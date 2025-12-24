Ovo su najbolji trikovi kojima ćete izbjeći božićni mamurluk

Svi smo upoznati s onim užasnim osjećajem koji dolazi nakon božićnih zabava – glavobolja, suha usta i osjećaj kajanja zbog previše popijenih čašica. A kako su blagdani u punom jeku, mnogi će morati nositi posljedice s više nego nekoliko bolnih jutara. Nažalost, jedini siguran način da izbjegnete mamurluk je – ne piti. Ako slijedite ove savjete, mamurluk možda neće biti toliko strašan. I ako ništa drugo, barem ćete se osjećati kao da ste učinili nešto dobro za sebe!

Pazite što pijete

Opće pravilo je: što tamnije piće odaberete, to će vaš mamurluk biti gori. Crno vino, viski i smeđa tekila - ove vrste pića mogu vam uzrokovati teže mamurluke. Razlog? Tamnija pića sadrže veću količinu kongenera, što su biološki aktivne tvari koje nastaju tijekom proizvodnje alkohola, poput metanola, estera i tanina.

- Tanini, koji se nalazi u većim količinama u crnom vinu, povezan je s ozbiljnijim mamurlucima - objašnjava Sam Royle za Sun, stručnjak s Sveučilišta u Salfordu. Ako želite izbjeći teški mamurluk, bolje se odlučite za bijelo vino ili laganija pića.

Pijte vodu – puno vode!

Dehidracija može pogoršati simptome mamurluka stoga je bitno da za vrijeme konzumiranja alkohola se hidratizirate. Isto tako, popijte malo vode prije spavanja i odmah kad se probudite. Možete dodati i vitaminske pripravke koji će vam pomoći da se brže oporavite od dehidracije.

Ne zaboravite na san

Umor je jedan od najčešćih simptoma mamurluka. Alkohol narušava cikluse sna, a manje istog može dodatno pogoršati umor.

- Pokušajte si osigurati ekstra vrijeme za spavanje nakon zabave. Ako ne možete, kava može pomoći da se oporavite od iscrpljujućeg umora - savjetuje Royle.

Ibuprofen umjesto paracetamola

Kada se probudite s glavoboljom, prva pomisao mnogih je uzeti paracetamol. No, istraživanja pokazuju da su bolovi povezani s upalama, pa su protuupalni lijekovi poput ibuprofena ili aspirina učinkovitiji od paracetamola jer djeluju na uzrok boli.

Podignite raspoloženje nečim što volite

Mnogi koji su doživjeli mamurluk poznaju osjećaj tjeskobe poznatijem kao ,hangxiety' – neugodnu tjeskobu koja vas obuzima dan nakon pijenja. Kako biste se nosili s tim, Sam preporučuje da se nagradite nečim što vas usrećuje - možda opuštanje s prijateljima ili uživanje u omiljenoj hrani.

- Iako vjerojatno nema biološke koristi od toga što nakon mamurluka pojedete nezdrav doručak, to vas može učiniti sretnijima - kaže Sam.