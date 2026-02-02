Ovih sedam posljedica lošeg držanja ne smijete ignorirati!

Dugotrajno loše sjedenje opterećuje vrat, ramena i leđa, uzrokujući bolove, napetost, glavobolje, trnce u rukama i probavne smetnje, a redovito ispravljanje držanja i istezanje mogu ublažiti te probleme
U nastavku pogledajte skrivene nuspojave lošeg držanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte skrivene nuspojave lošeg držanja. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte skrivene nuspojave lošeg držanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
POGRBLJENA LEĐA (ZAOBLJENA RAMENA) Pogrbljena leđa nastaju kada se ramena i gornji dio leđa stalno savijaju prema naprijed. Ovo opterećuje mišiće gornjeg dijela leđa i ramenog pojasa, čineći ih napetima i slabima. S vremenom kralježnica gubi prirodnu krivulju, što može dovesti do trajnih deformacija ili bolova. Osim fizičkih posljedica, pogrbljenost može smanjiti kapacitet pluća, jer se prsni koš ne može potpuno proširiti. Dugotrajno sjedenje u tom položaju također može utjecati na držanje prilikom stajanja i hodanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GLAVA POGNUTA PREMA NAPRIJED Kada glava stalno „visi“ ispred ramena, vratni mišići moraju nositi dodatni teret glave, što može biti čak 4–5 puta više nego u pravilnom položaju. Ovaj položaj stvara napetost u vratu, ramenima i gornjem dijelu leđa. Dugotrajno zadržavanje glave naprijed može uzrokovati bolove i ukočenost, pa čak i degenerativne promjene na kralješcima. Također može utjecati na ravnotežu i držanje tijela u cjelini. Ljudi često ne primijete koliko stalno ispravljanje glave može ublažiti napetost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOLOVI U VRATU I RAMENIMA Bol u vratu i ramenima jedan je od najčešćih simptoma lošeg držanja. Nastaje zbog preopterećenja mišića i zglobova koji pokušavaju održati neprirodan položaj tijela. Napetost u ramenima često se širi prema rukama, što može uzrokovati osjećaj umora ili slabosti. Bolovi se mogu pogoršati dugotrajnim sjedenjem i nedostatkom pokreta tijekom dana. Redovito istezanje i jačanje mišića gornjeg dijela leđa može smanjiti ove simptome.
| Foto: supattra suparit
KRONIČNA BOL U DONJEM DIJELU LEĐA Donji dio leđa posebno je osjetljiv na loše držanje jer nosi težinu tijela dok sjedi ili stoji. Ako je kralježnica stalno nepravilno savijena, mišići leđa postaju napeti, a ligamenti se istežu. To može dovesti do kronične boli i upalnih procesa u zglobovima. Osim bolova, loše držanje povećava rizik od protruzija ili hernijacije diska. Pravilno sjedenje, uz potporu donjeg dijela leđa, može značajno smanjiti bol.
| Foto: Oleksandr Kondriianenko
TENZIJSKE GLAVOBOLJE ILI MIGRENE Napetost u vratu i ramenima često se prenosi na glavu, izazivajući tenzijske glavobolje. Ove glavobolje karakteriziraju osjećaj pritiska ili stezanja oko glave. Dugotrajno sjedenje u pogrešnom položaju pojačava napetost i može dovesti do kroničnih problema. Loše držanje također može smanjiti protok krvi i kisika u glavi, dodatno pogoršavajući simptome. Redovita promjena položaja i istezanje vrata pomaže u smanjenju učestalosti glavobolja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TRNCI ILI NELAGODA U RUKAMA/PRSTIMA Nepravilno sjedenje može povećati pritisak na živce koji prolaze kroz vrat, ramena i ruke. To često uzrokuje trnce, peckanje ili utrnulost u rukama i prstima. Ako se kompresija nastavi, može doći do smanjenja snage ili osjeta u rukama. Najčešće se javlja kod ljudi koji dugo tipkaju ili koriste miša u pogrešnom položaju. Pravilna visina stolice, držanje ramena i položaj ruku smanjuju rizik od ovih simptoma.
| Foto: Dreamstime
PROBAVNE SMETNJE / KOMPRESIJA TRBUŠNIH ORGANA Pogrbljeno sjedenje može „stisnuti“ trbuh, što otežava normalno funkcioniranje probavnog sustava. Organi u trbuhu imaju manje prostora za kretanje i pravilno funkcioniranje. To može uzrokovati nadutost, usporenu probavu ili refluks. Dugotrajno sjedenje u lošem položaju također smanjuje cirkulaciju u abdominalnom području. Pravilno držanje i povremeni pokret potiču zdravu probavu i smanjuju ove tegobe.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA