Ovisna o seksu: Trebao mi je i 10 puta na dan, to me je uništilo

Ona je uredska radnica koja naizgled živi normalnim životom, no zbog ovisnosti o seksu koji je pokrenuo gadan prekid koštao ju je posla, ali i prijatelja...Sada se osjeća bolje, jer ima partnera koji joj je podrška

<p>Sami Walton ima 33 godine, a s 20 je razvila težak oblik ovisnosti o seksu, odnosno nimfomanije. Za sebe kaže kako nije rob droga, alkohola ni lijekova, već vlastite požude. Danas uspijeva održavati monogamnu vezu s partnerom Jamesom Keatesom (38), no priznaje kako ne može držati ruke podalje od njega te ga "napada" sa seksom i do 10 puta na dan, zbog čega je posve iscrpljen.</p><p>Sami kaže kako njena namjera nije privlačiti pažnju niti izazvati smijeh, već objasniti ljudima kako je to stvarni problem i ovisnost koja pogađa mnoge.</p><p>- Većina muškaraca misli kako bi bilo super imati partnericu koja želi seks toliko koliko ja, no niti jedan moj prijašnji dečko se nije mogao nositi s time. Sretna sam što sam upoznala Jamesa, ne samo da je dovoljno fizički izdržljiv, već mi i pruža podršku te ne osuđuje - rekla je Sami.</p><p>Ako je on pak preumoran, Sami će se snaći uz pomoć kolekcije seks-igračaka od 10-ak tisuća kuna koju čuva u kući.</p><p>- Na početku sam se osjećao kao da sam dobio zgoditak na lotu, no sada postajem stariji i sve mi je teže pratiti taj tempo. Ponekad dođe težak dan, no Sami to razumije - kaže James.</p><p>Liječnici su Sami davali terapiju u obliku tableta kako bi ograničila svoje seksualne porive, no ona je to odbila jer se nije osjećala dobro te je smatrala kako je nitko od njih niti ne želi shvatiti.</p><p>Problem se razvio u njenim ranim 20-ima nakon prekida s dugogodišnjim partnerom, u vezi u kojoj bi svoj libido opisala kao prosječan. Zbog izrazitih poriva za seksom Sami se dopisivala s brojnim muškarcima te je putovala po cijeloj Velikoj Britaniji kako bi se nalazila s muškarcima, ali i ženama zbog seksa. </p><p>- Nisam se pojavljivala na poslu pa sam dobila otkaz, živjela sam u začaranom krugu žudnje, zadovoljavanja ovisnosti i osjećaja srama. Dovela sam se u situacije koje nisu bile bezazlene, seksajući se s potpunim strancima - kaže Sami. </p><p>Shvatila je da ima pravi problem, a ne samo da se oporavlja od prekida veze kako su neki mislili - 2010., nakon što se probudila u nepoznatoj kući stotinama kilometara dalje od kuće. </p><p>Potražila je pomoć od liječnika koji joj je propisao terapiju koja se inače daje za napadaje panike i anksioznost. Oko šest mjeseci nakon toga upoznala je sadašnjeg dečka te mu je iskreno rekla s kakvim se problemima nosi, a on joj je velika podrška.</p><p>- Dečko mi je i ljubavnik i terapeut, a u bilo kojem trenutku u kojem se osjećam loše, samo nazovem njega i on mi pomogne - tvrdi Sami.</p>