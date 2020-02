Ovo je medicinski razlog zbog kojeg je diranje pupka čudno

Ako ste ikada gurali prst u svoj pupak ili to redovito činite dok se perete, znate onaj neugodan osjećaj i žmarce koji vas prožmu negdje u dubini tijela. Niste sami u tome, taj je osjet specifičan za sve ljude, a nema veze s tim što je nekoć to područje bilo otvoreno i povezivalo vas s majkom u maternici.

Naime, razlog zbog kojeg je ta senzacija neugodna je taj što je pupak povezan s vlaknima koja vode direktno u leđnu moždinu. Taj isti put utječe na informacije koje tijelo dobiva o stanju mjehura i mokraćne cijevi.

Stoga, kad guramo prst u pupak, stimuliramo to područje. To može prevariti mozak tako da on misli kako signale prima od nekud drugdje, oponašajući osjećaj da trebamo mokriti ili pak uzrokujući osjećaj škakljanja u preponama, piše Gentside.

- Unutarnja obloga trbušne šupljine kod pupka se naziva parijetalni peritoneum ili potrbušnica - objašnjava dr. Christopher Hollingsworth.

Dodaje kako je ta struktura iznimno osjetljiva i ta senzorna živčana vlakna šalju signale u leđnu moždinu na istoj razini na kojoj se živci pouzdaju u signale iz mokraćnog mjehura da znamo kad trebamo ići mokriti.

Taj neugodan osjećaj dobiva se samo ako se duboko "zakopamo" u pupak, a u protivnom je neugoda znatno manja.

Pupak je mjesto s najviše bakterija na tijelu

Upravo zbog njegove "zavučenosti", kao i tog neugodnog osjećaja koji proizlazi iz diranja po njemu, pupak se lako zanemaruje kod brige o osnovnoj higijeni, a upravo je on idealno mjesto za nakupljanje prljavština. Znanstvenici su brisevima otkrili kako u prosječnom pupku živi čak 57 različitih vrsta bakterija.

