Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi

Blagdani nekoga pretvore u vilenjaka punog lampica, a nekoga u Grincha koji računa koliko će sve to koštati. Svaki znak ima svoj način da preživi, slavi ili jedva dočeka kraj prosinca. Evo kako izgledaju božićne vibracije svakoga od njih
U nastavku pogledajte rang listu od znakova koji obožavaju Božić do onih koji se ponašaju kao Grinch.
12. RAK Rakovima se božićno raspoloženje budi čim završi Noć vještica. Oni će već početkom studenog pjevati božićne pjesme i završiti sav blagdanski shopping prije nego što mnogi uopće počnu planirati. Njihov dom bit će prvi ukrašen, a božićno drvce blistat će u savršenom izdanju. Sve blagdanske filmove mogu gledati u krug, bez dosade. Za njih je ovo najčarobniji dio godine, vrijeme koje donosi toplinu, zajedništvo i radost.
11. BIK Bikovi se tijekom Božića vraćaju u djetinjstvo i dopuštaju si bezbrižnost koju tijekom godine često potiskuju. Oni će praviti anđele u snijegu, graditi snjegoviće i sanjkati se s pravim dječjim oduševljenjem. U ormaru će potražiti najružniji božićni džemper i nositi ga s ponosom. Obilaze trgovine u potrazi za starim, ali i novim ukrasima, njegujući tradiciju i uspomene. Za njih je ovo razdoblje predaha, vrijeme kada se mogu opustiti i istinski uživati.
10. LAV Lavovi obožavaju djecu i uvijek će pronaći nekoga od mlađih članova obitelji koga će razveseliti. Oni vjeruju da su blagdani najposebniji kada unose osmijehe na dječja lica, pa ne štede na poklonima i sitnim radostima. Voziti se s djecom na sanjkama, odvesti ih Djedu Božićnjaku ili u kupovinu igračaka za njih je poseban užitak. Lav želi stvarati uspomene koje će trajati cijeli život. To je za njega prava bit Božića – radost, velikodušnost i svjetlucava sreća.
9. DJEVICA Djevice uživaju u blagdanskom uređenju doma, posebno u detaljima poput snježića, medenjaka u obliku dekoracija i mirisnih svijeća. Vole da sve bude uredno, skladno i toplo, pa dom pretvaraju u pravo malo zimskog utočište. Najsretnije su kada se mogu ušuškati pod dekicom uz tople napitke i obiteljske filmove. Poseban užitak im je bogata božićna trpeza i zajedništvo za stolom. Za Djevicu, blagdani su mir, toplina i osjećaj doma.
8. VODENJAK Vodenjaci su vrlo sentimentalni i kreativni pa biranje poklona doživljavaju kao izraz ljubavi. Danima, pa i tjednima mogu tražiti savršen dar, često izrađujući nešto ručno i jedinstveno. Više uživaju gledati druge kako otvaraju poklone nego primati svoje. Za njih dar nije predmet, nego gesta, osjećaj, pažnja. Blagdani su im prilika da pokažu svoje veliko srce.
7. RIBE Ribe prve započinju s mirisom kolača, medenjaka i toplom čokoladom u zraku. Obožavaju slatkiše, adventske kalendare, bombone i sve što podsjeća na djetinjstvo. Kućice od medenjaka i pahuljasti keksi njihova su mala umjetnost. Volje blagdansku atmosferu koja opušta i grije. Nekoliko dana odmora samo je dodatni blagoslov u njihovom malom zimskom raju.
6. VAGA Vage Božić doživljavaju romantično i emotivno. Vole filmove o ljubavi, večeri pod svjetlucavim lampicama i zajedničke trenutke ispod imele. Prosinačke šetnje, gledanje lampica i zajedničko ispijanje toplih napitaka za njih su najdraži rituali. U vezi traže sklad, nježnost i povezanost tijekom cijelog blagdana. Za njih je Božić priča o ljubavi, romantici i zajedništvu.
5. ŠKORPION Škorpioni možda djeluju hladno prema preranoj božićnoj euforiji, ali kad prosinac zapravo počne – mijenja se sve. Dekoracije, lampice, klizališta i čestitke dolaze u obzir samo kad su oni spremni. Njihovo slavlje je intenzivno, ali kontrolirano, bez pretjerivanja. Uživaju u blagdanskom duhu, ali žele ga doživjeti na svoj način i bez nametnutih pravila. Autentičnost im je najvažnija.
4. OVAN Ovnovi su kao mali obožavali božićno doba, ali s godinama je čarolija lagano izblijedjela. Manje okupljanja i udaljena obitelj utjecali su na osjećaj blagdana. Ponekad bi radije otputovali negdje u toplije krajeve nego ostali u snijegu i gužvi. Nostalgija je i dalje prisutna, ali uz dozu realizma. Za Ovnove je Božić više uspomena nego tradicija.
3. JARAC Jarčevi često osjećaju da blagdani zaklanjaju njihov rođendan, pa se znaju osjetiti zanemarenima. Mnogi ih daruju jednim poklonom za dva događaja, što ih potajno frustrira. Iako to ne pokazuju uvijek, žele da ih se vidi i cijeni odvojeno od blagdana. Zato ponekad djeluju kao Grinchevi, iako duboko u sebi samo traže pravednost. Kad se osjete vrednovano, blagdane mogu voljeti punim srcem.
2. STRIJELAC Strijelci nemaju mnogo tolerancije za preuranjene božićne pjesme i radije mijenjaju stanicu čim se pojave. Često su okruženi blagdanskom bukom na poslu, pa im brzo dosadi. Vole Božić kao dan, ali ne razumiju dugotrajnu euforiju prije njega. Smatraju da se toplina i zahvalnost ponekad izgube u naglasku na kupovinu i blještavilo. Blagdani su im lijepi, ali umjereno.
1. BLIZANCI Blizanci žive brzo i Božić ih svake godine iznenadi. Poklone često kupuju u zadnji čas i potroše više nego što planiraju. Uživaju u druženju, razgovoru i toploj atmosferi doma. No živcira ih pretjerana komercijalizacija i gubitak iskrenog smisla blagdana. Božić vole, ali najviše onda kad ga mogu doživjeti spontano i bez pritiska.
