strijelac

Pripadnici ovog znaka nerijetko žive u petoj brzini. I nemaju oni vremena razmišljati o bolestima. No kad se bolest pojavi i uspori ih, postaju nemirni i razdražljivi jer moraju ležati i biti pasivni. Vrlo su temeljiti o educiranju o bolesti koja ih spopadne, zašto se pojavljuje, kako ju liječiti, pa će pročitati sve članke na tu temu i istražiti sve moguće opcije koje im mogu pomoći. Nema

prepuštanja nemoći, oni aktivno rješavaju svoje probleme. Istina je da češće brinu o zdravlju bližnjih nego o vlastitom.

2. Blizanci

Oni olako pristupaju svom zdravlju. Imaju važnijih stvari koji ih zaokupljaju. Stoga ne vode previše računa o prehrani, a vježbaju uglavnom radi dobrog izgleda. Češće ih spopadaju manje i prolazne zdravstvene smetnje kojima ne pridaju previše značaja. Popit će propisanu terapiju i nastaviti dalje sa svojim životom. Ne boje se bolesti, zapravo o njoj uopće ne razmišljaju. Važnije im je

gdje se i s kim dobro provesti i zbijati šale na račun koronavirusa. Ima nešto dobro u tome što malo toga uzimaju za ozbiljno.

3. Ovan

Brzi i energični Ovnovi vjeruju da su otporni na bakterije i viruse. Oni žive život punim plućima, pa kad ih i uz krevet veže visoka temperatura, teško da će mirovati cijeli dan. Postat će nervozni i razdražljivi. Oni leže, dok život prolazi mimo njih, u njihovom svijetu je to neprihvatljivo. Stoga ponekad sporije liječe bolesti jer ne znaju mirovati, nisu disciplinirani. Hipohondrija je u njihovom slučaju vrlo rijetka, a kada se i pojavi otrčat će kod liječnika i poduzeti sve što mogu kako bi ozdravili, odnosno otklonili strahove.

4. Lav

Oni su ljudi srca i vjeruju da ljubav sve može iscijeliti. I više strahuju od gubitka potpore i ljubavi bližnjih, nego od bolesti. Češće imaju poteškoća s tlakom, srcem i kralješnicom, no ne shvaćaju to previše dramatično. Mogu se pohvaliti drugima kako imaju problema sa zdravljem, ali da to nije ništa ozbiljno, oni su jači od toga. Nekad ih ulovi strah kada se pojave simptomi kojima ne mogu dokučiti uzrok, no neće si dopustiti umišljanja, već će otići liječniku i tako otkloniti potencijalne strahove.

POGLEDAJTE NOVI VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro