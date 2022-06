Ovisnica o braku: 'Udavala sam se 10, a prosili su me 28 puta'

Samohrana mama Monette (52) zvijezda je TLC-ove američke serije 'Addicted to Marriage', realističnog showa koji govori o njezinom ljubavnom životu i vječnoj potrazi za – muževima. Naime, Monette se dosad 10 puta udavala i jednom bila pred brakom, uvjerena da je riječ o onom 'pravom', no svaki puta bi se veza raspala.

U seriji je izgledalo da je konačno pronašla svoju mirnu luku te da će veza sa Johnom završiti novim brakom, no onda je sve pošlo po zlu: Došlo je do sukoba uz puno bijesa, a onda i do ozbiljnog razgovora o tome što ne valja u njihovom odnosu i imaju li uopće pred sobom neku budućnost.

John je optužio Monette da je ona u velikoj mjeri odgovorna za neuspjehe koje je doživjela u svojim prošlim vezama i rekao joj da neće moći uspjeti sve dok se ne pozabavi tim problemom. Monette se ozbiljno naljutila i par se rastao u lošim odnosima, no kasnije je priznala da su bili u pravu kad su donijeli odluku o raskidu. No, nije odustala od toga da nađe i 12. sreću. Ovaj puta trajno.

Za kamere je izjavila: 'Raskid s Johnom je težak i tužna sam, jer ga volim, ali svađa koja nam se dogodila potvrdila je da on nije pravi izbor za mene'.

Dodaje kako je jako bolno doživjeti još jedan neuspjeh, pogotovo u vezi u kojoj se toliko trudila i tako puno ulagala.

- Kažu da najviše boli onoga tko najviše voli i daje najviše. Trenutno bih rekla da ne tražim muža broj 12, ali kad prođu dva mjeseca žalovanja zbog raskida, vjerojatno ću biti spremna – kaže Monette te dodaje da je u životu imala i dosta sreće, jer kad god bi joj se dogodilo nešto ružno i teško, iz toga bi proizašlo i neko dobro.

- Zato se još uvijek imam snage nadati kako ću jednom doživjeti i dobar brak - kaže.

Manettina sestra Marcie, koja je u braku 38 godina, također je povjerila snimateljskoj ekipi da se nada da će Monette na kraju pronaći trajnu ljubav, kakvu je jednom, zapravo, imala.

- Kad se Monette udavala drugi i treći put, nisam brinula da s njom nešto nije u redu. Ali, kad je sklopila deveti i deseti brak i razvela se, pa opet upoznala nekog drugog, počela sam se pitati hoće li ikad pronaći onog pravog – kaže Marcie, koja je na kraju u suzama kazala kako najviše na svijetu želi da doživi ono što i sama ima, sretnu vezu.

- Srce mi se lomi zbog toga što to nije ostvarila. Ona to zaslužuje, zaslužuje biti sretna i voljena – kaže.

Inače, prvi suprug bio je njena srednjoškolska ljubav. Drugi jedna od dvije velike ljubavi života, pa se za njega udavala dva puta, kao i za šestog supruga. Deveti je suprug, kaže, bio vrlo karizmatičan, iza njega je slijedio muškarac kojeg je poznavala od osnovne škole... S Johnom je 11 puta bila pred brakom, ali se na kraju nisu vjenčali.

- Istrina je da se lako zaljubljujem, ali nisam baš brzopleta kod odluke o udaji. Dosad su me prosili jedno 28 puta, no nisam na svaku prosidbu pristala - kaže.



