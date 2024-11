Ovo je najzdravije voće: Sadrži vrijedne vitamine i minerale

Voće je dar prirode u našoj prehrani, donosi niz esencijalnih nutrijenata koji mogu biti iznimno hranjivi i imati zaštitni učinak na imunitet. Svako voće nudi nam nešto jedinstveno što pomaže u promicanju cjelokupnog zdravlja, no vrlo je intrigantno istraživati oko toga koje voće ima najveću koncentraciju određenih hranjivih tvari.

Nedavno je jedna objava na Instagramu privukla veliku pozornost. Riječ je o popisu voća za koje se tvrdi da je najbolje s obzirom na nutrijente kojih ima najviše. Tako se avokado spominje kao voće s najviše zdravih masnoća, datulje kao voće koje je najbogatije šećerima, guava po proteinima, maline po vlaknima i šipak po antioksidansima. Istaknuto je i da je kivi kao glavni izvor vitamina C, mango vitamina A, dok se banana ističe kao izvor kalija. Objava je zaključena intrigantnim savjetom: "Ako nije stvoreno prirodno, ne konzumirajte to".

Avokado se ističe kao voće bogato zdravim mastima

Indian express.com razgovarao je s dijetetičarkom Anushree Sharma kako bi istražio točnost ovih tvrdnji i otkrio dodatne dobrobiti koje ovo voće donosi našoj prehrani. Prema njezinim riječima, neki su od ovih navoda istiniti, no postoji i manje 'razvikano' voće koje ima vrlo vrijedan nutritivni sastav.

- U Indiji slijedimo prehrambene smjernice Nacionalnog instituta za prehranu (NIN) i Indijskog vijeća za medicinska istraživanja (ICMR), kao što je navedeno u indijskim tablicama sastava hrane i nutritivnoj vrijednosti indijske hrane. Prema tim smjernicama treba reći da većina voća ima malo masti, ali avokado je iznimka s većim udjelom masti. Datulje su zaista bogatije prirodnim šećerima u usporedbi s drugim voćem. Voće općenito ima nizak sadržaj proteina, no guava se zaista ističe jer sadrži nešto veći udio. Bogata je i vlaknima, a većina voća sadrži antioksidanse, iako specifični sastavi variraju. Istina je da je kivi poznat po sastavu vitamina C, no drugo voće, poput amle, guave i jabuke zapravo sadrži još veće količine. Mango je doista bogat vitaminom A, a jednako je i s papajom, marelicom i lubenicom. Banane su pristupačan izvor kalija, ali sadrže ga i grožđe, guava i šipak, također u visokim količinama - kaže Sharma. Dodaje da se preporučuje birati voće s lokalnog područja, i oni koje raste u sezoni, jer je ono obično pristupačnije i nutritivno usklađeno sa sezonskim potrebama organizma.

Banane su bogate vlaknima pa daju osjećaj sitosti i korisne su za crijeva, a dobar su izvor kalija koji doprinosi regulaciji tlaka

Sveukupne prednosti voća u prehrani

Voće je općenito bogato vlaknima, antioksidansima, polifenolima, vitaminima i mineralima i prirodna je slatka alternativa desertima koji su često bogati dodanim šećerima. Vlakna pružaju osjećaj sitosti, dok vitamini djeluju kao antioksidansi i podržavaju imunološki sustav . Masnoće u avokadu su biljnog porijekla i pozitivno utječu na zdravlje srca. Voće također promiče zdravlje crijeva, kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, a vlakna pomažu u regulaciji tjelesne težine.

'Ako nije stvoreno prirodno, nemoj konzumirati'- praktična perspektiva

Sve namirnice koje rastu u prirodi uvijek su bolji izbor od prerađemnih, a voće bogao vitaminima i mineralima korisnije je od dodataka prehrani

- To je činjenica. Sve što je prirodno daleko je bolje od prerađene hrane, napominje Sharma. Prirodna hrana obično je bolja za zdravlje, budući da umjetni aditivi, zaslađivači i boje nemaju hranjivu vrijednost i mogu umanjiti hranjivu kvalitetu hrane. Dok suplementi mogu biti potrebni kada prirodne mogućnosti nisu dostupne, oslanjanje na prirodne izvore općenito je idealno,kaže stručnjakinja.