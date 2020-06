Koji je vaš broj? Sedmicama je važna duhovnost, dok su dvojke idealni partneri i pravi prijatelj

<p>Dan na koji ste rođeni određuje energiju koja vas prati cijeloga života, tvrde numerolozi. Izračunate li numerološku vrijednost datuma rođenja, odnosno svoj sudbinski broj, osvijestit ćete sklonosti i talente, ali i nedostatke koji vas koče prema uspjehu. Ako ste rođeni, primjerice, 18. 4. 1985., sudbinski broj ćete izračunati tako da zbrojite sve znamenke dok ne dobijete jednoznamenkasti broj: 18+4+1+9+8+5. Suma je 45 pa ponovno zbrojite 4+5. Zbroj koji ste dobili, u ovom slučaju 9, vaš je sudbinski broj. Ako je vaš zbroj na kraju 10, tada zbrojite 1 i 0 te ste vi jedinica.</p><h2>1 - Nema boljeg od vas</h2><p>Zbog vaše snažne individualnosti i pozitivnosti stvoreni ste da budete vođa. Kreativnost, originalnost, ali i agresivnost jamče vam uspjeh u organiziranju bilo kojeg posla ili kućanstva. Najbolji ste kad učite na vlastitim pogreškama i počinjete ispočetka. Nastojte uvijek stajati iza svojih odluka bez obzira na to što vam drugi kažu. Nikad nećete kročiti uobičajenim stazama, nego novima, neistraženima, a to će vam se isplatiti. Katkad ste netaktični, a to bi vam moglo naškoditi ako ne ublažite svoj nastup.

Lekcija: Okružite se ljudima kojima potpuno vjerujete

2 - Sjajan ste suradnik 

Vi ste idealan partner, prijatelj i zaposlenik. Učite na tuđim pogreškama, a mnogo ste bolji suradnik nego vođa. Vrlo ste taktični, obazrivi i ugodni pa stoga lako privlačite ljude oko sebe. Nikad vam neće ništa nedostajati u životu jer smireno i inteligentno svladavate sve probleme. Budući da vam je u prirodi opraštati i biti puni razumijevanja, ako naiđete na teškoće u vezi s partnerom, vi ćete biti mnogo spremniji na kompromis. No ipak pripazite da partner ne počne zloupotrebljavati vašu velikodušnost.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Pokušajte sačuvati ravnotežu privatnog i poslovnog</p><h2>3 - Zabavni ste i brzi </h2><p>Oštroumnost je vaša glavna prednost, ali vrlo rijetko dublje ulazite u bilo kakvu problematiku. Često ste entuzijastični u vezi svega čega se prihvatite i lako širite svoje uzbuđenje na druge, no problem je što brzo gubite interes i prelazite na nešto sasvim novo. Ne brinete se previše zbog budućnosti, a naviknuti ste na to da sve uglavnom bude kako ste vi naumili. Rječiti ste, duhoviti, društveni i stoga lako sklapate prijateljstva. Uspjet ćete upravo u poljima gdje se traži elokventnost te u umjetnosti.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Nemojte zbog ležernosti zanemarivati svoje obveze</p><h2>4 - Logični ste i praktični</h2><p>Imate oko za detalje, a i u najdosadnijim, najbesmislenijim poslovima možete postići uspjeh. Vaša je prednost što ostajete staloženi kad svi izgube kontrolu. Radoholičar ste, a najviše volite dugo živjeti ili raditi na istome mjestu. Metodičnost, logičnost i lojalnost donijet će vam sve ono materijalno za čime čeznite. No katkad previše inzistirate na svojem načinu rješavanja problema ili se gubite u detaljima, a to vas može usporiti na putu do cilja. Odgovornost, pouzdanost i praktičnost su vaše prednosti.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Opustite se, u životu ima važnijih stvari od posla</p><h2>5 - Privlačite šarmom</h2><p>Sloboda vam je najvažnija, a to se odražava u vašoj neprekidnoj potrazi za avanturom. Temperamentni ste, energični i često mijenjate raspoloženje. Zbog vaših brojnih interesa i smisla za humor uvijek ste u središtu pozornosti bilo kojeg društva. Živite brzim tempom, vrlo ste prilagodljivi, brzo razmišljate, a seksualnost vam je magnetična. Budući da lako privlačite ljude i elokventni ste, pazite da govorite samo o onome s čime ste bolje upoznati kako biste izbjegli neugodne situacije.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Budite manje brzopleti pa ćete u svemu napredovati</p><h2>6 - Dobrota iz vas isijava </h2><p>Izvrstan ste diplomat; odlično pomirujete sukobljene strane jer ste dovoljno strpljivi da poslušate sve argumente. Vaša mudrost vam je prednost na poslu i obitelji, a svi vas smatraju dobročiniteljem. Uvijek ste na raspolaganju najmilijima, a ako je sve skladno u obitelji, uspijevate i na svim drugim poljima. Nesebičnost je vaša najvažnija karakteristika, ali i suosjećajnost te toplina. Volite lijepe stvari, razumijete se u umjetnost, što se vidi i u vašem domu, koji odražava vaš svima ugodan karakter.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Nisu baš svi spremni slušati vaše dobre savjete</p><h2>7 - Duhovnost vam je važna </h2><p>U sve se morate uvjeriti iz prve ruke, uz to ste vrlo analitični, a duhovna dimenzija života vam je izuzetno važna. Vaša je uloga filozofa, učitelja, iscjelitelja, ali da biste se u tome ostvarili, morate se prvo malo opustiti. Tek tad će se svi uvjeriti kako ih možete naučiti mnogim mudrostima. Vaši su interesi uglavnom vezani uz kulturu i umjetnost, obožavate sve što je lijepo. No život će vam često biti pun prepreka, ali uvijek ćete biti u potrazi za njegovim skrivenim istinama. Saznanjima ćete ga znatno poboljšati.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Opustite se pa ćete imati i više samopouzdanja</p><h2>8 - Financije vam 'leže' </h2><p>Slava, moć i bogatstvo zapisani su vam u zvijezdama. Izvrsno se uklapate u veće organizacije i društva, a većinu vremena trošite na one kojima je potrebna pomoć. Hrabri ste, a to pokazujete boreći se upravo za slabije. No trebali biste ipak biti malo oprezniji pri odabiru onih za koje se zalažete. Duboko u sebi imate i vrlo tamnu stranu koja može postati moćno oružje na strani zla, pa trebate pripaziti da je uvijek držite pod kontrolom. Čak i ako prevlada, nikad nećete moći uživati u materijalnom bogatstvu.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Okružite se spontanim i zabavnim ljudima</p><h2>9 - Pomažete u nevolji </h2><p>Osjetljivi ste na sve podražaje iz okoline, pokazujete interes za mistično, a neki od vas imaju čak i neobične sposobnosti. Najsretniji ste kad ste neopterećeni materijalnim, samo tad možete ostvariti svoje potencijale. Skloni ste nesretnim romantičnim vezama, a često griješite što partneru želite udovoljiti pod svaku cijenu. U krivu ste ako mislite da vas čeka samo jedna velika ljubav u životu, prepustite se. Uživate u pomaganju podređenima.</p><p><strong>Lekcija</strong>: Kad pronađete unutarnji mir, sve će sjesti na svoje mjesto </p>