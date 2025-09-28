Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše Nobelovih nagrada

Nobelova nagrada utemeljena je 1895., a prve su dodijeljene 1901. godine. Više od 900 pojedinaca primilo je ovo prestižno priznanje u područjima poput mira, književnosti ili medicine. Ipak jedan se horoskopski znak ističe po količini osvojenih nagrada
U nastavku pogledajte rang listu od onih horoskopskih znakova koji su dobili najmanje Nobelovih nagrada, do onih koji su ih dobili najviše.
12. JARAC Jarci imaju 57 dobitnika Nobelove nagrade, što je najmanji broj među svim znakovima. To znači da se u ovom znaku rađa najmanje laureata, iako su oni često izuzetno značajni. Jarci su povezani s disciplinom i odlučnošću, što njihove pojedinačne uspjehe čini vrlo upečatljivima.
12. JARAC Jedan od najpoznatijih Jarčeva je Martin Luther King Jr. (15. siječnja 1929.), dobitnik Nobelove nagrade za mir 1964. godine. King je nagrađen za nenasilnu borbu protiv rasne segregacije i diskriminacije u SAD-u. Njegovi govori i vodstvo u pokretu za građanska prava postali su simbol borbe za jednakost i slobodu. Njegov rad ostaje inspiracija generacijama diljem svijeta.
11. ŠKORPION Škorpioni imaju 64 Nobelovca, što ih stavlja gotovo jednako s Lavovima. Njihov broj je među nižima, ali Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnosti i dubini. Zbog toga se često ističu na poljima koja zahtijevaju strast i predanost.
11. ŠKORPION Jedan od poznatih Škorpiona je Marie Curie (7. studenog 1867.), dobitnica dviju Nobelovih nagrada – za fiziku 1903. i za kemiju 1911. godine. Ona je prva osoba koja je osvojila dvije Nobelove nagrade u različitim znanstvenim disciplinama. Njezina istraživanja radioaktivnosti promijenila su tijek znanosti i medicine. Marie Curie ostaje jedno od najvažnijih imena u povijesti znanosti.
10. LAV Lavovi imaju 64 Nobelovca, što je relativno nisko u odnosu na vodeće znakove. Ipak, Lavovi su često karizmatične i snažne ličnosti, što se vidi i u njihovim laureatima. Njihov manji broj ne znači i manju važnost, jer Lavovi često ostavljaju upečatljiv trag.
10. LAV Jedan od poznatih Lavova je Barack Obama (4. kolovoza 1961.), dobitnik Nobelove nagrade za mir 2009. godine. Obama je nagrađen zbog svojih napora u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima. Njegov izbor za predsjednika SAD-a simbolizirao je nadu i promjenu u globalnoj politici. Nagrada je bila i priznanje za njegovu viziju svijeta temeljenog na suradnji i miru.
9. VODENJAK Vodenjaci imaju 65 Nobelovaca, što ih svrstava u donji dio ljestvice. Iako ih je manje, njihova postignuća su vrlo značajna. Vodenjaci su poznati po originalnosti i želji za promjenom, što se vidi i u njihovim laureatima. Njihov broj je manji, ali ostavlja dubok trag.
9. VODENJAK Jedan od najpoznatijih je Boris Pasternak (10. veljače 1890.), nagrađen Nobelovom nagradom za književnost 1958. godine. Pasternak je najpoznatiji po romanu „Doktor Živago“, u kojem je prikazao društvene i osobne borbe u Rusiji 20. stoljeća. Njegova nagrada izazvala je veliku političku buru u Sovjetskom Savezu. Usprkos pritiscima, njegovo ime ostalo je simbol književne slobode i umjetničkog izraza.
8. RIBE Ribe imaju 70 dobitnika Nobelove nagrade, što ih stavlja odmah iza Strijelaca. Ovaj znak povezuje se s maštom, suosjećanjem i intuicijom, što se može ogledati u njihovim laureatima. Ribe su često nadahnute humanizmom i umjetničkim izražajem. Njihov doprinos na različitim poljima ostavio je dubok trag.
8. RIBE Jedan od najpoznatijih laureata je Albert Einstein (14. ožujka 1879.), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Einstein je nagrađen za otkriće zakona fotoelektričnog efekta, što je bilo ključno za razvoj kvantne fizike. Iako je najpoznatiji po teoriji relativnosti, upravo ovo otkriće mu je donijelo Nobelovu nagradu. Njegovo ime postalo je sinonim za genijalnost i znanstveni napredak.
7. STRIJELAC Strijelci imaju 71 Nobelovca, što je brojka koja ih stavlja u gornju sredinu. Oni su znak poznat po širini pogleda i želji za učenjem, što se očito reflektira i u ovoj statistici. Njihova prirodna znatiželja i sklonost istraživanju često rezultira važnim otkrićima i inovacijama.
7. STRIJELAC Jedan od najpoznatijih Strijelaca je Winston Churchill (30. studenog 1874.), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1953. godine. Dobio je nagradu za svoje povijesne zapise i govorništvo koji su inspirirali svijet u teškim vremenima. Churchill je bio ključna politička figura Drugog svjetskog rata, ali i pisac koji je ostavio bogato književno nasljeđe. Njegova kombinacija politike i književnosti ostaje jedinstvena u povijesti Nobelovih laureata.
