Jeste li jedan od onih koji u vezi pokušavaju kontrolirati svog partnera, često mijenjate raspoloženja i zahtjevni ste? Ako je odgovor da, dajte malo odmora i partneru i sebi.

1. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Rak je emotivan horoskopski znak. I ako on osjeti da ne dobiva potrebnu pažnju, burno će djelovati. Oni mogu trpjeti sve dok se ne umore, a zatim počinju odgurivati partnera, što ih može zbuniti i učiniti nesigurnim. Rak je toliko osjetljiv da je teško reći što ih je na prvom mjestu potaknulo i što im je potrebno da se smire.

2. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Škorpion je povrijeđen kad ga netko ne tretira onako kako on želi. Možda će postati ogorčen, ali on odbija objasniti zašto nije zadovoljan ponašanjem svog partnera. Oni također mogu iskaliti svoje frustracije na partneru, i bez obzira na to što će njihov partner učiniti da ih smiri, to vjerojatno neće biti dovoljno.

Ako Škorpionov partner učini nešto što on ne voli, ovaj horoskopski znak može s istim partnerom prekinuti prije nego što čuje razloge ili drugu stranu priče svog partnera. Zahtijevat će stvari od partnera koje on nije u mogućnosti dati.

3. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovan nije jedan od strpljivih znakova. Oni su impulzivni i ponekad mogu bez razmišljanja reći i najružnije stvari svom partneru. Naravno, nakon toga će osjećati grižnju savjest, ali tada je već prekasno da se izbrišu posljedice njihovih postupaka.

Ovan može biti tvrdoglav, a kada nije po njihovom, može se naljutiti. Osjetljivi su prema vlastitim osjećajima, pa tako zaborave uzeti u obzir i svog partnera.

4. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Blizancima možete lako dosaditi. Postaju nestrpljivi prema svojim partnerima, a zatim se naljute ako shvate da partneru treba previše vremena da odgovore na ono što su Blizanci tražili od njih.

Ako postoji problem u vezi, Blizanci mogu optužiti partnera da se ne trudi dovoljno. Također će gnjaviti i žaliti se, te se odnositi prema partneru kao prema djetetu kako bi mogli manipulirati njima.

5. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Kada je Bik frustriran tada može zajedno sa svojim partnerom napraviti scenu u javnosti, a zatim otići čak ni ne pokušavajući pronaći rješenje. Kada partner optuži Bika da je neosjetljiv ili da djeluje bizarno, Bik će odmah optužiti partnera za takvo svoje ponašanje.

Postoje slučajevi kada njihov partner pokušava izraziti svoje osjećaje, ali ih Bik odbacuje. No, oni vjeruju da su uvijek u pravu, a ako se njihov partner ne slaže s njima, onda je očito on u krivu.

6. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Kad Ribe ne dobiju ono što žele, mogu se ponašati kao žrtva. To ipak ne uspijeva uvijek i može samo pogoršati stvari. Nije neobično za Ribe da kada se uzrujaju naprave buku, zalupe vratima, udaraju po zidovima ili glasno plaču jer žele da njihov partner zna koliko su povrijeđeni.

Ponekad mogu i odbiti seks samo da dobiju ono što žele, ili prestati ulagati u svoj izgled kako bi obavijestile partnera da se ne osjećaju cijenjenim, piše YourTango.