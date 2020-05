Ovih 11 namirnica koje možda jedete pogrešno, evo i zašto

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 11 dobrih razloga zašto šišak treba jesti što češće ove jeseni

Neke namirnice treba jesti na specifičan način da biste u potpunosti osjetili njihov okus i uživali. To su i neka jela kojima je potrebna jako kratka priprema i malo truda, pri čemu i mala promjena u načinu na koji ih servirate i jedete može donijeti ogromnu razliku. Naravno, možete ih jesti kako ste navikli, no zašto ne probati onako kako bi stvarno trebalo? Možda vam se svidi.

Knedle iz juhe - sisajte

U mnogim istočnjačkim kuhinjama u juhama se poslužuju različite vrste knedlica, koje mogu biti punjene mesom ili nekim drugim sastojcima. Na primjer, Xiao Long Bao, knedle u juhi, temelj su šangajske kuhinje i vrlo ukusan zalogaj. No, kad imate posla s vrućom juhom, vruća je i tjestenina, pa je rezultat često prolivena juha i neuredan tanjur.

Proizvođačica tih knedli iz Brooklyna, Melissa Chan, kaže kako je najbolji način da knedlu prije stavljanja u usta štapićem malo probušite, pa onda isisate sadržaj, prije nego cijelu knedlu stavite u usta.

Kad jedete pileća krila, ne oklijevajte očistiti kosti

Neki predlažu da pilećim krilima izvadite kosti prije nego sjednete za stol, no prema stručnjaku za ovu namirnicu sa stranice Serious Eats, Danielu Gritzeru, to bi bila velika pogreška. Glodanje tih kostiju i jedenje prstima dio je rituala koji oplemenjuje takav objed. Možda jest neuredno, ali tako ćete iskusiti sve okuse te namirnice.

Ne žurite s ramenom

Zdjela s rezancima i umakom koja se priprema na pari, djeluje kao idealna meta za to da odbacite štapiće i zagrabite ogromnom žlicom. No, Ivan Slurp iz Shop impresarios kaže da je ključno odvojiti vremena za uživanje u doslovno svakom zalogaju. Izvrstan način uživanja u ramenu je uz pomoć štapića, kojima vadite po nekoliko rezanaca koje treba namočiti natrag u zdjelu, kako bi upili malo juhe i masti. Nakon toga, treba sve malo izmiješati, pa naizmjence jesti rezance, malo juhe, te povrće i meso. Na kraju obroka, podignite zdjelu i popijte preostalu juhu.

U soja umak namočite sushi, ne rižu

Prema renomiranom chefu sushija Nobuyuki Matsuhisa, osnivaču restorana Nobu, puno ljudi jede sushi pogrešno. Naime, kad umačete svoj sushi u soja umak, treba paziti da umačete stranu na kojoj je riba, jer riža brzo upija slani umak. Možete ga jesti prstima, iako sa štapićima ide odlično.

Savijte pizzu da ulje ne iscuri

Kad jedete krišku pizze, ključno je dobro ju saviti, kako vam ulje ne bi iscurilo, kaže ljubitelj pizze Adam Kuban s portala Serious Eats. Tehniku naziva 'Fold Hold' i vrlo je jednostavna, kaže: Samo preklopite krišku na pola, prebacite je na tanjur da se iscijedi višak masnoće i - navalite.

Kamenice ne treba gutati cijele

Naizgled maštovito jelo, oštrige, može izgledati zastrašujuće, zato što postoji vjerovanje da se jedu cijele, bez žvakanja. No, gutanje cijelih nije potrebno, pa ni korisno da biste uživali u okusu. Prvo pomoću vilice provjerite je li meso školjke odvojeno, pa prožvačite jednom do dva puta prije nego progutate. Zamislite kamenicu kako grožđe - ako ga barem malo ne prožvačete, nećete osjetiti puni okus.

Otvarajte pistacije ljuskom

Pistacije su ukusna popodnevna užina, ali napor koji se ulaže u njihovo čišćenje može dovesti do slomljenih noktiju i puno nereda, zbog čega mnogi odustaju. No, ako upotrijebite odbačenu ljusku za to da svaki puta otvorite novi oraščić, to bi moglo ubrzati postupak i spasiti nokte.

Od kolačića napravite - sendvič

Iako cupcakesi ne zahtijevaju pribor, prvi zalogaj nije uvijek lak - može biti vrlo neugodan o dovesti do toga da ne zagrizete pravo omjer kolača i kreme. No, ako odvojite dno kolača i stavite ga na vrh kreme, dobit ćete 'sendvič' koji je kompaktan, uredan i jamči dobar omjer kolača i kreme, prenosi Business Insider.

Tajlandska hrana ne jede se sa štapićima

Iako je popularna pretpostavka da se tajlandska hrana treba jesti sa štapićima, to vrijedi samo za dio kuhinje, odnosno za jela s rezancima inspirirana kineskom kuhinjom. Sve ostale namirnice ljudi na Tajlandu jedu nožem i vilicom.

Postoji red po kojem treba pojesti jastoga

James Cornwall, glavni kuhar u londonskom restoranu s morskom hranom J Sheekey, kaže da kod jastoga treba prvo pojesti rep, jer se najbrže hladi. Kandže jedite zadnje, jer duže ostaju tople. Također, tim će vam redom biti lakše uklanjati ljusku.

Sjemenke šipka lako je očistiti

Osim što su zdravo voće, odlično se slažu sa salatama, obogaćuju umake i slično. No, čišćenje šipka mnogima je problem zbog kojega odustaju, jer uz malo prejakog pritiska možemo zamrljati sokom sve oko sebe, pa i ruke. Ako vam nije bitno da sačuvate sok, potopite šipak u zdjelu sa vodom, pa pomalo čistite. Tako će sve nepotrebno isplivati na površinu.

