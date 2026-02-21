Ovih 5 lijekova nikada ne biste trebali miješati s vitaminima bez savjetovanja s liječnikom

Iako se multivitamini općenito smatraju sigurnima, i dalje mogu uzrokovati probleme ako se uzimaju na svoju ruku. Klasificiraju se kao dodaci prehrani pa ih je jednostavno nabaviti, a njihovi sastojci i jačina mogu se značajno razlikovati među markama
Važno je obavijestiti svog liječnika ako uzimate multivitamine jer se neki mogu loše kombinirati s određenim lijekovima na recept, a također možete i pretjerati. Ovo su najveće brige s lijekovima koji mogu stupiti u interakciju s multivitaminom.
1. RAZRJEĐIVAČI KRVI: Lijekovi poput varfarina sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka mijenjajući način na koji vaše tijelo koristi vitamin K. Ovaj vitamin K, koji se može nalaziti u multivitaminu, pomaže u regulaciji zgrušavanja krvi. Ako naglo počnete ili prestanete uzimati nešto s vitaminom K ili ga uzimate nedosljedno, to može ometati djelovanje varfarina.
2. BISFOSFONATI: Ovo su lijekovi koji se koriste kod osteoporoze i za jačanje kostiju. Multivitamini s kalcijem, magnezijem ili željezom mogu ometati apsorpciju bisfosfonata. Iz tog razloga ove lijekove treba uzimati na prazan želudac. Preporuka stručnjaka je da uzmete bisfosfonat prvo ujutro - ne zaboravite sjediti 30 minuta nakon što ga uzmete - a zatim uzmite multivitamin kasnije tijekom dana, barem jedan do dva sata nakon što ste uzeli bisfosfonat. Ako uzimate intravenski ili injekcijski bisfosfonat, ovo pravilo ne vrijedi.
3. ODREĐENI ANTIBIOTICI: Antibiotici poput tetraciklina i fluorokinolona mogu stupiti u interakciju s nekim vitaminima i mineralima koji se obično pojavljuju u multivitaminima. Lijekovi koji pripadaju ovim klasama antibiotika mogu se čvrsto vezati za elemente poput željeza, kalcija, cinka i magnezija, stvarajući spojeve koje tijelo slabo apsorbira. Stvaranje ovih uglavnom netopljivih kompleksa smanjuje količinu antibiotika koji se putem krvotoka dostavljaju ostatku tijela, smanjujući učinkovitost antibiotika.
4. LEVOTIROKSIN: Koristi se kod hipotireoze (smanjenja funkcija štitnjače). Multivitamini koji sadrže kalcij ili željezo mogu stupiti u interakciju s tabovi lijekom. Uzimanje levotiroksina zajedno s dodacima prehrani koji sadrže krom također može smanjiti njegovu učinkovitost. Preporučuje se da uzimanje dodataka prehrani razmaknete dva do četiri sata od uzimanja lijeka.
5. RETINOIDI: Oni su derivati vitamina A, a uzimanje multivitamina koji sadrži taj nutrijent moglo bi uzrokovati zdravstvene probleme jer previše vitamina A može dovesti do toksičnosti.
