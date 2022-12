Ovih situacija se ne trebate sramiti u seksu: Normalne su!

Bilo da je riječ o strasnom i brzinskom seksu, ili sporom vođenju ljubavi, brojne neugodnosti vire iza ćoška tog intimnog čina, no njih ćemo rijetko vidjeti u filmskim scenama seksa.

Autorica brojnih knjiga o ljudskoj seksualnosti Jenny Block, zabilježila je najčešća iskustva koje ljudi doživljavaju neugodnim i sramotnim. Tako prilikom grčenja mišića za vrijeme vođenje ljubavi, samokontrola nije prioritet.

Uslijed toga lako se može dogoditi da tijelo popusti i 'pusti vjetar', što je osobito neugodno ukoliko ste s novim partnerom. Najbolji lijek za bezbolan izlaz iz situacije je onaj i najjednostavniji - smijeh.

Ako ćete tome pridati preveliku važnost, mogli biste sabotirati zadovoljstvo koje slijedi. Naposljetku, svakome se to može dogoditi.

Prelazak granica

Bilo da je riječ o lupkanju po guzi, prostim riječima ili isprobavanju nove pozicije, seksualne inovacije mogu biti 'sklizak teren'. U slučaju da vašeg partnera ili partnericu ne uzbuđuju iste stvari, najbolje je da o njima popričate prije no što ih isprobate.

Ukoliko vam se omakne prejak ljubavni ugriz, a vaš partner negativno reagira, poljubite to mjesto s nježnošću i nastavite dalje kao da ništa nije bilo.

Neusklađenost u pokretima

Često seksualan čin obuhvaća nepromišljene pokrete rukama ili nogama, jer nam razmišljanje u tim trenucima i nije "jača strana". Zbog toga se možemo sudariti s glavama, lupiti laktom u partnerov trbuh ili pak pasti s kreveta.

Nakon nezgode, smijeh će najbolje opustiti neugodu, a adrenalin će spriječiti osjećaj boli, barem dok seks ne prođe. A s njim u međuvremenu možete nastaviti i na podu.

Spavanje usred 'akcije'

Uslijed velikog umora ili ispijanja prevelike količine alkohola, moguće je da će jedan od partnera zaspati. No, to može postati problem ukoliko to postane učestalo, pa onaj budni partner može početi osjećati manjak samopouzdanja zbog nedostatka ljubavničkih vještina. Ako ste vi taj koji ste skloni zaspati, objasnite partneru što je uzrok snu i svakako se potrudite drugi dan nadoknaditi njegov trud.

Ulovili su vas

Djeca, susjedi ili gosti, svi oni mogu biti uljezi u vašoj spavaćoj sobi u trenucima intime. Iako je ovaj događaj uvijek neugodan, za njega ne postoji rješenje.

Ako vas je vidjelo vaše dijete, ponudite mu razumno rješenje ovisno o njegovoj dobi, i zapamtite da ćete se nakon određenog vremena tome doživljaju svi moći smijati.

Vaginalni zvukovi

Prilikom seksa, stijenke vagine se šire, a trenje, osobito u nekim pozama, pogoduje ulasku zraka u vaginu. Vaginalni zvukovi učestala su pojava, i za razliku od običnih vjetrova, oni ne donose loš miris.

Zbog toga se možete i lakše nasmijati i prihvatiti ih kao normalnu stvar.

