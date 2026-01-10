Obavijesti

BIJEG U LUKSUZ

Ovo je jedan od najljepših zimskih resorta u Italiji, a pogled na Dolomite sve govori

Već pri dolasku jasno je da Forestis nije mjesto koje se doživljava kroz raspored i sadržaje, nego kroz osjećaj. Smješten visoko iznad doline, na obroncima Dolomita, djeluje kao povučeno utočište u kojem se odmor ne planira, nego prirodno događa
Na gotovo 1.800 metara nadmorske visine, Forestis se uzdiže iznad svakodnevice, okružen šumom i planinskim vrhovima koji djeluju nestvarno u svojoj monumentalnoj ljepoti. | Foto: Booking
