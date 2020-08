Ovih 10 pitanja pokazuju hoće li biti drugog izlaska s tim tipom

Unatoč privlačnosti, prvi spojevi mogu biti zbunjujući. No ako pronađete odgovore na ovih 10 pitanja, brzo ćete znati hoće li biti i sljedećeg spoja ili je najbolje sve zaboraviti

<p>Iako su prvi spojevi vrlo uzbudljivi, oko njih je potrebno mnogo truda, piše <a href="https://www.womansday.com/relationships/dating-marriage/g32982819/questions-to-ask-on-a-date/">WomansDay.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ne vraćajte se bivšem samo zbog seksa</p><p>Većina razgovora na prvom spoju započinje uobičajenim pitanjima o tome odakle je netko i čime se bavi u životu, a to nije baš poticajno. Nitko ne želi gubiti vrijeme na besmislene veze s ljudima, a ovakva površna pitanja su potpuno beskorisna. No studije su pokazale da postavljanjem pravih pitanja na prvom spoju možete ubrzati stvaranje osjećaja bliskosti s partnerom.</p><p>Stručnjaci za spojeve otkrivaju koja je pitanja najbolje postaviti kako biste brzo upoznali nekoga, ali i odlučili hoće li biti ponovljenog susreta.</p><p>- Najvažnije je koristiti vlastiti stil prilikom postavljanja pitanja. Ne zaboravite pritom promatrati kako se vaš partner nosi s pitanjima koja ste mu postavili. Nekad je važnije ono što ljudi ne izgovore od onog što kažu - kaže <strong>Susan Winter</strong> donoseći 10 ključnih pitanja koji će vam olakšati spoj.</p><h2>1. Kako izgleda tvoja idealna veza?</h2><p>- Želim čuti što doista traže kod partnera. Žele li imati osjećaj moći nad nekim, žele li s partnerom stvoriti poslovni odnos? Žele li obitelj i suprugu koja ostaje kod kuće? Postavila bih to pitanje čak i ako o njemu nemam svoje mišljenje samo kako bih vidjela gdje će to odvesti mog partnera - kaže Susan.</p><h2>2. Misli li netko da je sada s tobom u vezi?</h2><p>- Ovo možete pitati i uz blagu dozu humora. Odgovor će pokazati viđa li se s kim i ima li nekih drugih veza. Ako kažu da ih prati luđakinja od bivše, to zapravo znači da još spava s njom - uvjerava Susan.</p><h2>3. Jesi li monogaman?</h2><p>- Ja sam monogamna i zbog toga se ne ispričavam. Za one koji su sličnih stavova, odgovor na ovo pitanje će donijeti rješenje. Da, mnogi će podignuti obrvu, no ako to kažete s dozom zaigranosti, može djelovati opušteno. Kad se sve svede na to što zapravo želite, želite biti na istoj valnoj dužini s partnerom - savjetovala je ona.</p><h2>4. Što te veseli?</h2><p>- Najzdravije veze su one koje se razvijaju između ljudi svjesnih što im razbuktava vatru. Oni mogu stvoriti sreću, čuđenje i zahvalnost u svojim životima - kaže dr. <strong>Alexandra Solomon</strong>, klinička psihologinja i profesorica na Sveučilištu Northwestern.<br/> - Zanima vas hoće li partner govoriti o stvarima koje ga ispunjavaju strašću i entuzijazmom.</p><p>Crvena zastavica je iznad onih koji će se na to pitanje nasmijati ili vam zamjeriti što ga postavljate. Ako ste prirodno znatiželjni oko toga što pokreće druge, a netko tko sjedi nasuprot vama misli da je takvo pitanje neprimjereno ili smiješno, vjerojatno ne dijeli vaše stavove i promišljanja - kazala je.</p><h2>5. Kako si?</h2><p>- Uspješan prvi spoj podrazumijeva da su oba partnera prisutna u razgovoru koji se razvija i otkriva, radije nego da stojite nasuprot nizu pitanja koja djeluju više poput intervjua za prvo poglavlje ljubavnog romana - dodaje Solomon.</p><p>- Na dobrom prvom spoju završavate na istoj cesti zajedno, umjesto da postavljate pitanja i na njih dobijete protupitanja. Zato je pitanje "Kako si" početak razgovora u koji se možete udubiti zajedno. Ako dobijete samo jednu riječ za odgovor, to nije dobar znak - pojasnila je.</p><h2>6. Kad bi sve životinje mogle pričati, što misliš koja bi bila najnepristojnija?</h2><p>- Smiješno pitanje poput ovoga pomoći će vam procijeniti nečiji kapacitet zaigranosti. Možete li se smijati zajedno i spustiti obrambene mehanizme? Ponekad na prvom spoju postoje ograde koje ljudi podižu oko sebe, osobito ako su ih povrijedili u prošlosti. Kao da dolaze na spoj s mišlju: Dokaži kako me nećeš povrijediti. To ne pomaže romantičnoj i zabavnoj atmosferi. Pitanje poput ovoga potiče kreativnost i vrlo je važno - kaže Solomon.</p><h2>7. Koje tri osobine tražiš kod bolje polovice?</h2><p>- Što traže kod ljudi s kojima izlaze? Želite čuti što oni o tome misle, kao i što žele izbjeći. Nije dobar znak ako ne mogu navesti nekoliko osobina ili stvari oko kojih ne žele ni pregovarati. To može značiti da nisu dovoljno samosvjesni, zreli ni introspektivni. Želite nekoga tko zna tko je on i što želi - savjetuje stručnjak za veze <strong>Jaime Bronstein</strong>.</p><h2>8. Kako zamišljaš savršen dan?</h2><p>- Odgovor na ovo pitanje može vam pomoći razumjeti u čemu partner uživa i što ga zabavlja. Što želi raditi kad ne radi i želite li vi biti dio toga? - pojašnjava Bronstein.</p><h2>9. Kakav je tvoj odnos s roditeljima?</h2><p>- Ovim pitanjem zapravo tražite odgovor na pitanje koliko je netko ljubavi primio. Iskreni odgovor će sadržavati upravo tu informaciju. No imajte na umu da ljudi koji nemaju dobar odnos s roditeljima još mogu zacijeliti i biti sjajni partneri - ističe Bronstein.</p><h2>10. Jesi li još blizak s prijateljima iz djetinjstva?</h2><p>- Odgovor na ovo pitanje će vam ponuditi informacije o partnerovoj sposobnosti dugoročnog održavanja veza. Ostaju li u kontaktu s ljudima? Mogu li zadržati prijatelje dugoročno? Želite nekoga tko ima svoje prijatelje i svoj život, tko nije kameleon i ne pretapa se u vaš život - kaže Bronstein.</p><p>Iako su prvi izlasci ponekad i neugodni, bez obzira koliko bila snažna kemija imajte na umu da ovim pitanjima možete otkriti vaš savršeni par.</p>