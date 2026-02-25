Obavijesti

KIŠE SU IZA NAS

Pripremite se na tjednu dozu D vitamina: Proljeće je sve bliže, temperature idu i do 20 °C!
Kraj tjedna donosi nam također stabilno i sunčano vrijeme. Tek bi se pokoji oblačić trebao pojaviti za vikend

Tmurni i kišni oblaci konačno su iza nas. Do kraja tjedna najavili su niz sunčanih dana s gotovo proljetnim temperaturama. 

- Danas nas čeka pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a danju umjerena naoblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sjeverozapadni. Ujutro duž obale mjestimice umjerena bura, na jugu i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 °C - najavili su iz DHMZ-a za danas.

Slično se očekuje i sutra. U unutrašnjosti će ujutro biti magla, a kroz dan nova doza vitamina D i sunca.

- Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u noći uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 11 do 16, na obali i otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 14 i 18 °C - najavili su prognostičari DHMZ-a.

Kraj tjedna donosi nam također stabilno i sunčano vrijeme. Tek bi se pokoji oblačić trebao pojaviti za vikend. Temperatura je iznad prosjeka za ovo doba godine, unatoč svježim jutrima.

- I na Jadranu razmjerno toplo uz sunčano vrijeme, u subotu ponegdje s umjerenom naoblakom. Na sjeverom Jadranu u noći i ujutro mjestimice magla ili sumaglica, osobito uz zapadnu obalu Istre. Vjetar slab, povremeno i umjeren zapadni i sjeverozapadni - stoji u prognozi HRT-a.

