Ovih sedam posljedica lošeg držanja ne smijete ignorirati!

TRNCI ILI NELAGODA U RUKAMA/PRSTIMA Nepravilno sjedenje može povećati pritisak na živce koji prolaze kroz vrat, ramena i ruke. To često uzrokuje trnce, peckanje ili utrnulost u rukama i prstima. Ako se kompresija nastavi, može doći do smanjenja snage ili osjeta u rukama. Najčešće se javlja kod ljudi koji dugo tipkaju ili koriste miša u pogrešnom položaju. Pravilna visina stolice, držanje ramena i položaj ruku smanjuju rizik od ovih simptoma. | Foto: Dreamstime