Bivša eskort dama: 'Ne brinite za godine, muškarci vole starije dame, to me moj posao naučio'

Bivša eskort dama Amanda Goff iz Australije odlučila je podijeliti tajne iz svoje branše. Naime, 45-godišnja novinarka i spisateljica, koja je tijekom eskort karijere bila poznata i kao Samantha X, napisala je kolumnu o svojim iskustvima kada je radila kao eskort dama.

Otkrila je omiljene zahtjeve muškaraca, a kaže da oni većinom vole zrele žene. Poručila je ženama da se ne trebaju brinuti kada prijeđu 40-u jer će to biti njihovo 'najseksi desetljeće do sada'.

- Kako to znam? Zato što su starije žene s oblinama bile zahtjev broj jedan od muškaraca kad sam vodila svoju eskort agenciju. Muškarci vole zrelije - ispričala je.

- Što sam bila starija, to sam bila skuplja. Kako su godine prolazile, a ja sam zašla u 40-e, naplaćivala sam 1500 dolara (1360 eura) po satu i bila sam traženija nego ikad - rekla je i dodala da je sa svojim iskustvom kao eskort dama ubrzo shvatila da je najveći mit u koji žene vjeruju taj da kad napune 40, su smežurane poput suhih šljiva i nisu više privlačne, no to je daleko od istine.

- Jednom je nazvao jedan muškarac i želio je rezervirati nekog zrelog, žaleći se da svi mladi žele samo seks, dok on traži nešto više, partnericu za večeru, nekoga s kim bi razgovarao. Drugom klijentu je dosadilo da stalno ide sam po restoranima i želio je rezervirati damu koja bi mogla proći kao njegova žena, a ne njegova kći - kaže.

Amanda je također rekla da je jedna od njezinih 'najzaposlenijih dama' s muškarcima svih dobi bila baka u srednjim 60-ima, koja je imala sijedu kosu i naočale.

- Sve demografske skupine žele provoditi vrijeme s njom. Bila je toliko uspješna da je sada postala neovisna eskort dama - rekla je.

Amanda je tvrdila da se uspjeh te žene vjerojatno sveo na činjenicu da ima 'prirodno tijelo i grudi', kao i na 'toplinu, autentičnost, samopouzdanje' i to da je bez botoksa.

Također, dodala je da je samopouzdanje velika privlačnost za muškarce - posebno u spavaćoj sobi - i kaže da to često dolazi s godinama.

Dodala je i da muškarci vole zrele žene zbog njihovog životnog iskustva i znanja o tome što žele od seksa, piše Daily Star.

