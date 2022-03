Što se to događa s nama kada vičemo i kako se kontrolirati?

I dok je bijes stanje uma - neophodno za naš opstanak - često izmiče kontroli kada nam se razina stresa povećava. Takvo stanje može imati mnoge fizičke simptome koje rijetko shvaćamo dok poprilično ne napreduju. Evo što se u tom trenutku događa i nekoliko savjeta o tome kako se kontrolirati kada vam razina bijesa poraste.

1. Povećava se broj otkucaja srca i krvni tlak

Možda ste primijetili da svaki put kada povisite glas i imate žestoku svađu, vaš broj otkucaja srca raste. To znači da se vaš krvni tlak povećava i zato izgledate uznemireno, s crvenim obrazima i ispupčenim venama. Također dišete teže i brže. U nekim slučajevima možete primijetiti i kako su vam ruke i noge hladnije nego inače.

2. Vaš imunološki sustav je pogođen

Istraživači su otkrili da će čak i prisjećanje na žestoku svađu koju ste imali u prošlosti oslabiti vaš imunološki sustav na 6 sati. A to se posebno odnosi na ljude koji su obično mirni i kod kojih je ljutnja rijetka. Ljudi koji se lako naljute mogli bi primijetiti da češće obolijevaju, pri čemu im je imunološki sustav slabiji. To, popraćeno njihovom povećanom tjeskobom, dovodi njihovo zdravlje u veliki rizik, a da toga nisu ni svjesni dok ne bude prekasno.

3. Ljutnja stvara razne zdravstvene probleme

Kada smo ljuti, kemikalije stresa preplavljuju naš mozak i organizam te nastavljaju mijenjati naš metabolizam. Zato ljudi s neliječenim problemima bijesa mogu patiti od glavobolja, tjeskobe, nesanice pa čak i problema s probavom. Razni problemi s kožom, poput ekcema, također se mogu pojaviti u vrijeme ekstremne ljutnje. Zbog toga su ti ljudi u velikoj opasnosti od moždanog ili srčanog udara.

4. Vaša sjećanja mogu biti pogođena

Na sjećanja ljudi ne utječu samo fizičke traume, već i sve stresne situacije. Jedna od njih je ljutiti verbalni razgovor s nekim, u kojem oboje izmjenjujete teške riječi. Nakon što je svađa gotova, jedno ili oboje možda se sjećate stvari drugačije ili ste potpuno zaboravili neke stvari.

5. Vikanje može uzrokovati kroničnu bol

Vikanje nije loše samo za one koji viču, već i za one koji na koje se viče, a šteta može početi od vrlo malih nogu. Vikanje, primjerice na djecu može im naštetiti na više načina. Njihovi problemi u ponašanju mogu se pogoršati. Neka istraživanja su pokazala da su roditelji koji su puno vikali na svoju 13-godišnju djecu primijetili još gore ponašanje tijekom sljedeće godine života. Čini se da ljudi na koje su tijekom djetinjstva mnogo vikali imaju drugačiju strukturu mozga u dijelovima koji obrađuju zvuk i jezik. Mogu patiti od kronične boli. Neki od problema koji bi ih mogli pratiti do kraja života uključuju bolove u leđima i vratu, glavobolje, pa čak i artritis.

Vikanjem ne pobjeđujemo u raspravama

Istraživanja pokazuju da vičemo tijekom svađe jer smo previše uvjereni da smo u pravu, ali nedovoljno sigurni da ćemo biti saslušani. Ali rijetko ćete pobijediti u raspravama vičući, prekidajući sugovornike i tretirajući tvrdnje druge osobe kao nedostojne. Lijepo je druge pomno slušati, razumjeti stajališta jedni drugih i graditi odnos na svojim razlikama. Obrazloženje i zadržavanje smirenosti jedini je način da svoju, ali i tuđu, poantu uvidite i shvatite i, na kraju, uvjerite jedni druge u svoju stranu priče.

Kako se spriječiti da vičete?

Postoje određeni koraci koji bi vam mogli pomoći kontrolirati ljutnju i načini na koje se možete upustiti u zdrav razgovor bez ispada:

1. Razmisli prije nego progovoriš

Najlakše je reći nešto uvredljivo, ali znate da ćete kasnije požaliti. No šteta će već biti napravljena i druga osoba možda vam neće oprostiti. Izrazite svoju frustraciju nakon što ste se smirili. Tako ćete uspjeti izraziti sve što vas nervira na zdrav i razuman način. Šanse da će vas druga osoba poštovati i čuti su na ovaj način puno veće.

2. Odvojite vrijeme za pronalaženje mogućih rješenja

Ako se osjećate preopterećeno, nemojte dopustiti da vas to stanje uma obuzme i umjesto toga odvojite malo mira za sebe. Za to vrijeme pokušajte razmišljati racionalno i pronaći rješenja za sve svoje probleme. Sa svime se može izboriti i riješiti dokle god se trudite.

3. Nemojte zamjerati

Opraštanje ljudima može vas osloboditi sve ljutnje i stresa koje vam je priuštio neki loš trenutak s njima. Zapamtite da svi govore i rade stvari koje ne misle uvijek i žele oprost. Pokušajte gledati na stvari pozitivnije. Suočavanje sa stresnim situacijama s dozom humora pomoći će vam umanjiti ljutnju i učinkovitije pristupiti problemima u vašem životu.

4. Vježbajte tehnike opuštanja

Duboko disanje, slušanje opuštajuće glazbe i ponavljanje smirujućih riječi mogu ublažiti vašu ljutnju kada se pojavi. To možete raditi i mirni dok ste kod kuće ili kada vam se dogodi nešto stresno.

5. Nemojte se bojati tražiti pomoć

Ako vidite da ništa ne pomaže i da se ne možete kontrolirati sami, možete otići profesionalcu. Naravno, morat ćete se i vi potruditi kako bi mogli 'primiti pomoć', ali stručnjak će vas voditi na najbolji mogući način da postignete svoj cilj, donosi Bright Side.

