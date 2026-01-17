Ovih 11 savjeta pomoći će da se riješite suhe kože tijekom zime

Hladno i suho zimsko vrijeme mogu uzrokovati perutanje kože i druge znakove suhoće. Koži odmažu i vrućina kad uđete u zatvoreni prostor, niska vlažnost te vjetar. Međutim, možete poduzeti korake kako biste održali svoju kožu zdravom, čak i kada temperature padnu i nema bijega od suhog, hladnog zimskog zraka
Uvođenjem nekih promjena u režim i navike njege kože te korištenjem pravih proizvoda, možete održati svoju kožu mekom, glatkom i podatnom tijekom cijele zime.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Uvođenjem nekih promjena u režim i navike njege kože te korištenjem pravih proizvoda, možete održati svoju kožu mekom, glatkom i podatnom tijekom cijele zime.
|
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Uvođenjem nekih promjena u režim i navike njege kože te korištenjem pravih proizvoda, možete održati svoju kožu mekom, glatkom i podatnom tijekom cijele zime.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. HIDRATIZIRAJTE KOŽU ODMAH NAKON PRANJA: Pranje lica, ruku ili tijela uklanja prirodna ulja s vaše kože. Budući da ta ulja pomažu u zadržavanju vlage, važno ih je nadoknaditi. Zato biste trebali koristiti hidratantnu kremu svaki put nakon pranja, posebno zimi. Potražite hidratantne kreme s ceramidima, hijaluronskom kiselinom, glicerinom i ureom, a bez dodanih mirisa, boja i alkohola.
| Foto: Fotolia
2. NE PRESKAČITE KREMU ZA SUNCE: S obzirom na manje sunčeve svjetlosti, može vam biti logično izbaciti kremu za sunčanje iz jutarnje rutine. No čak i zimi, štetno UV svjetlo i dalje može opteretiti barijeru vlage vaše kože, koja je neophodna za održavanje zdravlja i hidratacije kože. Nanesite zato svako jutro kremu za sunčanje širokog spektra s najmanje SPF-om 30 preko hidratantne kreme. Također se možete odlučiti za hidratantnu kremu za sunčanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. KORISTITE NOĆNE TRETMANE: Izvrstan su način za revitalizaciju ili sprječavanje suhoće kože. Emolijensi su izvrsni za hidrataciju i obično se dodaju hidratantnim kremama. Međutim, budući da su teža vrsta kreme, koži može trebati dulje da ih upije. Nanošenjem emolijensa na kožu preko noći, vaša će koža imati vremena potrebnog za upijanje tretmana i obnovu kože potrebnom vlagom i uljima. Ako nanosite mast na ruke ili stopala, razmislite o nošenju rukavica ili čarapa kako biste spriječili širenje kreme po plahtama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. PRILOGODITE RUTINU NJEGE KOŽE: Ako vam se koža lica čini posebno osjetljivom ili iritiranom zbog suhog zimskog zraka, možda biste trebali razmisliti o pojednostavljenju svoje rutine njege. Imajte na umu da barijera vlage vaše kože mora biti zdrava kako bi dobro reagirala na serume, tonike i druge tretmane. Iritirana koža može biti osjetljivija na sastojke poput mirisa i alkohola. Razmislite o korištenju samo blage hidratantne kreme i kreme za sunčanje ujutro, te blagog sredstva za čišćenje i hidratantne kreme navečer. Nakon što ste sigurni da se barijera vlage vaše kože zacijelila, možete polako ponovno uključiti druge tretmane u svoju rutinu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. KORSITITE OVLAŽIVAČ ZRAKA: Oni vraćaju vlagu u zrak, što može biti posebno korisno u hladnim i suhim zimskim mjesecima. Vlažnije okruženje može prirodno hidratizirati, što može pomoći u sprječavanju i ublažavanju suhoće kože.
| Foto: Pexels
6. SMANJITE TEMPERATURU: Vrući tuš ili kupka na kraju hladnog zimskog dana mogu biti posebno umirujući. No, kako biste nahranili kožu, možda biste trebali održavati temperaturu vode bližu toploj, a ne vrućoj. Vrela voda brže uklanja prirodna ulja s kože od mlake vode (koja je obično oko 37 °C) i može oštetiti vašu kožnu barijeru.
| Foto: Dreamstime
7. UBLAŽITE PILING: Piling pomaže u uklanjanju mrtvih stanica i može rezultirati glatkom i blistavom kožom. No, moguće je pretjerati s pilingom kože ako to radite prečesto ili koristite pogrešne proizvode. Grublji pilingi s većim česticama mogu narušiti barijeru vaše kože i uzrokovati oštećenja. Ako vam koža izgleda suho ili perutavo, možda biste trebali odabrati blaži kemijski piling, poput AHA ili BHA, umjesto fizičkog pilinga. No čak i oni mogu biti prejaki za jako suhu kožu. Ako je to slučaj, možda je najbolje u potpunosti izbjegavati piling dok se koža ne zacijeli. Nakon kupanja pažljivo osušite kožu tapkanjem umjesto da je snažno trljate. To može omogućiti da dio vlage hidratizira gornji sloj vaše kože i uzrokuje manje iritacije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. DODAJTE OKLUZIVNE SASTOJKE U RUTINU: Ranije smo spomenuli korištenje emolijenata koji pomažu u umirivanju i obnavljanju kožne barijere. No, ako ustanovite da sami emolijensi nisu dovoljni za zacjeljivanje vaše suhe kože, možda biste trebali razmisliti o uključivanju okluzivnih sastojaka u svoju rutinu njege kože. Oni pružaju fizičku barijeru za zadržavanje vlage u vašoj koži. Primjeri okluzivnih sastojaka su: proizvodi poput vazelina i Aquaphora, shea maslac, ulje šipka, jojoba ulje, kakao maslac. Najbolji način da ove proizvode uključite u svoju rutinu je nanošenje jednom ili dva puta dnevno nakon hidratacije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. HIDRIRAJTE SE IZNUTRA: Pobrinite se da ste pravilno hidrirani tijekom dana. Nedovoljan unos tekućine može utjecati na izgled vaše kože i učiniti je podložnijom isušivanju. Možda biste se trebali usredotočiti na konzumiranje hrane bogate antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama. Ovi hranjivi sastojci mogu pomoći u zaštiti vaših stanica od oštećenja iz okoliša i pomoći vašem tijelu da stvara zdrave stanice, uključujući stanice kože.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. ODABERITE TKANINE I DETERDŽENTE KOJI NE IRITIRAJU: Dobro pravilo kada se suočavate s bilo kojim problemom s kožom jest pokušati izbjegavati nošenje ili spavanje na oštrim ili abrazivnim materijalima. Ako vam je koža ekstra suha, pokušajte nositi labave, udobne, prirodne tkanine, poput pamuka, kako biste smanjili rizik od dodatne fizičke iritacije. Pokušajte izbjegavati pranje odjeće u redovnim deterdžentima. Umjesto toga, potražite deterdžente formulirane posebno za osjetljivu kožu, koji vjerojatno neće sadržavati agresivne kemikalije i mirise.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. NOSITE RUKAVICE: Rukavice su ultimativna fizička barijera protiv utjecaja iz okoliša koji mogu isušiti kožu na rukama. Za zaštitu ruku, pokušajte nositi izolirane rukavice kada izlazite na hladnoću i koristiti silikonske rukavice prilikom pranja posuđa. Ograničavanje suhog zraka i vruće vode koja dodiruje vašu kožu može pomoći da vaše ruke budu glatke i dobro hidratizirane.
| Foto: DREAMSTIME