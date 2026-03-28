Ovih 7 rizika morate biti svjesni ako unosite previše vitamina C

Preporučeni dnevni unos vitamina C za odrasle je 75-90 mg, dok doze preko 1000 mg mogu izazvati probleme. Evo nekih zdravstvenih učinaka prekomjerne konzumacije vitamina C.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

1. Probavni problemi

Jedna od najčešćih nuspojava prekomjerne količine vitamina C su probavni problemi. Simptomi poput proljeva, mučnine i grčeva u želucu mogu se pojaviti jer visoke doze vitamina C mogu iritirati probavni trakt.

Foto: Fotolia

2. Rizik od bubrežnih kamenaca

Prekomjerni unos vitamina C može povećati razinu oksalata u mokraći, povećavajući rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca. Ako imate povijest bolesti bubrega, možda biste trebali izbjegavati konzumiranje velikih količina vitamina C.

3. Preopterećenje željezom

Prema časopisu Journal of Hepatology, prekomjerna količina vitamina C može uzrokovati da tijelo apsorbira previše željeza, što dovodi do stanja koje se naziva hemokromatoza. To može rezultirati nakupljanjem željeza u tijelu, što potencijalno oštećuje organe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Oštećenje zuba

Konzumiranje visokih doza vitamina C u obliku dodataka prehrani ili tableta za žvakanje može oštetiti zubnu caklinu ako se uzima bez prethodnog otapanja vitamina.

5. Nutritivna neravnoteža

Prekomjerna količina vitamina C može ometati apsorpciju esencijalnih hranjivih tvari poput vitamina B12 i bakra, što dovodi tijelo u rizik od nedostatka nekih hranjivih tvari.

6. Poremećaji spavanja

Prekomjerni unos vitamina C može utjecati na kvalitetu sna. Visoke doze vitamina C, posebno kada se konzumiraju noću, mogu dovesti do poremećaja spavanja zbog nelagode u gastrointestinalnom traktu.

Foto: Phovoir

7. Problemi s kožom

Kod nekih osoba, prekomjerni unos vitamina C može izazvati probleme s kožom ili alergijske reakcije, poput crvenila, svrbeža, osipa ili oticanja lica, usana, jezika ili grla.

*uz korištenje AI-ja