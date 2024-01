Ovo je top 10 najljućih čipseva na svijetu - jeste li koji probali?

Kako brendovi konstantno izmišljaju neke nove varijante, tako se i tržište ljutih čipseva sve više širi. Papričice i razne druge opcije od ove nekada jednostavne krumpirove grickalice, napravili su potpuno novu nišu super ljute hrane.

Provjerite koje su grickalice osmišljene s idejom da izazovu super reakciju dok ih konzumiramo.

1. Paqui One Chip Challenge

Paqui One Chip Challenge je čips od krumpira koji se smatra najljućim na svijetu.

Prvi ga je predstavio brend Paqui tijekom događaja #OneChipChallenge, gdje su željeli stvoriti najljući mogući čips. Ubrzo je postao popularan te sada ima novu verziju.

Jedan od razloga zašto je Paqui One Chip Challenge tako ljut je poseban papar koji se koristi u receptu. Vjeruje se da je to jedna od najljućih papričica na svijetu. To čini čips izuzetno pikantnim i nije za svakog. Kako bi dokazali vrućinu, proizvođači ga pakiraju u kutiju inspiriraju - lijesom. Tu je i upozorenje ljudima da taj čips jedu na vlastitu odgovornost.

2. Lay’s, okus Flamin’ Hot

Već više od 75 godina Lay's čips dio je raznih slavlja i veselih prigoda. I danas je dio party scene, a tu je i okus koji nije za svakog. Uz kreacije koje često jedemo i fine su većini, brend donosi i super ljutu verziju koja nije za one klasičnog ukusa u hrani.

3. Ruffles Flamin’ Hot Potato Spicy Chips

Vatreni i aromatični, flamin' spicy čips idealan je za one koji vole vrućinu. Ima vatreni okus te podiže temperaturu, stoga nije baš neka svakodnevna grickalica.

4. Doritos, pikantni tortilja čips s okusom nacha

Doritos je brend koji je poznat po svojim odvažnim okusima koji nisu za svakog. Igraju se neobičnim i neočekivanim okusima, od kojih su neki super ljuti i gotovo neizdržljivi.

5. Paqui Haunted Ghost Pepper Tortilla pikantni čips

Poznato je da je ovaj čips jedan od najljućih i najpikantnijih na tržištu, a začini mu daju vatreno ljuti okus. Smatraju ga jednim od najopasnijih čipsa za ekstremne vrućine, pa ga isprobavaju oni koji testiraju granice okusa i izdržljivosti.

6. Kettle Jalapeño Kettle Spicy Chips

Ovaj je čips napravljen od krumpira i pripremljen u kotlu. Posebno ga vole oni čije je nepce spremno za nešto više i posebno.

7. Pringles SCORCHIN’ BBQ Potato Spicy Crips

Ova čips kreacija ima zadimljeni okus roštilja te je vrlo zanimljiv kao dodatak roštiljadama i sličnim zabavama na otvorenom.

8. Lay's Kettle Cooked Flamin' Hot aromatizirani čips od krumpira

Lay's Kettle je kuhani, hrskavi čips s moćnom mješavinom okusa i snažno ljutim dodacima. Razina ljutine je taman odgovarajuća, ne previše jaka, pa je među popularnijima.

9. Barcel Takis Fuego

Ako volite testirati svoje okusne pupoljke i možete podnijeti ozbiljne ljutine, onda je ovo okus za vas. To je kukuruzni čips koji mogu podnijeti samo ozbiljni uživatelj ljutih začina. Takis Fuego čips napravljen je od mješavine okusa koji im daju poseban okus vatre i lave.

10. Paqui Tortilla čips, Jalapeño Tropicale

Kombinacija začinjene jalapeño papričice i slatkog ananasa stvara neobičan okus, piše Fresherslive.