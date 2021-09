Porculan je cijenjeni materijal kojeg često opisuju kao nježnog i elegantnog, ali se također može pohvaliti velikom izdržljivošću i time što je nepropusan.

POGLEDAJTE VIDEO: Šminkom se pretvara u porculansku lutku

Što je porculan?

Porculan je vrsta keramičkog materijala koji je vrlo izdržljiv i ima visoke performanse zbog proizvodnog procesa, rekao je Giovanni Savorani, predsjednik Confindustria Ceramica, Talijanskog udruženja keramičara.

Ova vrsta keramike izrađena je od kombinacije prirodnih materijala, uključujući glinu, pijesak i feldspat, objašnjava. Točna formula sirovina ovisi o proizvođaču i vrsti primjene. Najčešći element za posuđe je vrsta gline poznate kao kaolin, koja je gotovo bijele boje i ima sitne čestice, ali kaolin se također može naći u pločicama i sanitarijama.

Porculan je podskupina keramike, a izrađena je od gline i pečena u peći. Međutim, gline od kojih se izrađuje porculan imaju veću gustoću i duže se peku na višoj temperaturi od ostale keramike.

Korištenje finijih sirovina i visoke temperature tijekom procesa pečenja - do 1.260 stupnjeva Celzijusa - određuju poroznost površine i daju porculanu trajnost i posebna svojstva otporna na vodu, objašnjava Savorani.

Izraz 'porculan' korišten je za označavanje mjesta izrade porculana. Postoji i 'koštani porculan', odnosno porculan koji je napravljen u Engleskoj s jednim dodatnim sastojkom - stvarnom kosti. Englezi su koristili mljeveni pepeo od domaćih životinja kako bi ojačali svoju keramiku, te joj dali mliječno bijelu boju. Kineski porculan peće se na nižim temperaturama, pa ga je lakše napraviti, ali nije toliko jak.

Duga povijest porculana

Porculan je nastao u Kini prije otprilike 2000 godina za vrijeme dinastije Tang (618. do 907.), ali samo u svom najprimitivnijem obliku. Tek je dinastija Yuan (1279. do 1368.) razvila porculan koji je poznat na Zapadu, a to je ono što je Marko Polo pronašao kada je stigao.

Istraživač je porculan uveo u Europu u 14. stoljeću, kada je među svoja blaga, uzeo malu sivo-zelenu staklenku. Nazvao ju je porcellana, što je talijanski nadimak za ljusku od kaurija.

Nakon 16. stoljeća, kada su uspostavljeni trgovački putevi, započelo je europsko tržište porculana proizvedenog u Kini. Europljani stoljećima nisu mogli proizvesti cijenjeni materijal. Nisu mogli otkriti recept i pretpostavili su da sadrži sve, od ljuski jaja do podzemnih voda.

Konačno, u 18. stoljeću, Johann Friedrich Böttger, alkemičar, razradio je formulu i osnovao tvornicu Meissen u Njemačkoj. Negdje 1770-ih, kaolin je pronađen u engleskom Cornwallu, pa su i Britanci počeli izrađivati ​​porculan. Od Böttgera, proizvodnja porculana na Zapadu je doživjela promjene.

- Stalne tehnološke inovacije u keramičkoj industriji - koje je uvelike uvodila Italija - dovele su do rađanja modernih porculanskih pločica i novih proizvoda početkom 1990-ih - kaže Savorani. Međutim, proces se nije mnogo promijenio u pogledu korištenih materijala ili načina izrade porculana.

Porculanski proizvodi danas

Dinastija Tang ga je koristila za šalice za čaj, tanjure i kipove, pa je tako porculan otišao puno dalje od samih ukrasnih primjena. Danas izdržljive porculanske pločice oblažu podove, zidove i vanjske površine zgrada. Može se koristiti za nakit, kao i za laboratorijsku opremu. Porculanska caklina koristi se čak i za kupaonski namještaj poput umivaonika, kade i WC-a.

- Postoji bogata povijest keramike u više industrija. To je prirodni materijal koji je održiv u proizvodnji i životnom ciklusu. Vrlo je izdržljiv i nudi mnogo rješenja za današnji način života - kaže Timothy Schroeder, predsjednik i izvršni direktor Duravit USA.

- Najveća promjena leži u tehnologiji i održivosti. S novom i poboljšanom opremom, porculanske pločice sada su dostupne u veličinama od 1,6 do 3,2 metra i debljine od 3 do 30 mm, a tvrtke nastavljaju poboljšavati učinkovitost proizvodnje, ponovno upotrebljavaju 100 posto otpadnih voda i veliki dio otpadnog materijala - objašnjava Savorani.

- Naravno, neki proizvodI izrađeni od porculana mogu biti izrađeni i od drugih materijala, ali sanitarna keramika - vrsta keramike s glazurom od porculana - nudi najbolje rješenje za održiv, moderan način života koji uključuje zdravlje i blagostanje - kaže Schroeder.

Odabir porculana ima brojne prednosti:

- To su vrlo važne osobine, pogotovo sada jer toliko ljudi traži materijale koji mogu spriječiti širenje bakterija u domu - tvrdi Savorani.

Kada uzmete u obzir estetiku i tehničke prednosti porculana u usporedbi s drugim materijalima (lak je za održavanje, ekološki je i dugotrajan), on svakako ima veliku vrijednost, objašnjava Savorani, piše How Stuff Works.