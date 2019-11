Filozofija čaja: Najukusniji je iz porculana i na toplini od 60°C

Čaj je najbolje posluživati iz čajnika, stoga je potrebno pažljivo ga odabrati jer materijal od kojega je čajnik napravljen može utjecati na okus čaja. Najbolji materijali jesu porculan, staklo i gus, dok je aluminijske, teflonske i plastične bolje izbjegavati.

Šalice su također važne - znalci tvrde da čaj ima najbolji okus ako ga se pije iz fine porculanske šalice pri idealnoj temperaturi od 60 °C. Prihvatljive su i keramičke šalice (čija je prednost u tome što dulje zadržavaju temperaturu) te one od tvrdog (borosilikatnog) stakla otpornog na visoke temperature. Rub šalice trebao bi biti tanak kako bi čaj bolje 'klizio', a poželjno je i da šalica nije preširoka pri vrhu jer se tada čaj prebrzo hladi.

Izbjegavati bi trebalo šalice od nehrđajućeg čelika - prevruće su na usnama, a ako su oštećene može doći i do otpuštanja metala u čaj, što mijenja njegov okus. Ipak, najgorima se smatraju one od plastike jer prilikom zagrijavanja često poprimaju miris koji je nespojiv s profinjenom aromom čaja, te katkada čak ispuštaju kemijske spojeve koji su štetni po zdravlje.

Ulijte hladnu vodu

Čaj će također biti ukusniji ako za njegovu pripremu zagrijete posve hladnu vodu. Pustite neka voda teče nekoliko sekundi sve dok ne bude posve hladna. Tako će, nakon zagrijavanja, voda biti puna kisika, a to je važno kako bi se u potpunosti otpustila aroma iz listića čaja.

Temperatura do koje ćete je zagrijati ovisi o vrsti čaja - za bijeli, zeleni i žuti čaj do 70°C, za crni čaj do 95°C. Izlijte malo kipuće vode u čajnik kako biste ga zagrijali. Stavite vrećicu čaja ili čaj iz rinfuze u čajnik i potom dodajte vodu.

Ostavite čaj nekoliko minuta, što također ovisi o vrsti čaja:

Bijeli čaj: 1 – 2 minute

Zeleni čaj: 1 – 3 minute

Crni čaj: 3 – 5 minuta

Žuti čaj: 1 – 3 minute

Svaka bolest ima svoj čaj

Majčina dušica za dišne puteve i probavu

Majčina dušica jača imunitet i olakašava probavu. U inhalacijama pomaže kod upala sinusa i bronhitisa te olakšava iskašljavanje. Za čaj prelijte žličicu suhe biljke šalicom kipuće vode, procijedite nakon deset minuta i zasladite medom.

Paprena metvica zimi jača organizam

Čajeve od metvice, matičnjaka i majčine dušice dobro je piti i preventivno, prije no što osjetite ikakve simptome. Najukusnija je paprena metvica, koja zimi djeluje kao prirodni tonik za jačanje organizma.

Gospina trava "tjera" depresiju, ali i stres

Zbog stalnih promjena vremena česte su glavobolje i nesanice, a ubrzani tempo života izaziva stres i nervozu. Srećom, ljekovito bilje prirodno može pomoći i kod takvih tegoba.

- Čaj od matičnjaka, kamilice, lipe i lavande će vas opustiti, ublažiti stres i glavobolju te olakšati spavanje ako ga popijete mlakog navečer. Uz čaj treba uzimati kapi od matičnjaka i odoljena (valerijane). Tako ćete smiriti i lupanje srca te opustiti štitnjaču koja je stalno pod stresom - kaže dr. med. Ksenija Krajina Pokupec.

Hladni, tmurni i sve kraći dani mogu izazvati tmurno raspoloženje i sezonsku potištenost.

- Najbolja antidepresivna biljka je gospina trava. Tijekom zime redovito pijte čaj i tinkturu od gospine trave. No nije sve u ovoj fitoterapiji. Treba jesti lakšu i zdraviju hranu, valja se šetati na svježem zraku i iskoristiti svaki sunčani dan da smanjite depresiju. Družite se s prijateljima i rodbinom, razgovarajte te se bavite hobijem koji vas opušta te čini zadovoljnim i sretnim - dodaje dr. med. Krajina Pokupec.

Lavanda pomaže protiv glavobolje

Kod glavobolje možete u sljepoočnice lagano utrljati eterično ulje lavande ili napunite jastučić lavandom, savjetuje fitoterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec.

Bazga protiv gripe

Bazga dokazano djeluje protiv osam sojeva gripe, čime nadmašuje sva antivirusna cjepiva. U istraživanju Sveučilišta Hadassah-Hebrew u Izraelu 20% ispitanika oboljelih od gripe primijetilo je značajna poboljšanja već za 24 sata, a 90% ih je potpuno ozdravilo za tri dana. Za čaj stavite od dva do pet grama suhih cvjetova u šalicu vruće vode. Ostavite pet-deset min. pa procijedite. Pijte tri šalice na dan.

- Sad su česte prehlade, upale grla, bronha i sinusa, a još traju i alergije na ambroziju. Stoga pripremam čaj i biljne kapi od majčine dušice, kadulje i metvice jer te biljke ubijaju bakterije te dezinficiraju dišne putove - kaže dr. med. Ksenija Krajina Pokupec iz Zagreba koja se fitoterapijom bavi 20 godina.

Za iskašljavanje bijeli i crni sljez

- Kamilica djeluje protuupalno, a bijeli i crni sljez te komorač ili anis olakšavaju iskašljavanje. Kod gripe, koju izaziva virus, a ne bakterije, pije se čaj, kapi za imunitet i uzima imunomed. Najjače imunološke biljke su imela i neven, a od eteričnih ulja čajevac, ravensara, lavanda i majčina dušica.

