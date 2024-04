Ovo ne smijete raditi dok ste na WC-u! Štetno je za vašu probavu

Zdrava i redovita probava je osnova ljudskog zdravlja, jer omogućuje redovito izbacivanje štetnih tvari iz organizma. Ipak, tema velike nužde je nešto s čime se premalo bavimo iz zdravstvenog aspekta, tvrde danski stručnjaci.

Prema njima, postoje velike šanse da tu najprirodniju stvar na svijetu obavljate na pogrešan način. Naime, čak trećina ljudi u tom procesu stenje i proizvodi slične zvukove "pritiskanja", no to nije nimalo poželjno.

- U biti sve se svodi na pritisak, a taj se pritisak smanjuje kad ispuštamo zrak. Dakle, ispuštanjem raznih forsiranih zvukova smanjujemo pritisak i to nema efekt olakšanja, već suprotno - zaključio je Jan Fallingborg iz Sveučilišne bolnice Aarhus. Stoga, dame i gospodo, čini se kako je tišina na WC-u ne samo osnova pristojnosti, već i zdrave probave.

Krivi položaj uzrok je fistula, hemeroida...

Njemačka mikrobiologinja Giulia Enders u svojoj novoj knjizi "Šarmantna probava" pozabavila se pitanjem same tehnike obavljanja velike nužde, a tvrdi kako navika zapadnjaka da sjede na WC školjci kod tog čina rezultira brojnim zdravstvenim problemima - od hemeroida, zatvora, pretjeranog naprezanja crijeva, pojave analnih fistula i drugih stanja.

Jednostavna prevencija toga je čučanje, što je najprirodniji položaj za crijeva.

- Oko 1,2 milijarde ljudi diljem svijeta čuči dok obavlja veliku nuždu te imaju znatno manju stopu probavnih problema - rekla je Enders.

Predlaže da se popnemo na WC školjku i na nju čučnemo, a kome to predstavlja problem može sličan rezultat postići postavljanjem klupice na koju će podići stopala ispred školjke te naginjanjem tijela naprijed na školjci. Ljudi su do sredine 19. stoljeća pod normalno čučali dok su obavljali veliku nuždu, a školjke za sjedenje su nam kao ponudile više komfora, no zapravo više zdravstvenih problema.