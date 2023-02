Ovo su dvojnice slavne Marilyn Monroe: 'Potrošila sam preko 50 tisuća eura da budem ona...'

Upoznajte dvojnice Marilyn Monroe.

Od Barbie iz stvarnog života koja je potrošila više od 50.000 eura da bi izgledala poput svog idola do njezine dvojnice s društvenih mreža koja zarađuje kao živahni model zahvaljujući svojoj figuri koja podsjeća na pješčani sat.

Prošlo je dosta vremena otkako Marilyn Monroe nije među živima - ali plavokosa bomba i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica svijeta. A holivudska filmska legenda nastavlja inspirirati žene da repliciraju njezin kultni izgled.

Neke su potrošile tisuće na operacije kako bi učinile upravo to, dok su druge napravile karijeru od toga da budu dvojnice zadivljujuće glumice.

Ovo su neke od žena koje zaustavljaju na ulici jer izgledaju poput Marilyn Monroe.

Serena Smith

Iako Marilyn nikada nije napravila brazilsko podizanje stražnjice, jedna od njezinih najvećih obožavateljica jest. Ovisnica o operacijama Serena Smith potrošila je preko 50.000 eura kako bi izgledala poput kraljice glamura koja je tragično preminula u 36. godini. Serena iz Toronta u Kanadi podvrgnula se operaciji grudi s 18 godina i od tada ne staje s plastičnim operacijama.

- Volim privlačiti pažnju i volim dobivati reakcije, ne shvaćam život previše ozbiljno i volim provocirati druge. Meni je to smiješno. Vozim se okolo u svom žarko ružičastom Range Roveru sa spuštenim prozorima i sviram svoju pjesmu, šaljem poljupce i mašem svim muškarcima. Svi se uvijek smiješe, mašu mi ili mi uzvraćaju poljubac. Ponekad će čak zaustaviti promet da me bolje vide - kaže ova 24-godišnjakinja i dodaje kako joj je kirurgija 100% podigla samopouzdanje.

Uvijek je tvrdila da sve što želi je da se osjeća udobno i samouvjereno u vlastitoj koži i sada je, kaže, na tom putu.

Jasmine Chiswell

Možda najpoznatija Marilynina dvojnica je Jasmine Chiswell. Jasmine, koja je u kasnim 20-ima čak je kupila vilu u Runyon Canyonu vrijednu preko dva milijuna eura u kojoj je i sama Marilyn živjela.

Obožavatelji vole Jasmine jer ima iste plave kovrče i zavidnu figuru - i pojavljuje se u emisijama kako bi raspravljala o usporedbi s divom.

Sada ima ogroman broj pratitelja i živi američki san u Hollywoodu zbog svoje nevjerojatne sličnosti s Marilyn.

- Ludo je, što ne mogu vjerovati. Moj prvi video postao je viralan... Društveni mediji sada su postali moj glavni posao - govori o tome kako je postala internet senzacija.

Bianca Blakney

Blakney se već šest godina oblači u starinsku odjeću iz 1950-ih, i time je stekla milijune obožavatelja. Mamu troje djece iz Vancouvera u Kanadi stranci često traže selfije.

Ovu 25-godišnjakinju redovito zaustavljaju gdje god se pojavi.

- Zaustavljaju me kad sam u kupnji ili samo šetam ulicom, i volim pozitivne interakcije. Za razliku od moje ličnosti na društvenim mrežama, osobno sam malo sramežljiva i društveno nespretna, ali dajem sve od sebe da se opustim kad razgovaram ili se slikam s obožavateljima - kaže.

Često prima poruke na internetu u kojima piše kako su je vidjeli negdje, ali su bili, kako kažu, presramežljivi da ju pozdrave.

- Stariji također rado razgovaraju sa mnom - kaže Bianca koja vjeruje da ih njezin izgled podsjeća na prošla vremena.

Ona ima 11,6 milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

- Mislim da kod njih to izaziva lijepe osjećaje nostalgije i reći će mi da je njihova majka nosila kosu kao ja ili da su imale haljinu vrlo sličnu ovoj koju ja nosim. Ne prepoznaju me na društvenim mrežama na način na koji to čini mlađa grupa i vrlo sam sretna što mogu s njima razgovarati i prisjećati se njihovih mladih godina i dijeliti istinsku povezanost - priznaje.

Osim što ima značajnu prisutnost na društvenim mrežama, Bianca zarađuje i kao živahni model. Također se ponosno opisuje kao 'jedna od najpopularnijih svjetskih modernih pin-up i vintage modnih ikona'.

Suzie Kennedy

Amerikanka, koja živi u Londonu, glumica Suzie Kennedy pojavila se i u mnogim emisijama poput Britain's Got Talent zbog svoje sličnosti s Marilyn.

A nedavno se pojavila i na ekranima kritizirajući prikaze ikone na ekranima.

- Njezina smrtna želja bila je da ona ne bude šala - rekla je svojim fanovima.

Tvrdi da ona, odnosno njezini obožavatelji, tu su da je brane jer diva ne zaslužuje svakakav tretman.

- Jedina stvar koja mi daje mir je spoznaja da svjetlost pobjeđuje. Tama nikada neće ugasiti svjetlo. Marilynina zvijezda nastavit će sjati dugo nakon što pojedini filmovi istrunu u mrak - kaže.

Dvojnica Suzie, koja je u svojim 40-ima, još uvijek je model Marilyn i vodila je reklame za Pepsi, Citroen i Guinness, prenosi Daily Star.

