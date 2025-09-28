Ovih 5 stvari hitno morate obaviti u vrtu prije kraja rujna

Iako se vrijeme hladi i lišće počinje padati, to ne znači da je vrijeme da se odlože vrtne rukavice. Jesen je zapravo savršen trenutak za obavljanje održavanja i pripremu vrta za proljeće koje dolazi. To je također dobra prilika da se biljke zaštite i pripreme za oštre zimske uvjete.

Paul Parker, stručnjak za vrtlarstvo u specijaliziranoj tvrtki za biljke i lukovice J. Parker’s, otkriva korisne vrtne savjete za rujan koji će pomoći da vrt ostane zdrav tijekom cijele godine.

Podjela zeljastih trajnica

Paul objašnjava da trajnice poput floksa, perunika i astrantije mogu postati prenatrpane nakon ljeta. Kaže da je rujan dobro vrijeme za vađenje i dijeljenje trajnica kako bi se potaknula nova mladica i produžio njihov životni vijek.

S biljkama koje ste izvadili možete popuniti praznine u gredicama ili ih podijeliti s prijateljima. Važno je ponovno posaditi sve podijeljene dijelove što je prije moguće kako se korijenje ne bi osušilo te ih dobro zaliti nakon presađivanja kako bi se uspješno primile na novom mjestu.

Vađenje i spremanje osjetljivih lukovica

Paul savjetuje da je sada pravo vrijeme za vađenje gladiola, begonija i drugih osjetljivih lukovica prije nego što temperature padnu. Višak zemlje treba otresati umjesto ispirati jer vlaga može uzrokovati truljenje. Lukovice je potrebno potpuno osušiti prije spremanja na hladno i bezmrazno mjesto.

Uzimanje reznica osjetljivih biljaka

Prema Paulu, osjetljive biljke poput salvija, pelargonija i fuksija trebat će zaštitu u nadolazećim hladnim mjesecima. Rujan je odlično vrijeme za razmnožavanje tih biljaka reznicama koje se mogu prezimiti u zatvorenom prostoru. Najbolje je birati izbojke bez cvjetova i ukloniti donje listove.

Objašnjava da uzimanje reznica dok je još toplo pomaže bržem zakorjenjivanju, a u proljeće, kada prođe opasnost od mraza, bit će spremne za presađivanje u posude.

Sakupljanje i spremanje sjemena

Paul kaže da je sjajan način za iskorištavanje biljaka poput nigela, akvilegija i nevena branje zrelog sjemena i spremanje za sijanje iduće godine.

Sjeme treba dobro osušiti i tek tada pohraniti u označene kuverte. Prilikom čuvanja, najbolje je odabrati mjesto koje je hladno, suho i nedostupno glodavcima, kako bi sjeme ostalo u najboljem stanju za buduću upotrebu.

Čišćenje gredica i uklanjanje uvelog lišća

Paul savjetuje da rezanje uvelih trajnica, uklanjanje opalog lišća i sređivanje zapuštenih gredica ne samo da vrt održava urednim nego i odvraća štetnike koji prezimljuju. Ipak, preporučuje ostaviti poneku glavicu sa sjemenom kako bi poslužila kao hrana za divlje životinje.