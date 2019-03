Ovih 10 znakova govore vam da na vas paze anđeli čuvari

Doktrina o anđelima, kazao je Papa Franjo 2014., nije fantazija. Prema crkvenoj tradiciji, svi imamo anđela koji nas čuva i pomaže nam razumjeti stvari. U svom obraćanju još je rekao: Anđeli čuvari postoje, rekao je papa Franjo u Vatikanu 2014. i dodao: Nitko od nas ne putuje sam i nitko ne smije misliti da je sam.

Vjerujete li i vi u anđele čuvare, a niste sigurni da je vaš upravo pokraj vas, obratite pozornost na najčešće znakove njihove prisutnosti:

1. Oblaci neobičnih oblika

Mnogi su u djetinjstvu promatrali oblake i njihove oblike. Ako vas ti oblici podsjećaju na prijatelja ili staru ljubav, onda nisu toliko slučajni kako ste mislili. Razni duhovi mogu koristiti oblake kako bi prenijeli neku poruku i dali vam do znanja da su ovdje. To mogu biti znakovi poput vjetra ili perja, ili oblici koji vas podsjećaju na konkretnu osobu.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

2. Jedna boja je svuda oko vas?

Iako većina ljudi toga nije svjesna, svaki se arkanđeo povezuje s različitom bojom koja definira njegovu energiju. Nošenjem odjeće u toj boji, smatra se, pozivamo ih u svoj život kao da im šaljemo pozivnicu. Također, koristeći se istom bojom oni vam mogu dati do znanja da su blizu. Ako slučajno vidite istu boju gdje god pogledali, obratite pažnju. Nekoliko puta je slučajnost, ali ako se to nastavi ponavljati, može značiti nešto.

Foto: Dreamstime

3. Zvonjava u ušima

Ako nema fizičkog objašnjenja za zvonjavu u ušima koju ste iskusili, pripazite. Kada nam spiritualno biće pokušava prenijeti neku informaciju, to se često zbiva da duhovnoj razini. Možda i nismo svjesni da upravo to proživljavamo, osim kad nam se odjedanput javi zujanje ili zvonjava u ušima.

Foto: Dreamstime

4. Svuda vas prati vaša pjesma?

Kažu da je glazba univerzalni jezik, omogućujući svim kulturama i nacijama da se zbliže. No to je ujedno i način kako iz duhovne sfere prenijeti poruku u ovozemaljsku. Ako postoji točno određena pjesma koju povezujete s preminulim članom obitelji ili davno izgubljneim prijateljem, a ne izlazi vam iz glave, stalno je pjevušite ili svira gdje god da ste došli, možda je slučajno. A možda i ne. Možda je to samo poruka s one strane.

Foto: 123RF

5. Anđeoska mala čuda

Vrlo ekstremno objašnjenje anđeoske prisutnosti doživjeli su ljudi koji su se našli u teškoj situaciji koja se činila beznadnom, a onda su svjedočili čudu. Možda vas je za milimetar promašilo drugo vozilo samo jer ste na trenutak stali čuvši ili vidjevši nešto što vas je privuklo? Ili ste imali loš osjećaj i otkazali let, a taj se zrakoplov srušio? To su čuda, dokaz božanske intervencije u vaš život, ali i znak da netko pazi na vas.

Foto: Dreamstime

6. Oblijeće vas leptir?

Mnoge religije leptire doživljavaju kao simbol promjene i transformacije, no oni su ujedno i poveznica s onima koji su tu bili prije nas. Prešavši u svijet duhova ne mogu se uvijek vratiti u formi koja nam je prepoznatljiva. Umjesto toga, koriste leptire kako bi nam pristupili i rekli da su prisutni.

Foto: ZSOLNAI GERGELY

7. Pas lutalica se želi maziti s vama?

Obratite pažnju na to što se zbiva oko vas dok prolazite kroz najteža životna razdoblja. Ako ste u emocionalnim teškoćama i primijetite životinju koja se često kreće oko vas ili vam čak prilazi na način kao da vam nudi utjehu, možda za to postoji razlog. Dok se naši anđeli ne mogu izravno javiti, možda nam pomažu kroz druga bića.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

8. Bijelo perje

Oduvijek se bijelo perje smatralo znakom čistoće i mira koje se povezuje s anđelima. Ako vidite bijelo pero na tlu, promislite je li to slučajno. Ako samo odaberete prihvatiti njegovo prisustvo, podignete ga ili zadržite, možda je to znak da anđeo pazi na vas.

Foto: Dreamstime

9. Neobični bljeskovi svjetla

Kad duhovno biće ulazi u naš svijet, ne dolaze u fizičkoj formi poput drugih ljudi. Umjesto toga se manifestiraju kao energija. Iako se fizički njihovu prisutnost ne može zamijetiti, možda ih uhvatite u gledajući u kutevima očiju. Možda primijetite iznenadne bljeskove bijelog svjetla. To su oni.

Foto: 123RF

10. Imate osjećaj da vas netko gleda?

Postoje mnogi fizički znakovi koje možete potražiti, no nikad nemojte podcijeniti snagu vlastite intuicije i osobnog iskustva. Ponekad jednostavno znate da je netko blizu. Ako taj osjećaj prate osjećaji utjehe i sigurnosti, možda vam je anđeo blizu. Možda se pojave i osjećaji kao da vas netko gleda ili vam drži ruku na ramenu.