Ovo je možda posljednja prilika ove godine: Iskoristite sunčani vikend i upijte vitamin D

Nakon naglog pada temperature i kiše proteklog vikenda pomislili smo da je stiglo vrijeme primjerenije za listopad. No čini se da nas ljeto ne namjerava samo tako napustiti. Meteorolozi najavljuju da su pred nama svježija jutra i večeri, ali dnevne temperatura dosezat će čak i neke ljetne.

- Prema kraju tjedna ponovno se smiješe toplije vrijeme i temperature više od 20 stupnjeva iako vrućina kao proteklih dana više neće biti, a bit će praćeno jakim jugom - govorila je prije neki dan ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan Picek za N1.

Sunce nas definitivno može razvedriti i oraspoložiti, pa je idealno da vikend, ako vam je slobodan, provedete vani, na otvorenom, šetajući. Tako možete nastaviti uživati u suncu kao i tijekom rujna, koji je, kažu stručnjaci, bio uvelike topliji od prosjeka.

Foto: Dreamstime

Danas nas očekuju temperature do 25 stupnjeva, i na kopnu i na moru, što je skok za desetak stupnjeva. No valja upamtiti da su to dnevne vrijednosti, a početak i kraj dana bit će hladniji, i to osjetno, u odnosu na one u rujnu.

Kod svake promjene vremena, bez obzira na to je li riječ o naglom zahlađenju ili naglom zatopljenju, ima ljudi koji pojačano reagiraju.

- Mnogi će ovih dana osjetiti glavobolju, pojačan umor i pospanost, kao i probleme s nesanicom i buđenjem usred noći. A oni koji imaju problema s tlakom, mogli bi doživjeti skokove u vrijednostima arterijskog tlaka. Zato je važno biti u redovitom kontaktu s liječnikom obiteljske medicine - upozorio je dr. Milan Mazalin, liječnik obiteljske medicine, i dodao da svakako iskoristite sunčane dane za odlazak u prirodu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- Iako se sad čini da nam je na vrh glave sunca i lijepog vremena, ubrzo nam dolaze kiša i hladno, pa je dobro pripremiti se na to. Zato ovaj vikend 'udahnite' još malo sunca i upijte vitamina D što više možete. Iskoristite sunčano vrijeme, koje će u tijelu potaknuti lučenje serotonina, hormona sreće, koji će nas oraspoložiti i zaštititi od depresije koja će uskoro nastupiti dolaskom lošijeg vremena i pomicanjem sata - zaključuje dr. Mazalin.

Inače, meteorolozi još ne žele davati dugoročne prognoze za to kakva nas zima očekuje, no neka predviđanja govore da će se ovakvi ekstremi ponavljati i dalje. Zima bi, prema svemu sudeći, mogla biti iznadprosječno topla, ali s više oborina te s naletima hladnoće, a u planinama s povremeno jačim snježnim nanosima.