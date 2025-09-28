Ovi znakovi Zodijaka imaju najviše Nobelovih nagrada

9. VODENJAK Vodenjaci imaju 65 Nobelovaca, što ih svrstava u donji dio ljestvice. Iako ih je manje, njihova postignuća su vrlo značajna. Vodenjaci su poznati po originalnosti i želji za promjenom, što se vidi i u njihovim laureatima. Njihov broj je manji, ali ostavlja dubok trag. | Foto: Fotolia