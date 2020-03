Ovih sedam znakova otkrivaju da nikada nećete biti bogati...

Većina je ljudi barem jednom sanjarila o velikom bogatstvu, a nekom je to i cilj zbog kojeg se žrtvuje i predano radi nadajući se ostvarenju maštanja. Iako novac definitivno ne znači sreću, lagodan život svakako ima svoje pogodnosti, no hoće li ili ne netko postati bogat uvelike ovisi o sreći, ali i o nekim karakternim osobinama te postupcima kroz život.

Ovih sedam stvari otkrit će jeste li 'materijal za bogataša' ili je pak teško da ćete se ikad obogatiti. Ako se pronalazite u posljednjoj skupini nemojte očajavati, znajte da to ne znači da ne možete ugodno živjeti, no teško da ćete to činiti u vili s bazenom.

1. Previše ste orijentirani na štednju, a ne na zaradu

Štednja je ključna za građenje bogatstva, ali nemojte zaboraviti da morate i zarađivati. Uostalom, da biste uštedjeli, morate nešto i zaraditi.

2. Niste još niti počeli investirati

Jedan od najefikasnijih načina da zaradite novac je da ga investirate. Što ranije počnete, to bolje. Milijunaši godišnje ulažu 20 posto svog godišnjeg prihoda, i koliko su bogati ne ovisi o tome koliko će zaraditi, već kako će i gdje investirati svoj novac.

3. Zadovoljni ste sa fiksnom plaćom

Ljudima je uglavnom najvažnije da imaju stalni ugovor i fiksnu plaću, ali bogataši uvijek biraju da budu plaćeni po rezultatu svog rada i uglavnom su samozaposleni. Nije da ima nešto loše u fiksnoj plaći, ali ona je najčešće najsporiji put do bogatstva, dok je vlastiti posao uvijek puno brži način za bolju i veću zaradu.

4. Kupujete ono što si ne možete priuštiti

Čak ni najveći bogataši od svoje prve zarade ne kupuje luksuzne aute, već čekaju da se njihovo bogatstvo udvostruči ili utrostruči pa tek onda počinju trošiti ‘na veliko’.

5. Ne znate što ćete s novcem

Koliko god zaradili, morate imate neki plan što želite s tim novcem. Bogati ljudi točno znaju zašto što žele i kako do toga doći.

6. Ostvarujete tuđe, a ne svoje snove

Da biste bili uspješni morate voljeti svoj posao i ganjati svoje snove. Ljudi griješe kada dopuste da netko drugi utječe na njihov život, a najčešće se radi o njihovim roditeljima. S vremenom ćete postati sve nesretniji, a to će se odraziti na vašu radnu učinkovitost, piše Medium.

7. Nemarni ste s novcem - a to otkriva i vaš novčanik

Odnos pojedinca prema novcu lako se ogleda upravo na njegovom novčaniku. Neuredno složen, s preklopljenim novčanicama u raznim pretincima i s isteklim karticama ili onima koje ne koristite, pokazatelj je da ne vodite računa o svojim financijama te kao takvi teško da ćete uspjeti akumulirati bogatstvo.

