Ovisna o ljubavi i seksu: Voljela sam žonglirati s više partnera

- Voljela sam imati više partnera odjednom, pogotovo ako su živjeli u različitim gradovima i nikada ne bi uspjeli naletjeti jedan na drugoga. Obično sam jednog imala i u Los Angelesu. Više partnera u isto vrijeme držalo me opreznom, jer je žongliranje lažima veliki dio jakog ovisništva o seksu i ljubavi - ispričala je glumica Brianne Davis-Gantt.

Kaže kako joj je najveća fantazija bila sposobnost spajanja osobnosti od tri, četiri muškarca da bi dobila onog savršenog. Svaki od partnera imao je nešto što joj je odgovaralo i trebalo da bi se osjećala bolje.

- Osjećala sam emocionalnu sigurnost od jednog tipa, financijsku sigurnost od drugog, seksualnu kemiju s trećim i dobru staromodnu 'najbolji prijatelj' vibru s nekom budalom. Bili su poput vrata koja se okreću, sve što mi je u tom trenutku trebalo da bih se osjećala ispunjeno - prisjetila se.

- Vaš trenutak 'dna' je onaj kada se cijeli svijet sruši oko vas, i gledate sav taj užasni nered koji ste napravili, i razmišljate u sebi: 'Sr...., napravila sam svu ovu dramu i sada moram shvatiti kako se izvući iz katastrofe od života koji sam stvorila' - nastavila je.

Ona svojim 'dnom dna' naziva trenutak u kojem je shvatila da ima velik problem i da mora ići na anonimne susrete seksualnih i ljubavnih ovisnika, na program koji se sastoji od 12 koraka.

- Bilo je to kao i kod alkoholizma, jednostavno nisam mogla prestati, bila sam ovisnica. Osim što je sve to bilo moralno pogrešno i okrutno prema drugom ljudskom biću, sve to vrijeme zapravo nikome nisam bila dostupna. Nikad ih nisam gledala kao osobe kakve jesu, već kao ljude koje sam željela vidjeti - ispričala je i sjetila se jedne situacije.

Dvojica muškaraca s kojima je bila u isto vrijeme, su se susreli i stali su pred nju tražeći objašnjenje. Ponavljala je, kaže, kako joj je žao, iako iskreno to nije mislila, ali željela je riješiti situaciju. Nije imala nikakvo pametno objašnjenje za njih pa je ponavljala koliko joj je žao.

- To je mogao biti trenutak kada sam mogla shvatiti da sam zabrljala, ali ne. Umjesto toga sam osjetila kao da lebdim izvan tijela i gledam na cijelu tu situaciju kao na neku sapunicu. Zapitala sam se: 'nedostaje li meni neki gen zbog kojeg ne brinem za druge, zbog kojeg sam hladna kuja?'. Bila sam tako ukočena, poželjela sam umrijeti. Uvrijedila sam dvije osobe koje to nisu zaslužile. Zašto sam takva - zapitala se.

- Kao ovisnik o seksu i ljubavi, muškarce sam koristila kao svoju drogu - dodala je.

Na kraju joj je sve to prestalo biti zabavno. Okružila se sa previše laži. Opsesivno je koketirala i pokušavala biti u centru pažnje. Kada bi jedan partner nestao iz njezinog života, odmah je tražila novog. Morala ih je imati nekoliko u isto vrijeme.

- Bila sam kao ovisnik. Ta ovisnost mi je govorila da sam nitko i ništa bez muškaraca i njihove pažnje, ljubavi i snage. Nema ništa seksepilno i uzbudljivog u iskorištavanju nekog drugog kako biste se osjećali 'high'. Previše puta sam to radila i postala sam umorna, izgorjela sam. Postala sam jadna - priča ova glumica.

Shvatila je koliko je zapravo usamljena i zbrkana u glavi. Otišla je na terapiju. Priznaje, bilo joj je jako neugodno.

- Sjedila sam u neudobnom metalnom stolcu i u sebi bila goropadna, a moj ego je bio izvan kontrole. Razmišljala sam kako svi ti ljudi nisu kao ja. Što ako me netko prepozna? A tada je taj rokerski tip počeo govoriti i dijeliti svoju priču. Šokirala sam se jer je pričao moju priču. Činilo mi se nemogućim imati toliko sličnosti s tim čovjekom. I on je priznao da je o tim anonimnim sastancima najprije imao mišljenje kao o nečemu za nakaze i gubitnike. Nije vjerovao da i on pripada tamo. Čak je rekao da je mislio zbrisati sa prvog sastanka, na što sam se glasno nasmijala jer je to i meni proletjelo kroz glavu - prisjetila se.

Taj muškarac joj je dao puno toga za razmišljati. Spomenuo je kako je već sedam godina 'čist' i koliko mu je to promijenilo život na bolje. Rekao je da se napokon osjeća ispunjeno, mirno i sretno. Čak je i u braku, iako je mislio da je to za njega nemoguće.

- Dok je govorio, osjetila sam trenutak mira. Prvi put u životu sam negdje pripadala i nisam bila sama u svojoj borbi. To mi je davalo takvu nadu. Ako je njemu uspjelo, može i meni. To je bilo prije više od deset godina. Još se sjećam njegovog lica, spasio mi je život te noći u onom crkvenom podrumu. Zauvijek ću mu biti zahvalna na autentičnosti i iskrenosti. Sada je moj red pomagati drugima da izađu iz te tame - rekla je.

Kaže kako je danas u sretnom braku i majka je prekrasnog dječaka. Potpuno je posvećena svojoj obitelji, svojem programu i sebi, prenosi huffpost.com.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: