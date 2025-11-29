Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi

10. LAV Lavovi obožavaju djecu i uvijek će pronaći nekoga od mlađih članova obitelji koga će razveseliti. Oni vjeruju da su blagdani najposebniji kada unose osmijehe na dječja lica, pa ne štede na poklonima i sitnim radostima. Voziti se s djecom na sanjkama, odvesti ih Djedu Božićnjaku ili u kupovinu igračaka za njih je poseban užitak. Lav želi stvarati uspomene koje će trajati cijeli život. To je za njega prava bit Božića – radost, velikodušnost i svjetlucava sreća. | Foto: Fotolia