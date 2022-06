Ovo je sigurni pokazatelj da su vam se miševi 'uselili' u dom

U idealnom svijetu, kuhinje su mjesta za okupljanje obitelji, posluživanje jela, pravljenje svakodnevnih međuobroka i zalogaja te pripremanja obroka za posao. Nažalost, ista hrana koja vas i najmilije hrani, također je značajan faktor za štetočine.

Poduzmite neke osnovne korake kako bi smanjili vjerojatnost neželjenih glodavaca koji mogu početi pretvarati vašu smočnicu u svoj restoran.

Prema riječima stručnjaka, uvijek biste trebali obratiti pozornost na jedan znak koji ukazuje na to da u vašoj kuhinji ima miševa.

Pokazatelji da štetnici jure vašim prostorom

Miševi ponekad mogu pronaći put i do najčišćih kuhinja. Većini je jasno da je za držanje miševa izvan doma ključno održavanje prostora lijepim i urednim. To obično podrazumijeva rješavanje nereda i uskraćivanje pouzdanog izvora hrane i vode koji će ih natjerati da se vraćaju. No, to također zahtijeva i odvajanje vremena kako biste se uvjerili da ne stvarate laku priliku glodavcima da uđu u vašu kuhinju.

- Ako pokušavate spriječiti glodavce, jako je važno osigurati da su sve rupe ili praznine koje vode van prekrivene, uključujući i one duž prozora ili vrata, kao i otvore na potkrovlju i oko rupa za vodovod, električne kabele, plinske vodove ili otvore za rublje - kaže Maria Richmond iz tvrtke za deratizaciju.

- Ako pronađete bilo kakve otvore, ispunite ih čeličnom vunom, koju glodavci ne mogu prožvakati i zatvorite - dodaje Maria. Velike rupe mogu se ispuniti raznim rešetkastim pregradama, limom ili cementom.

Stručnjaci kažu da jedan dokaz može ukazivati na to da su miševi ušli u vašu kuhinju. Kao tiha, brza stvorenja, miševe je ponekad teško uočiti kada prvi put uđu u vaš dom. No prema riječima stručnjaka, često možete otkriti da su tamo po nečemu što ostave za sobom, prenosi MSN.

- Prvi znak miševa u vašoj kuhinji bit će njihov otpad - kaže Anne-Marie Tulp iz deratizacijske tvrtke u Floridi.

Iako su mala stvorenja, miševi proizvode značajnu količinu izmeta i urina

- Njihov izmet je crne boje, tipično ovalnog oblika i veličine zrna riže - kaže Tulp dodajući da se isti često može naći bilo gdje na kuhinjskom pultu, na podu, u stražnjem dijelu vaših ormarića... Nažalost, ovi dokazi također mogu biti izuzetno štetni za vaše zdravlje.

Izmet miševa također predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik

- Mnogi glodavci mogu, nažalost, biti nositelji hantavirusa koji mogu uzrokovati hantavirusni plućni sindrom (HPS) - kaže David Floyd, osnivač deratizacijske tvrtke.

Prenos HPS-a s glodavaca uzrokovan je nepravilnim odlaganjem ili rukovanjem urinom i izmetom štetočina. Mogu formirati čestice u zraku koje mogu prenijeti virus, objasnio je Floyd, koji dodaje da potencijalno smrtonosna infekcija može uzrokovati simptome poput groznice, jaki bolovi u mišićima, umor i otežano disanje.

Zbog povećanog rizika, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti predlažu stavljanje zaštitne maske za lice i rukavica prije čišćenja bilo kakvih znakova mišjeg izmeta ili mokraće te savjetuju otvaranje prozora i pojačano provjetravanje 30 minuta prije nego što krenete s uklanjanjem.

Zatim poprskajte kontaminirane površine mješavinom izbjeljivača i vode ili dezinficijensom za kućanstvo i ostavite da odstoji najmanje pet minuta ili onoliko dugo koliko je propisano na naljepnici proizvoda za čišćenje.

Agencija savjetuje korištenje papirnatih ručnika za čišćenje nereda nakon čega ih trebate odmah baciti. Preporučuje se dezinficirati površine još jednom i temeljito očistiti kuhinju, uključujući brisanje podova i dezinfekciju svih radnih ploča.

Miševi mogu ostaviti iza sebe i druge dokaze boravka u domu

Dakle, nije samo izmet pokazatelj da u vašoj kuhinji ima miševa. Prema stručnjacima, postoje i drugi suptilni dokazi.

- Možda ćete primijetiti tragove žvakanja na ambalažama u svojoj smočnici ili na knjigama, tkaninama, biljkama i drugim mekim predmetima koje koriste kao materijal za gniježđenje - kaže Richmond.

Također, u mnogim slučajevima ih možete čuti kako jure po zidovima ili po podu. A u nekim slučajevima čak i vaš nos može nanjušiti prisutnost glodavaca u vašem domu.

Miševi mogu ispuštati miris nalik amonijaku, vrlo jak miris mokraće. To će biti osobito očito u zatvorenijim prostorima kao što su ormari ili pećnice - kaže dr. Nancy Troyano, entomolog.

