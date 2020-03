Ovih 15 urnebesnih tweetova o karanteni razumjet će svatko

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 35 ljudi objavilo snimke kako se 'ludo' zabavljaju u karanteni

1. Kada napravis oglomne zalihe hrane tijekom karantene, ali nakon jednog dana ipak odeš u dućan po Twix...

QUARANTINE DIARY



Day 1: I have stocked up on enough non-perishable food and supplies to last me for months, maybe years, so that I can remain in isolation for as long as it takes to see out this pandemic



Day 1 + 45 minutes: I am in the supermarket because I wanted a Twix — Sir Michael (@Michael1979) March 12, 2020

2. Neki u karanteni odluče zdravije živjeti, ali ipak od dosade krenu jesti...

Day 1 of quarantine: I'm going to take this as an opportunity to improve my health



Day 2 of quarantine: Due to personal reasons, I am eating a lasagna in my shower — Roxi Horror 💀🌸 (@roxiqt) March 18, 2020

3. Ono kad prolupaš u izolaciji...

day 3 of quarantine pic.twitter.com/pxicOuMR9r — bebécito 🐉 (@dvvidnvvvrro) March 17, 2020

4. Ovako nekima izgleda svakodnevni ručak s obitelji u karanteni...

*day 4 of quarantine with my family*



my sister: w-



me:

pic.twitter.com/6uFVDgBAhr — isaiah(oe) (@wtfisaiah) March 15, 2020

5. Neki iz dosade dodaju svoje bivše ljubavi na drušvene mreže

Day 5 of quarantine: me & my ex have followed eachother on social media — Valentina V. (@valentinavoight) March 17, 2020

6. A neki se zabavljaju i na kreativne načine.

7. Kada te pronađu u gomili stvari nakon karantene...

Me being discovered after one week of quarantine pic.twitter.com/RNrkgsQ9VI — Ben Yahr (@benyahr) March 15, 2020

8. U karanteni i sjene od lampi postanu privlačne...

day 8 of quarantine: the ceiling is gonna make me act up pic.twitter.com/Aojh933Qcn — michael💞 (@sadboimikey) March 19, 2020

9. Slika govori sve, a prepoznat će se oni koji nemaju partnera. Razina usamljenosti: 'Ljubi sjenu svoju'.

10. Ovako mnogima izgleda čekanje ukidanja karantene...

11. I kauč također može izgledati privlačno.

day 11 of quarantine:



my couch is starting to look kinda thick pic.twitter.com/gtZsyFvhq2 — draco (@1dracoo) March 22, 2020

12. Ono kad kreneš jesti svoje zalihe hrane...

day 12 of quarantine: started eating my backup supply of food pic.twitter.com/7VZYUimj9U — lil estaban (@lilestaban) March 23, 2020

13. Neki u karanteni razmišljaju o stvarima o kojima nisu nikada prije...

Day 13 of quarantine: edamame implies the existence of edapapi — 𝖕𝖍𝖔𝖙𝖔 𝖇𝖆𝖌𝖌𝖎𝖓𝖘 📸 (@QuasarMedia_) March 22, 2020

14. Usporedba prvog i 14 dana karantene

self-quarantine Day 1 vs Day 14 pic.twitter.com/Pxg7yak4Mb — Amanda (@DuganAmanda) March 16, 2020

15. Uživati u roštilju možemo i virtualno!

