Ovih osam znakova pokazuju da vas muči strah od intimnosti

Jeste li ikada izlazili s nekim, ali čim intimnost eskalira, počinjete se osjećati nelagodno - kao da previše traže od vas i kao da se prerano zbližavate? Iako su super, ne možete, a da ne zamislite kako bi veza mogla poći po zlu. Mislite da to možda znači da nisu prava osoba za vas, jer da jesu, ne biste se osjećali tako nelagodno da ih pustite 'unutra'. Osjećate se preopterećeno pa se povlačite, a zatim na kraju prekidate vezu i idete dalje. Mislite da je bolje prekinuti to sada prije nego što završite povrijeđeni.

Što znači imati strah od intimnosti?

Kad netko ima strah od bliskosti, muči se s uspostavljanjem i održavanjem značajnih odnosa jer im je teško biti ranjiv - sa sobom i s drugima. Možda izgledaju emocionalno otvoreni i imaju puno prijatelja i obitelji u blizini, ali uvijek je to unutar granica. Kada se želi povezati na dubljoj razini, osoba koja ima probleme s intimnošću, možda to i želi, ali strah od moguće povrijeđenosti je jači. Dakle, oni onda posežu za nizom ponašanja koja uključuju razna izbjegavanja, kako bi zaštitili svoj unutarnji svijet. Dok tako reagiraju, možda nisu ni svjesni da tjeraju ljude van. Oni samo rade ono što im pruža osjećaj sigurnosti.

- Sve ovo nisu svjesne odluke kojima kriju ove dijelove sebe. To je preživljavanje - kaže bračna i obiteljska terapeutkinja Alison Gomez. Pogrešno je shvaćanje da je lako biti intiman s ljudima do kojih vam je stalo, to nije nužno istina.

Definiranje intimnosti

Intimnost znači da možemo iskreno otkriti svoje pravo ja drugima i na taj način se duboko povezati s njima. Bliskost se može njegovati kroz seksualna, emocionalna, intelektualna i duhovna iskustva. Postoji mnogo različitih vrsta intimnosti koje možemo podijeliti s nekim drugim.

Emocionalna intimnost: Reći jedno drugome svoje najdublje strahove, snove, razočaranja i najkompliciranije emocije, kao i osjećaj da ste shvaćeni kada to činite.

Intelektualna intimnost: Komuniciranje uvjerenja i stajališta bez brige o mogućim sukobima. Svaka osoba u vezi ima slobodu misliti svojom glavom i vjeruje da se njeno mišljenje cijeni, umjesto da se osjeća pod pritiskom da mora na nešto pristati.

Iskustvena intimnost: Sudjelovanje u zajedničkim iskustvima koja dovode do internih šala i privatnih trenutaka koji pojačavaju vezu. Timski rad i složno kretanje prema zajedničkom cilju također uspostavlja osjećaj bliskosti.

Duhovna intimnost: Imati dirljive trenutke s nekim. To može izgledati kao uživanje u ljepoti prirode, kao i rasprava o etici, osjećaju svrhe ili osobnim definicijama duhovnosti. Kako bi se prisnost potaknula u svakom od ovih iskustava, bračna i obiteljska terapeutkinja Saba Harouni Lurie, napominje da je potreban istinski reciprocitet ranjivosti, suosjećanja i brige kada dijelimo tko smo s ljudima u našem životu. 'Ali ako netko takvu vrstu ugode nikada nije iskusio u svojim početnim ili vezama kasnije u životu, ova vrsta bliskosti je toliko nepoznata da bi se mogla osjećati prijetećom', ističe ona. Umjesto da se želite povezati i zbližiti, javlja se osjećaj srama. Osoba s ovakvim tipom problema osjeća se nesposobnom slobodno davati i primati ovakve osjećaje i misli, već osjeća da je uzaludno izlagati se zbog potencijalne povrijeđenosti.

Što uzrokuje strah od intimnosti?

Strah od prisnosti mogao bi biti uzrokovan prošlim napuštanjem, teškim bivšim vezama ili anksioznim poremećajima. Prema Gomez, trauma iz djetinjstva također može stvoriti prepreke s intimnošću ako osobe nisu mogle biti autentične tijekom odrastanja. Ako je netko odrastao vjerujući da je 'opasno' dijeliti svoje potrebe i osjećaje, to iskustvo ga uvelike koči. 'Da bismo mogli biti intimni, mora postojati osjećaj sigurnosti kako bi pokazali te ranjive dijelove', kaže ona. Ako okolina reagira na ranjivost kaznom, sramom i krivnjom – kao kad djeca pogriješe ili zabrljaju – onda to djetetu daje do znanja da nije sigurno pokazati te dijelove. Kako odrastaju, bez ranog iskustva sigurne intimnosti, oni ponavljaju ono naučeno. Nakon nekog vremena, osoba se automatski isključuje i odvaja - biti iznimno blizak s nekim ne čini se kao prilika za vrijednu vezu, već kao poziv za razočaranje.

