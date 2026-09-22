Ovo su najbolje gastro-ture u 2026.: Hrvatska je među top 10!

Hrana je mnogima jedan od najvažnijih dijelova putovanja, a ponekad upravo lokalni specijaliteti postanu razlog za odabir destinacije. Tripadvisor je objavio deset najbolje ocijenjenih gastro-tura na svijetu za 2026. godinu, a visoko mjesto na listi zauzela je i jedna tura iz Hrvatske
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte koje su se gastro-ture našle među najboljima na svijetu i koja je hrvatska tura zauzela mjesto na prestižnoj listi.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se gastro-ture našle među najboljima na svijetu i koja je hrvatska tura zauzela mjesto na prestižnoj listi. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se gastro-ture našle među najboljima na svijetu i koja je hrvatska tura zauzela mjesto na prestižnoj listi.
| Foto: 123RF
1. Gastronomska šetnja Reykjavikom – Reykjavik, Island -
Islandsku gastronomiju upoznaje se kroz više lokalnih stanica, od svježe ribe i janjetine do slavnog islandskog hot doga i skýra.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Posjetitelji obilaze šest različitih lokacija, od štandova s hranom do restorana, te kušaju islandske hot-dogove, sireve, sladoled i druge lokalne specijalitete. Posebno je zanimljivo što se uz hranu otkrivaju i priče o životu u zemlji između Atlantika i vulkana.
| Foto: 123RF
2. Undiscovered Lisbon Food & Wine Tour - Drugo mjesto pripalo je gastronomskoj i vinskoj turi Lisabonom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Umjesto najpoznatijih turističkih adresa, ovaj obilazak vodi prema manje poznatim lokalnim mjestima gdje se portugalska kuhinja upoznaje kroz male zalogaje, vino i priče o lisabonskoj gastronomskoj tradiciji. Grad tako otkrivate doslovno – zalogaj po zalogaj.
| Foto: 123RF
3. Amsterdam Food and Cultural Tour – Amsterdam, Nizozemska -
Osim hrane, obilazak otkriva i Amsterdam iz perspektive lokalaca.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Kušaju se nizozemski sirevi, pommes frites, stroopwafeli i pita od jabuka, dok se putem otkrivaju skrivene uličice, dvorišta i manje turistički dijelovi grada.
| Foto: 123RF
4. Slapovi Krke uz degustaciju hrane i vina – Split, Hrvatska - Ovo je spoj prirode i dalmatinskih okusa: nakon slapova i vožnje brodom prema Skradinu slijedi kušanje lokalnih vina, maslinova ulja, sira i kruha u vinariji u Plastovu.
| Foto: Jason Wells
Hrvatska je zauzela visoko četvrto mjesto. Izlet kreće iz Splita prema slapovima Krke, a uz obilazak jedne od najpoznatijih hrvatskih prirodnih atrakcija uključuje i degustaciju hrane i vina.
| Foto: 123RF
5. Večernja gastronomska tura Trastevereom – Rim, Italija -
Rim se istražuje upravo kad se počinju paliti gradska svjetla – kroz uske ulice Trasteverea i stanice s klasičnim rimskim jelima poput supplìja, porchette i tjestenine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Poseban je doživljaj spoj večernje atmosfere, povijesnih ulica i hrane koju Rimljani zaista vole.
| Foto: 123RF
6. Hungry Osaka Street Food Tour – Osaka, Japan.
Ljubitelji ulične hrane na ovoj turi Osakom mogu isprobati čak 15 različitih zalogaja te tri pića u društvu lokalnog vodiča.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Osaka je poznata kao japanski „kuhinjski grad“, a ovaj obilazak fokusira se na njezinu živahnu street-food scenu. Umjesto klasičnog razgledavanja, grad upoznajete kroz lokalne zalogaje, tržnice, male restorane i atmosferu četvrti u kojima se jede do kasno u noć.
| Foto: 123RF
7. Montserrat uz tapase i vino – Barcelona, Španjolska.
Dan počinje spektakularnim planinskim krajolikom Montserrata i posjetom samostanu, a završava u obiteljskoj vinariji uz tri organska vina, tapas i desert.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Zanimljiv je jer u jednom izletu spaja katalonsku prirodu, kulturu i gastronomiju.
| Foto: 123RF
8. Gastronomska šetnja Atenom – Atena, Grčka.
Od Monastirakija do središnje tržnice i Psirrija, Atena se istražuje kroz čak šest gastronomskih stanica i desetak kušanja.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Na meniju su grčki klasici, sirevi, masline, souvlaki, loukoumades, vino i drugi lokalni proizvodi – praktički cijeli grčki stol u nekoliko sati.
| Foto: 123RF
9. Devour Paris Ultimate Food Tour – Pariz, Francuska.
U pariškom Maraisu kuša se više od deset različitih specijaliteta – od kroasana, sireva i čokolade do bistro jela, židovskih i bliskoistočnih specijaliteta te francuskog vina.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Posebno je zanimljivo što obilazak pokazuje kako su različite kulture kroz stoljeća oblikovale parišku gastronomiju.
| Foto: 123RF
10. Lima Ultimate Peruvian Food Tour – Lima, Peru -
U šarenom Barrancu obilazak vodi kroz neke od najpoznatijih peruanskih okusa – ceviche, lomo saltado, anticuchos, pisco sour i sladoled od egzotičnog peruanskog voća.
| Foto: Canva
Bonus je što sudionici mogu vidjeti i kako se pripremaju ceviche, lomo saltado i pisco sour.
| Foto: 123RF