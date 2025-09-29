Obavijesti

PRIPAZITE NA OVO

Ovo su najčešće pogreške koje mnogi rade pri pranju podova

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Ovo su najčešće pogreške koje mnogi rade pri pranju podova
Foto: DREAMSTIME

Podovi mogu dugo ostati lijepi i očuvani ako im posvetite pažnju pri čišćenju. Pravilna njega ne samo da produžava njihov vijek trajanja, već doprinosi i zdravijem i ugodnijem životnom prostoru

Ako želite da podovi u vašem domu dugo zadrže sjaj, izgledaju uredno i ostanu bez oštećenja, ključno je obratiti pažnju na način na koji ih čistite i na proizvode koje koristite. Često se misli da je dovoljno samo prebrisati ih vodom, ali istina je da pogrešne navike mogu dugoročno napraviti više štete nego koristi.

Jedna od najčešćih grešaka pri pranju podova je korištenje prevelike količine vode. Umjesto da doprinese čistoći, višak vlage može stvoriti ozbiljne probleme. Drveni i laminatni podovi vrlo lako upijaju vodu, što može dovesti do njihovog bubrenja i deformacija.

Kod keramičkih pločica voda često završi u fugama, gdje stvara vlažnu sredinu pogodnu za razvoj bakterija i plijesni. Idealno rješenje je koristiti dobro ocijeđenu krpu ili mop – pod treba biti tek lagano vlažan, nikako mokar.

Foto: Canva/Pixabay

Još jedna greška na koju mnogi ne obraćaju pažnju je upotreba neadekvatnih sredstava za čišćenje. Prejake kemikalije mogu oštetiti zaštitni sloj poda, izblijediti boju ili čak ostaviti tragove koje je teško ukloniti.

Svaki materijal ima svoje specifične zahtjeve: parket i laminat najbolje reagiraju na blaga sredstva koja dodatno sadrže komponente za njegu i zaštitu drva, dok su pločice zahvalne jer se mogu čistiti i prirodnim rastvorima poput kombinacije octa i vode. Pravilnim odabirom sredstava ne čuvate samo izgled poda, već i kvaliteta zraka u svom domu.

Foto: 123RF

Ni pribor za čišćenje ne treba zanemariti. Krpe koje ispuštaju dlačice, stare i istrošene metle ili grube četke mogu izgrebati površinu i trajno narušiti njen izgled. Dodatno, korištenje istih sredstava za sve prostorije povećava rizik širenja bakterija - posebno ako se isti mop koristi i u kupaonici i u kuhinji.

Zato je preporučljivo uložiti u kvalitetan mop s mikrofibrom koji bolje skuplja prljavštinu, a istovremeno je nježan prema površini. Također, dobra praksa je odvojiti pribor za različite dijelove stana ili kuće. Na taj način ne samo da produžujete vijek trajanja podova, već i stvarate čišći i zdraviji prostor za život.
 