- Isključivanje od drugih, iako ih čini usamljenima i uznemirujućima, također im je 'ugodno neugodno' - nastavlja Gomez jer znaju što mogu očekivati. 'Biti intiman, a ne osjećati se sigurno je zastrašujuće', dodaje.

Kako se problemi intimnosti manifestiraju u odnosima?

Veza može normalno napredovati sve dok ne postane ozbiljnija. Kako se odnos intenzivira, umjesto da se otvori kako bi izgradila povjerenje, osoba s podsvjesnim strahom od intimnosti mogla bi se povlačiti ili hvatati za nedostatke u vezi. To stvara napetost i probleme u odnosu.

- To može dovesti do osjećaja nepovezanosti u romantičnoj vezi, tako što ne dijelite osjećaje, misli, mišljenja, fizičku intimnost, snove, ciljeve ili čak financijski aspekt - kaže Gomez. Drugi partner tada može gajiti 'osjećaj ogorčenosti, krivnje, srama i tuge', dodaje.

Gomez napominje da je u redu odvojiti vrijeme za sebe u novoj vezi i ne srljati prebrzo u intimnost. Neki ljudi jednostavno preferiraju ležernije veze, i u tome nema ništa loše. Ključ je u razumijevanju razlike, jer osoba sa strahom od intimnosti aktivno želi odnos, ali čim se približe povezivanju, njihov strah se aktivira i oni odgurnu vezu koju u konačnici žele.

Uloga stilova privrženosti

Strah od intimnosti često je povezan sa stilom privrženosti osobe. U 1950-ima, psihologinja Mary Ainsworth i psihijatar John Bowlby govorili su da se stil privrženosti oblikuje i razvija u ranom djetinjstvu kao odgovor na naše odnose s najranijim skrbnicima. Ako ste odrasli tamo gdje je vaš skrbnik zadovoljio vaše potrebe, Lurie kaže da ste razvili siguran stil privrženosti u kojem se osjećate dostojnim ljubavi i sigurni ste u stvaranje emocionalnih veza. 'Intimnost i ranjivost nisu izazov, jer siguran pojedinac ima snažan osjećaj sebe i ne vodi se strahom od odbijanja ili strahom od gubitka sebe', dodaje.

Međutim, ako niste iskusili tu sigurnu ranu vezu, to može dovesti do izbjegavanja, tjeskobnog ili zastrašujućeg stila privrženosti u kojem se bojite ljudi koji su preblizu, predaleko ili oboje u isto vrijeme. Netko s izbjegavajućim stilom privrženosti odguruje ljude, dok netko s tjeskobnim stilom privrženosti ima jak strah od napuštanja pa čvrsto privlači ljude. Stil zastrašujuće privrženosti kombinacija je tjeskobnih i izbjegavajućih stilova, tako da ponašanje uplašenog privrženika može biti dvostruko zbunjujuće u odnosu na intimnost. Uobičajeni znakovi da netko ima strah od intimnosti.

Evo nekoliko uobičajenih znakova da netko može imati strah od intimnosti:

1. Ne dijelite velike stvari. 'Možete uskraćivati informacije o svojim osjećajima, mislima i mišljenjima', kaže Gomez. Ugodno vam je dijeliti bilo što s malim ulozima: svoj svakodnevni život, prijatelje, hobije, posao. Sve što je s višim ulozima - poput vaših privatnih misli - dijeli se samo ako se to traži ili je apsolutno neophodno. Nije da ne želite razgovarati o važnim stvarima, ali vaš instinkt govori vam da se suzdržite i sami brinete o sebi.

2. Tajnoviti ste o svojim pravim osjećajima. 'Umjesto da dijelite stvari i osjećaje koji vas čine nesretnima ili tražite više, možete šutjeti ili se upustiti u pasivno-agresivno ponašanje', kaže Gomez. Teško vam je zagovarati ono što želite. Osim toga, osjećate se dobro držeći određene stvari za sebe. Kao rezultat toga, mogli biste godinama biti s nekim, ali se ipak osjećate kao da ste stranci u nekom svojstvu jer intimnost ostaje površna.

3. Ne riskirate u spojevima. Imate li povijest kratkih, nestabilnih veza? Možda postoji razlog za to. 'Netko sa strahom od intimnosti teško dijeli određene dijelove sebe. Oni čak mogu odlučiti sudjelovati samo u povremenim susretima kako bi izbjegli ranjivost koja dolazi s dubljom vezom', kaže Lurie. Čak i kada ste u mogućnosti ulagati u dugoročnu vezu, još uvijek partnere držite na određenoj udaljenosti, na primjer, izbjegavate buduće obveze poput označavanja veze, zajedničkog useljenja ili vjenčanja.

