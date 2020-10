Ovih pet proizvoda za njegu kože tijekom zime treba izbaciti

S hladnijim vremenom dolazi i vrijeme da promijenite njegu kože jer određeni proizvodi koje koristite nisu za cjelogodišnju upotrebu poput tonera na bazi alkohola ili maske od gline

<p>Jednog se jutra probudite i ljetna vlaga zamijenjena je hladnim, svježim mirisom jeseni, što ukazuje na to da su se godišnja doba službeno promijenila. I ne, ovo vrijeme nije samo znak da iz ormara izbacite svoje najudobnije džempere već je i vrijeme za to da promijenite i poboljšate njegu kože. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Promjene u zraku koje se događaju u ovo vrijeme dehidriraju kožu pa je zbog toga moramo što više hidrirati jer će se na kraju dogoditi da će nam se narušiti pH kože. Kad se to dogodi, stanice kože, koje inače stoje čvrsto jedna uz drugu, počet će se razdvajati. To uzrokuje da vlaga brže izlazi iz vaše kože i postaje 'ulaz' za patogene poput bakterija. Uz ovakve promjene vremena naša koža postaje sve podložnija reakcijama na određene sastojke i osjetljivija. </p><p>Zbog toga je važno izbjegavati određene sastojke koji će u konačnici pogoršati stvari. Ovih proizvoda biste se trebali odreći barem do proljeća:</p><h2>1. Toneri na bazi alkohola</h2><p>Iako su neki toneri izrađeni od hidratantnih sastojaka i mogu se koristiti zimi, sve one na bazi alkohola ostavite da čekaju bolja vremena na polici. Općenito, toneri koji imaju izopropilni ili etilni alkohol očistit će vašu kožu ali ona će postati osjetljivija, pogotovo u zimskim danima. Toner s hijaluronskom kiselinom ili niacinamidom pomoći će vam u hidratiziranju. </p><h2>2. Maske od gline</h2><p>Mnogi ljudi koriste maske od gline za detoksikaciju kože, ali one će dodatno isušiti i nadražiti kožu u ovo doba godine, pa ćete poželjeti odustati od njihove upotrebe. Umjesto toga, svoju glinenu masku možete zamijeniti hidratizirajućim sastojcima, poput maske od krastavaca.</p><h2>3. Retinoidi</h2><p>Preporuča se njihova umjerenu upotreba. Ne morate ga nužno izbaciti iz rutine njege već ga samo smanjiti. Pobrinite se da ga pravilno koristite. Prvo operite lice, a zatim pričekajte 30 minuta prije nanošenja kako biste bili sigurni da je vaša koža potpuno suha. Stavite ga jako malo jednom ili dva puta tjedno. Ne zaboravite staviti sloj hidratantne kreme prije i poslije retinoida, što koži daje dodatnu zaštitu.</p><h2>4. Mirisi i eterična ulja</h2><p>Iako tijekom toplijih mjeseci vaša koža možda neće imati problema s mirisnim proizvodima, oni mogu iznenada izazvati iritaciju i osjetljivost, čak i kod ljudi koji ih zapravo mogu tolerirati veći dio godine. Provjerite na etiketi ima li proizvod mirisa, eteričnih ulja, parfema i slično. Ako imate takav proizvod preporučuje se što manje ga koristiti. </p><h2>5. Sastojci za akne</h2><p>Budite oprezni sa stvarima poput salicilne kiseline i benzoil peroksida. Ako imate mrlje ili ste skloni aknama, možda ćete trebati zamijeniti sastojke koje upotrebljavate u proizvodima protiv akni ili ih rjeđe upotrebljavati kako ne biste uzrokovali daljnju iritaciju. Niacinamid može pomoći pri smanjenju upale i tamnih mrlja, piše <a href="https://www.wellandgood.com/skincare-for-fall/" target="_blank">Well and Good.</a></p>