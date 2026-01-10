Ovo je jedan od najljepših zimskih resorta u Italiji, a pogled na Dolomite sve govori

Već pri dolasku jasno je da Forestis nije mjesto koje se doživljava kroz raspored i sadržaje, nego kroz osjećaj. Smješten visoko iznad doline, na obroncima Dolomita, djeluje kao povučeno utočište u kojem se odmor ne planira, nego prirodno događa
Na gotovo 1.800 metara nadmorske visine, Forestis se uzdiže iznad svakodnevice, okružen šumom i planinskim vrhovima koji djeluju nestvarno u svojoj monumentalnoj ljepoti.
| Foto: Booking
Foto: Booking
| Foto: Booking
Pogled na Dolomite ovdje nije samo detalj, već središnji element iskustva. On je prisutan posvuda, u sobama, u spa prostoru, u restoranu i stalno podsjeća da si dio nečega većeg, prirodnijeg i smirenijeg.
| Foto: Booking
Arhitektura hotela savršeno prati filozofiju mjesta. Minimalistička, čista i nenametljiva, oslonjena na prirodne materijale poput drva i kamena, stapajući se s okolišem umjesto da dominira njime.
| Foto: Booking
Interijeri su prozračni, svijetli i umirujući, osmišljeni tako da ne odvlače pažnju, već da je usmjere prema van, prema planinama, nebu i tišini. Ovdje nema suvišnih detalja, ali svaki element ima svoju svrhu.
| Foto: Booking
Forestis je posebno poznat po svom wellness konceptu koji se temelji na četiri elementa, vodi, zraku, zemlji i suncu. Spa zona nije klasično mjesto za brzinsko opuštanje, već prostor dubinske regeneracije.
| Foto: Booking
Vanjski infinity bazen s pogledom na Dolomite, sauna okružena šumom, tihe prostorije za odmor i tretmani inspirirani prirodom stvaraju osjećaj potpune obnove, fizičke i mentalne. Vrijeme ovdje kao da usporava, a stres se topi bez napora.
| Foto: Booking
Gastronomija je još jedan važan dio iskustva. Kuhinja Forestisa oslanja se na lokalne i sezonske namirnice, s naglaskom na jednostavne, ali promišljene okuse. Svaki obrok djeluje kao produžetak filozofije hotela, nenametljiv, elegantan i duboko povezan s okolišem.
| Foto: Booking
Iako je Forestis idealan za potpuni mir, on istovremeno nudi i mogućnost aktivnog boravka u prirodi. Zimi su u blizini skijaške staze, dok ljeti planinske šetnje, biciklističke rute i boravak na svježem zraku postaju prirodan dio dana. No, čak i tada, naglasak nije na adrenalinu, već na svjesnom boravku u prostoru koji smiruje.
| Foto: Booking
U svijetu u kojem je sve glasno, brzo i stalno dostupno, Forestis nudi rijetku privilegiju, mir s pogledom koji se pamti.
| Foto: Booking