4. Kad veza postane ozbiljnija, idete. Otišli ste na vikend putovanje sa svojim novim partnerom i nevjerojatno ste se proveli, ali natrag u udobnosti vlastitog doma, osjećate ranjivost. Nelagoda bi mogla postati toliko ozbiljna da odbijete ponovno druženje, već se odlučite izolirati kako biste se osjećali bolje. Uobičajena ranjivost je dijeljenje osjećaja koliko vam je stalo do te osobe ili kako uživate i cijenite vrijeme provedeno s njom. Za nekoga tko ima strah od intimnosti, osjećaj uzbuđenja, radosti i nade je sinonim za povrijeđenost. 'Voljeti znači osjećati gubitak', objašnjava Gomez.

5. Povlačite se kada žele više. Želite vezu i mogli biste je ostvarili, ali kada vaš partner ponudi više, možete se osjećati neugodno, frustrirano ili iznervirano zbog njegovih intenzivnih emocija. 'Osjećate kao da se od vas traži više, i ova vrsta bliskosti odvraća', kaže Lurie. Ovo je često slučaj kod onih koji nisu upoznati s istinskom intimnošću i međuovisnošću. Impuls vas tjera na odbijanje, što blokira povjerenje u vezi.

6. Trava je uvijek zelenija s druge strane. Lurie napominje da čak i kada ste u mogućnosti ući u vezu, možete se naći da maštate o svom idealnom partneru, sanjarite o savršenoj vezi u kojoj ćete moći zadovoljiti svoje potrebe bez osjećaja preopterećenosti, nelagode ili straha. Kad stvari u vašoj trenutnoj vezi postanu problematične, možda ćete 'zalutati' u ove druge mogućnosti umjesto da radite na onome što imate.

7. Perfekcionist ste u svom osobnom životu. Postoji tendencija hiper-fokusiranja na zamišljene zahtjeve i percipirane kritike u vezi. Ljudi sa strahom od intimnosti često imaju nisko samopoštovanje i vjeruju da moraju biti savršeni da bi zaslužili ljubav.

8. Imate kompliciran odnos sa seksom. Ovo može imati dva smjera, Gomez kaže da biste možda radije imali seks i veze za jednu noć jer je fizička intimnost sigurnija od dijeljenja ranjivih emocija; ili se možda bojite seksualne intimnosti i izbjegavate je u potpunosti jer se bojite da bi fizički kontakt eskalirao odnos. U svakom slučaju, teško vam je biti predan tijekom seksa zbog tih nesigurnosti.

Rješavanje problema i ozdravljenje

Ako imate strah od bliskosti, korisno je doći do korijena problema. 'Odvajanje vremena za istraživanje i razumijevanje nečijeg stila privrženosti i obrazaca odnosa vjerojatno je prvi korak', kaže Lurie. Kada postoji jasnije razumijevanje nečijeg stila privrženosti i načina na koji sudjeluju u svojim odnosima, oni mogu biti promišljeniji o tome kako se angažirati u budućnosti i polako napredovati. Ako vaš partner ima strah od intimnosti, može doći do izlječenja. Ali ne, sve dok ne budu mogli vježbati kako je to naglas iznijeti svoje misli na siguran način.

- Najvažnija stvar je sigurnost. Radi se o tome da budete otvoreni, iskreni i suosjećajni prema sebi i svom partneru. Dok ga slušate, budite velikodušni prema njemu i pokušajte izbjeći personaliziranje onoga što govore. Potrebno je vrijeme da se izgradi povjerenje. Ne mora nužno ništa reći o vama ako imaju problema s intimnošću - dodaje. Ako uopće možete doći do ovog dijela u razgovoru, to je već nova razina intimnosti. Ona predlaže i da pronađete terapeuta koji vam može pomoći da suosjećajno povežete točke i stvorite nove zdrave obrasce.

Strpljenje je važno dok prihvaćate vlastitu ranjivost, stoga odvojite vrijeme i shvatite što vam znači sigurnost i intimnost. Bit će to putovanje koje otvara srce; pustite ljude unutra i osjetite sreću, umjesto straha, preuzmite rizik – jer je veza vrijedna toga. 'Potrebno je vrijeme da ljudi postanu intimni s drugima jer to zahtijeva određenu razinu povjerenja. Nije zdravo ni sigurno dijeliti svaku osobnu, ranjivu stvar kada nema dokaza o sigurnosti', napominje Gomez te dodaje kako se intimnost povećava kako vrijeme prolazi, prenosi MBG.

