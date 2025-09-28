Obavijesti

PLEMENITI ZNAKOVI

Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše Nobelovih nagrada

Nobelova nagrada utemeljena je 1895., a prve su dodijeljene 1901. godine. Više od 900 pojedinaca primilo je ovo prestižno priznanje u područjima poput mira, književnosti ili medicine. Ipak jedan se horoskopski znak ističe po količini osvojenih nagrada
U nastavku pogledajte rang listu od onih horoskopskih znakova koji su dobili najmanje Nobelovih nagrada, do onih koji su ih dobili najviše. | Foto: Canva/Profimedia/Wikipedia/Screenchot
