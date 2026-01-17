Ovih 11 savjeta pomoći će da se riješite suhe kože tijekom zime

7. UBLAŽITE PILING: Piling pomaže u uklanjanju mrtvih stanica i može rezultirati glatkom i blistavom kožom. No, moguće je pretjerati s pilingom kože ako to radite prečesto ili koristite pogrešne proizvode. Grublji pilingi s većim česticama mogu narušiti barijeru vaše kože i uzrokovati oštećenja. Ako vam koža izgleda suho ili perutavo, možda biste trebali odabrati blaži kemijski piling, poput AHA ili BHA, umjesto fizičkog pilinga. No čak i oni mogu biti prejaki za jako suhu kožu. Ako je to slučaj, možda je najbolje u potpunosti izbjegavati piling dok se koža ne zacijeli. Nakon kupanja pažljivo osušite kožu tapkanjem umjesto da je snažno trljate. To može omogućiti da dio vlage hidratizira gornji sloj vaše kože i uzrokuje manje iritacije. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA