<p>Empatična osoba razumije tuđe emocije, nekad i do te mjere da se može lako staviti u položaj drugoga i skroz se s njim poistovjetiti. Ta nam urođena sposobnost omogućuje da se s drugima povežemo, no proživljavanje tuđih negativnih emocija može biti i jako stresno.</p><p>Neki su horoskopski znakovi prirodno empatičniji od drugih, a ovih će pet uvijek razumjeti kako je drugima i što oni proživljavaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o tome kako nam prijateljstva pomažu čak i da dulje živimo:</strong></p><h2>Riba</h2><p>Ribe osjećaju emocije drugih i uvijek znaju kad je ljudima koje vole teško, čak i prije nego im itko išta kaže. One tuđu bol razumiju toliko da će se često i žrtvovati i nositi tuđi teret, kako bi drugima pomogle da prebrode teški period.</p><h2>Rak</h2><p>Ljudi rođeni pod ovim znakom brinu o bliskim ljudima i osjećaju njihove brige i 'borbe'. Rakove emocije nisu samo odraz onoga što oni prolaze, već su često pod utjecajem drugih pa mogu djelovati ćudljivo i često mijenjati raspoloženje.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpioni su veliki empati koji razumiju i osjećaju sva emocionalna previranja bliskih im ljudi. Ti ih osjećaji često preplave pa se boje da na kraju ne budu povrijeđeni. Zbog toga mogu djelovati 'zatvoreno' i distancirano. </p><h2>Djevica</h2><p>Iako se prvenstveno smatraju praktičnima, Djevice imaju snažnu intuiciju zbog koje primjećuju i neke sitnice koje drugi ne vide. Svoju će empatiju često koristiti za uspostavljanje ravnoteže i sklada u bliskim odnosima.</p><h2>Vaga</h2><p>Vage su šarmantni i društveni diplomati i trude se poistovjetiti se s tuđim brigama i shvatiti tuđu perspektivu. Nekad će zbog drugih promijeniti svoje mišljenje ili uvjerenje, ali to im ne smeta, piše<a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/5-most-empathetic-zodiac-signs-who-understand-emotions-no-other-539262" target="_blank"> Pinkvilla</a>.</p>