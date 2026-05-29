Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
Malo voće - velike koristi

Sve dobrobiti sočnih marelica

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Sve dobrobiti sočnih marelica
Foto: ilustracija/Canva

Baršunaste i sočne , marelice su mnogo više od omiljenog ljetnog voća. Iako imaju malo kalorija i smatraju se pravom nutritivnom bombom jer sadrže vitamine, minerale i antioksidanse

Admiral

Njihova karakteristična narančasta boja dolazi od snažnih antioksidansa poput beta-karotena, luteina i zeaksantina. Marelice su bogate vitaminima A, C i E te kalijem, a upravo kombinacija tih nutrijenata pomaže u zaštiti organizma od oksidativnog stresa i slobodnih radikala. Time se smanjuje rizik od razvoja kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnih problema, dok se istovremeno štite stanice organizma od oštećenja.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

00:40
Anti age prehrana: Za mladoliku kožu jedu se orasi, riba i špinat | Video: 24sata/pixsell

Posebnu korist marelice imaju za zdravlje očiju i kože. Vitamin A, koji nastaje iz beta-karotena, ključan je za očuvanje vida, dok lutein i zeaksantin mogu pomoći u smanjenju rizika od katarakte i makularne degeneracije. Vitamin C važan je za stvaranje kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost te pomaže u usporavanju nastanka bora. U kombinaciji s vitaminom E štiti kožu od štetnog UV zračenja i vanjskih utjecaja iz okoliša, zbog čega marelice mogu pridonijeti zdravijem i mladolikijem izgledu kože.

Foto: Dreamstime

Ovo voće blagotvorno djeluje i na probavni sustav. Marelice su izvrstan izvor dijetalnih vlakana koja potiču redovitu probavu, sprječavaju zatvor i hrane korisne bakterije u crijevima. Na taj način pridonose zdravom crijevnom mikrobiomu, koji je povezan s manjim rizikom od pretilosti i boljim općim zdravljem organizma.

Ključan za mozak Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina
Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina

Vlakna iz marelica pomažu i u snižavanju “lošeg” LDL kolesterola, dok visok udio kalija ima važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Kalij opušta stijenke krvnih žila i arterija te tako može smanjiti rizik od hipertenzije i moždanog udara. Dodatna prednost marelica je i visok udio vode, čak oko 86 posto, zbog čega doprinose hidrataciji organizma tijekom toplih ljetnih dana.

Foto: 123RF

Osim toga, marelice sadrže kalcij, fosfor i magnezij, minerale važne za zdravlje kostiju i održavanje njihove gustoće. Zahvaljujući željezu i bakru, mogu pomoći i u prevenciji anemije jer sudjeluju u stvaranju crvenih krvnih stanica i boljoj apsorpciji željeza.

OBRATITE PAŽNJU Ovih 9 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju
Ovih 9 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju

I svježe i suhe marelice imaju brojne nutritivne prednosti, no stručnjaci upozoravaju da su suhe marelice koncentriraniji izvor šećera i kalorija pa ih treba konzumirati umjereno.

S druge strane, upravo zbog koncentracije hranjivih tvari, suhe marelice sadrže više vlakana i minerala. Bez obzira na oblik, marelice su iznimno svestrano voće koje se lako može dodati jogurtu, salatama, zobenim pahuljicama ili raznim slanim jelima.

Znanost otkriva Jednostavan način kako postići bolje performanse dok trčite
Jednostavan način kako postići bolje performanse dok trčite
*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru - čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije
FOTO Novinarka Ivana Perić je skinula gotovo 50 kila uz ove božanstvene i zdrave recepte
KAKVA TRANSFORMACIJA!

FOTO Novinarka Ivana Perić je skinula gotovo 50 kila uz ove božanstvene i zdrave recepte

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u emisijama 'Dnevnik' i 'Dobro jutro, Hrvatska' na društvenim mrežama svakodnevno dijeli zdrave recepte, savjete o prehrani i navikama koje su joj pomogle doći do vitke figure
Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina
Ključan za mozak

Imate loše pamćenje? Možda vam nedostaje ovog vitamina

Zaboravljate li imena, gubite koncentraciju ili se osjećate mentalno sporije nego prije? Iako mnogi takve simptome pripisuju starenju ili stresu, neurolozi tvrde da uzrok može biti puno jednostavniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026