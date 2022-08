Ovo je 15 najljepših putovanja vlakom po svijetu, kroz čarobne krajolike koji oduzimaju dah

Ono što putovanje vlakom čini posebnim činjenica je da oni uglavnom prometuju periferijom, izvan gradova, nerijetko i kroz netaknutu prirodu, pa na nekim dionicama na kojima brzi vlak vozi malo sporije putnici mogu uživati u pogledu na krajolik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Postoje neka od najljepših putovanja vlakom po svijetu koja prolaze kroz neke od veličanstvenih ledenjaka, tunela, ili preko impozantnih planina, prateći tokove potoka i noseći mirise beskrajnih pašnjaka i bogatih farmi. Bez sumnje, vrijedilo bi ukrcati se na neke od tih ruta na kojima biste sigurno ostali bez daha, piše Travel Triangle.

Donosimo prijedlog 15 nezaboravnih putovanja vlakom kroz zadivljujuće prizore – tko zna, možda vas inspiriraju!

1. Transsibirska željeznica, Rusija

Pokrivajući 9300 km, preko 120 željezničkih postaja diljem Rusije, Transsibirska željeznica najduže je i najveće putovanje vlakom svih vremena.

Šestodnevna vožnja od jednog do drugog kraja provest će vas kroz čak osam vremenskih zona i nekoliko zadivljujućih mjesta diljem Rusije.

2. Željeznica Konkan, Indija

Blagoslovi iz prirode dolaze u različitim oblicima. Ovdje na granici Goa-Karnataka, to je u obliku vodopada Dudhsagar. Vodopad ima 600 metara i spušta se niz brda, stvarajući sliku kao da slap mlijeka utječe u potok.

Dok vlak koji ide prema Goi prelazi most izgrađen na slapovima Dudhsagara, putnici ostaju oduševljeni veličanstvenim pogledom na okolinu. Hladan povjetarac pun kapljica vode stvara mističnu auru, a buđenje prirode u proljeće ovdje izgleda nevjerojatno. Svakako vrijedi razmisliti o tom da si priuštite ovu vožnju.

3. Južna željeznica, Indija

Nevjerojatna i jedinstvena vožnja! Most poznat kao Pamban most, jedan je od pet mostova u Indiji koji prelaze preko mora. Bio je i najduži most u Indiji (2,3 km), sve dok Bandra-Worli Sealink nije profunkcionirao 2010. godine. Taj most ima čak 5,6 km. Indijska željeznica ima vlak koji vozi od Mandapama do Pambana svaki dan.

4. Expo Rail, Šri Lanka

Vjeruje se da je to jedna od najslikovitijih vožnji u Južnoj Aziji. Putovanje vlakom Kandy-Ella kaleidoskop je najboljeg od ove otočne države. Za ovu vožnju vjeruje se da je jedna od najboljih stvari koje trebate napraviti ako se nađete na Šri Lanki. Vodi vas kroz valovite travnjake, goleme plantaže čaja i zadivljujuće vodopade. Šestosatno putovanje je fascinantno.

5. Rocky Mountaineer, Kanada

Nakon što je prešao neke od fascinantnih visina i najtežih terena diljem Kanade, Rocky Mountaineer pokriva najbolje od Zapadne Kanade. Seattle, Vancouver, Banff, Lake Louise, Jasper i Calgary su istaknuta odredišta na toj ruti.

Uzvišene planine i stjenovita okolica čine okolinu iznimno privlačnom. To je zasigurno jedno od najljepših putovanja za ljude koji vole prirodu.

6. Željeznica Grand Canyon, SAD

Vožnja od 2,5 sata koja oduzima dah kreće od Williamsa i ide duž južnog dijela Nacionalnog parka Grand Canyon. Vožnja vlakom od 105 km je prepuna predivnih krajolika i vodi vas do najboljeg dijela Nacionalnog parka Grand Canyon.

7. El Chepe, Meksiko

Zalazeći u prekrasne krajolike Sierra Tarahumara, El Chepe je jedna od najljepših vožnji na svijetu.

