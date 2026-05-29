Sve dobrobiti sočnih marelica

Njihova karakteristična narančasta boja dolazi od snažnih antioksidansa poput beta-karotena, luteina i zeaksantina. Marelice su bogate vitaminima A, C i E te kalijem, a upravo kombinacija tih nutrijenata pomaže u zaštiti organizma od oksidativnog stresa i slobodnih radikala. Time se smanjuje rizik od razvoja kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnih problema, dok se istovremeno štite stanice organizma od oštećenja.

Posebnu korist marelice imaju za zdravlje očiju i kože. Vitamin A, koji nastaje iz beta-karotena, ključan je za očuvanje vida, dok lutein i zeaksantin mogu pomoći u smanjenju rizika od katarakte i makularne degeneracije. Vitamin C važan je za stvaranje kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost te pomaže u usporavanju nastanka bora. U kombinaciji s vitaminom E štiti kožu od štetnog UV zračenja i vanjskih utjecaja iz okoliša, zbog čega marelice mogu pridonijeti zdravijem i mladolikijem izgledu kože.

Ovo voće blagotvorno djeluje i na probavni sustav. Marelice su izvrstan izvor dijetalnih vlakana koja potiču redovitu probavu, sprječavaju zatvor i hrane korisne bakterije u crijevima. Na taj način pridonose zdravom crijevnom mikrobiomu, koji je povezan s manjim rizikom od pretilosti i boljim općim zdravljem organizma.

Vlakna iz marelica pomažu i u snižavanju “lošeg” LDL kolesterola, dok visok udio kalija ima važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Kalij opušta stijenke krvnih žila i arterija te tako može smanjiti rizik od hipertenzije i moždanog udara. Dodatna prednost marelica je i visok udio vode, čak oko 86 posto, zbog čega doprinose hidrataciji organizma tijekom toplih ljetnih dana.

Osim toga, marelice sadrže kalcij, fosfor i magnezij, minerale važne za zdravlje kostiju i održavanje njihove gustoće. Zahvaljujući željezu i bakru, mogu pomoći i u prevenciji anemije jer sudjeluju u stvaranju crvenih krvnih stanica i boljoj apsorpciji željeza.

I svježe i suhe marelice imaju brojne nutritivne prednosti, no stručnjaci upozoravaju da su suhe marelice koncentriraniji izvor šećera i kalorija pa ih treba konzumirati umjereno.

S druge strane, upravo zbog koncentracije hranjivih tvari, suhe marelice sadrže više vlakana i minerala. Bez obzira na oblik, marelice su iznimno svestrano voće koje se lako može dodati jogurtu, salatama, zobenim pahuljicama ili raznim slanim jelima.

*Uz korištenje AI-ja