6. BIK Bikovi imaju 73 dobitnika Nobelove nagrade, što ih stavlja malo iznad Strijelaca i Ovna. Njihov broj je stabilan i pokazuje uravnoteženost između različitih područja postignuća. Bikovi se često povezuju s upornošću i pouzdanošću, što im očito pomaže u dugoročnim uspjesima.
6. BIK Poznat laureat je Pierre Curie (15. svibnja 1859.), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1903. godine. Nagradu je podijelio s Marie Curie i Henri Becquerelom za istraživanja radioaktivnosti. Njegov rad otvorio je nova područja fizike i kemije, te postavio temelje za nuklearnu znanost. Pierre Curie ostao je trajni simbol znanstvene predanosti i suradnje.
5. OVAN Ovnovi imaju 76 dobitnika Nobelove nagrade, što ih svrstava u sredinu ljestvice. Broj je respektabilan i pokazuje da i ovaj znak često iznjedri istaknute znanstvenike, političare i humanitarce. Ovnovi su često vođe i pioniri, što se može povezati s postignućima Nobelovaca. Njihova energija i inicijativa očito dolazi do izražaja.
5. OVAN Poznat laureat Ovan je Kofi Annan (8. travnja 1938.), dobitnik Nobelove nagrade za mir 2001. godine. Annan je bio generalni sekretar Ujedinjenih naroda i svojim djelovanjem jačao međunarodnu suradnju, mir i ljudska prava. Njegov mandat obilježen je pokušajima da se ojačaju multilateralni odnosi i humanitarna pomoć u kriznim područjima. Nagrada mu je dodijeljena i kao simbol povjerenja u diplomaciju i mirovne procese.
4. RAK Rakovi imaju 81 dobitnika Nobelove nagrade, što ih stavlja među gornji dio ljestvice. Ovaj znak često se povezuje s osjetljivošću i brigom za druge, što se odražava i u nagradama vezanima uz mir i ljudska prava. Njihov broj je vrlo respektabilan, iako niži od prva tri znaka. Rakovi ipak ostaju među najistaknutijima u ovoj statistici.
4. RAK Jedna od najpoznatijih je Malala Yousafzai (12. srpnja 1997.), dobitnica Nobelove nagrade za mir 2014. godine. Malala je nagrađena za borbu za pravo na obrazovanje djevojčica, posebno u Pakistanu gdje je rođena. Nakon atentata koji je preživjela, postala je globalni simbol otpora protiv ekstremizma i borbe za ljudska prava. Njezin rad i utjecaj protežu se daleko izvan granica njezine zemlje.
3. DJEVICA Djevice imaju 88 dobitnika Nobelove nagrade, što ih svrstava na treće mjesto. Taj rezultat pokazuje da ovaj znak ima snažnu vezu sa znanstvenim i humanitarnim uspjesima. Iako iza Vaga i Blizanaca, brojke su i dalje vrlo impresivne. Djevice su često povezane s predanošću i detaljnošću, što može objasniti ovakav rezultat.
3. DJEVICA Najpoznatija Djevica je Majka Terezija (26. kolovoza 1910.), dobitnica Nobelove nagrade za mir 1979. godine. Nagrada joj je dodijeljena za humanitarni rad i službu najsiromašnijima i bolesnima, posebno u Indiji. Osnovala je red Misionarki ljubavi, koji je pružao skrb ljudima u najtežim životnim uvjetima. Od 2016. proglašena je Svetom.
2. VAGA Vage imaju 93 Nobelovca, što ih stavlja na drugo mjesto. To znači da ovaj znak vrlo često “daje” osobe koje postižu svjetski priznat uspjeh u znanosti, književnosti ili politici. Vage su poznate po smislu za ravnotežu i diplomaciju, što se vidi i u njihovim najpoznatijim laureatima. Njihov rezultat dolazi odmah iza Blizanaca.
2. VAGA Jedan od poznatih laureata je Jimmy Carter (1. listopada 1924.), američki predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir 2002. godine. Carter je nagrađen za svoje desetljeće dug predani rad na mirnom rješavanju sukoba, promociji demokracije i ljudskih prava. Njegova zaklada Carter Center nastavila je djelovati diljem svijeta, promičući zdravstvenu skrb i humanitarne inicijative. Njegovo djelovanje primjer je političke i ljudske etike u praksi.
1. BLIZANCI Blizanci imaju 97 dobitnika Nobelove nagrade, što je najviše među svim znakovima. To pokazuje da se u ovom znaku često rađaju ljudi s iznimnim kreativnim i intelektualnim potencijalom. Oni vode ispred Vaga i Djevica, a prednost je prilično izražena. Zanimljivo je da ovaj znak nosi titulu “najplodnijeg” u kontekstu Nobelovaca.
1. BLIZANCI Jedan od najpoznatijih Blizanaca je Bob Dylan (24. svibnja 1941.), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2016. godine. Nagrada mu je dodijeljena zbog stvaranja novih poetskih izraza unutar američke glazbene tradicije. Dylan je revolucionirao popularnu kulturu svojim tekstovima i stilom, pomičući granice između književnosti i glazbe. Njegov rad i dalje snažno utječe na umjetnike i mislioce diljem svijeta.