Petnaestosatno putovanje vlakom krasi pregršt prirodnih ljepota. Postaje El Fuerte i Divisadero čine najbolju dionicu vožnje gdje možete i zastati, kako biste se još više približili prirodi.

8. Ghan, Australija

Kroz najbolje predjele Južne Australije vodi vas The Ghan – putnički vlak koji prometuje od Adelaidea do Darwina. To je najduža trasa putničkog vlaka u Australiji koji prelazi ukupnu udaljenost od 2979 km u gotovo četiri dana.

Postoji i nekoliko izleta izvan vlaka koje vrijedi organizirati kako bi vaše putovanje bilo zanimljivije: to uključuje obilazak Katherine, Alice Springsa i Coober Pedyja. Nadmašit će sve ono što biste sami mogli izmaštati.

9. TranzAlpine, Novi Zeland

Prometuje između Christchurcha, Arthurs Passa i Greymoutha na Južnom otoku. Potom nastavlja od Canterbury Plains do Južnih Alpa, riječnih dolina rijeke Waimakariri, pa do Arthurs Passa i na kraju do legendarnog Franz Josefa i Fox Glaciera.

Putovanje će vas odvesti u predivan svijet alpskih sela, kišne šume, klanaca i tunela.

10. Blue Train, Južna Afrika

Prolazeći kroz goleme planine kojima se prostire južnoafrička regija, Blue Train čini dušu južnoafričkih željeznica. Ovo 27-satno putovanje koje pokriva 1600 km doista je praznik za oči.

Kako biste svom boravku dali dašak kolonijalnih vremena, putovanje prema sjeveru od Cape Towna do Pretorije organizirano je zaustavljanje u hotelu Lord Milner u Matjiesfonteinu. Zgrade iz 19. stoljeća i rasvjetni stupovi oko njega vrijedni su pažnje!

11. Rovos Rail, Južna Afrika

Luksuzni i šik su interijeri vlaka, a i eksterijeri se mogu pohvaliti slikama o kojima ste mogli samo sanjati! Vožnja željeznicom Rovos otkriva najbolje od Južne Afrike i doista je putovanje koje će vas držati na nogama.

Viktorijini slapovi su jedna od atrakcija na tom putu. Rovos Rail pruža vam boravak s 5 zvjezdica i s pravom se naziva najboljom vožnjom vlakom na svijetu.

12. West Highland Line, Škotska

Pamtimo vlak kao Hogwarts Express iz filma o Harryju Potteru, a putuje preko gorja Škotske do središnje Škotske. Gusti oblačić dima koji se diže iz parnog stroja dok prelazi vijadukt Glenfinnan, stvara ambijent sa razglednice.

Vožnja divljom zapadnom obalom Ujedinjenog Kraljevstva je ona na koju biste se jednog dana sigurno voljeli ukrcati!

13. Bergenska željeznica, Norveška

Pruga duga 371 km s pravom se naziva jednim od najljepših putovanja vlakom na svijetu.

To je sedmosatna vožnja koja vas vodi kroz najljepše visoravni i netaknutu prirodu u spokoju Norveške.

14. Glacier Express, Švicarska

Oglašavan kao najsporiji ekspresni vlak na svijetu, Glacier Express nudi osam sati vožnje kroz svijet iznenađenja.

Doline s uskim prolazima, uske krivine, 91 tunel i 291 most zvuče fascinantno!

15. Harz željeznica, Njemačka

Trasa Harz željeznice duga 60 km vodi od sjevera do juga Njemačke. Savršen krajolik Harza, sav prekriven sanjivom bjelinom tijekom zime, prava je ljubav za one koji vole lutati pogledom.

Najbolja stvar kod putovanja u parnom stroju je to što nalikuje na san iz prošlosti, i zauvijek ostaje u našim fantazijama. Trasa je duga 132 km i doslovno spektakularna.



Najčitaniji članci