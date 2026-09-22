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GASTRO PUTOVANJA

Ovo su najbolje gastro-ture u 2026.: Hrvatska je među top 10!

Hrana je mnogima jedan od najvažnijih dijelova putovanja, a ponekad upravo lokalni specijaliteti postanu razlog za odabir destinacije. Tripadvisor je objavio deset najbolje ocijenjenih gastro-tura na svijetu za 2026. godinu, a visoko mjesto na listi zauzela je i jedna tura iz Hrvatske
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Ovo su najbolje gastro-ture u 2026.: Hrvatska je među top 10!
U nastavku pogledajte koje su se gastro-ture našle među najboljima na svijetu i koja je hrvatska tura zauzela mjesto na prestižnoj listi. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su se gastro-ture našle među najboljima na svijetu i koja je hrvatska tura zauzela mjesto na prestižnoj listi. | Foto: 123RF
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