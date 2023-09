Supruga Brucea Willisa o stanju glumca: 'Demencija je teška. To je sad bolest cijele naše obitelji'

Supruga Brucea Willisa (68), Emma Heming (45) dala je prvi intervju nakon što je glumcu dijagnosticirana demencija. O suprugovoj demenciji progovorila je za Today Show uz Susan Dickinson, predsjednicu Udruge za frontotemporalnu degeneraciju, i to povodom tjedna te bolesti.

- Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest - rekla je Emma.

Podsjetimo, u ožujku 2022. glumčeva obitelj javno je otkrila da mu je dijagnosticirana afazija, stanje koje utječe na govorne i komunikacijske sposobnosti osobe.

- Kada mu je bolest dijagnosticirana, to je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno, jer sam konačno shvatila što se događa, kako bih mogla prihvatiti ono što jest. To ga ne čini manje bolnim, ali to što... znamo što se događa Bruceu čini malo lakšim - prisjetila se supruga koja je preuzela brigu o Bruceu.

Bruce i Emma zajedno imaju dvije kćeri, Mabel (11) i Evelyn (9), a Bruce ima i tri starije kćeri iz braka s kolegicom Demi Moore.

- Naše kćeri puno su toga naučile iz ovoga. Kako voljeti i kako se brinuti, ali i kako pronaći nešto lijepo u tuzi - rekla je Emma.