Ovo su najjeftinije i najskuplje zemlje u Europi za odlazak u restoran: Evo gdje smo mi

I ove godine, stranica Ferrygogo odlučila je provesti jednostavno istraživanje - koliko košta prosječna večera u Europi. Računajući prosječnu cijenu večere od 3 slijeda za 2 osobe, napravili su rang listu zemalja prema cijeni večere
U nastavku pogledajte koliko u svakoj državi košta prosječna večera za dvoje od 3 slijeda.
1. ISLAND Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 118,88 €
2. ŠVICARSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 113,30 €
3. DANSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 90,41 €
4. NORVEŠKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 82,93 €
5. NIZOZEMSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 77,08 €
6. LUKSEMBURG Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 77,08 €
7. IRSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 77,08 €
8. FINSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 77,08 €
9. BELGIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 77,08 €
10. VELIKA BRITANIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 74,46 €
11.ŠVEDSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 70,52 €
12. MALTA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 67,45 €
13. ITALIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 67,45 €
14. AUSTRIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 67,45 €
15. ESTONIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 63,10 €
16. NJEMAČKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 62,59 €
17. LITVA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 57,83 €
18. LATVIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 57,83 €
19. FRANCUSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 57,83 €
20. HRVATSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 57,83 €
21. ŠPANJOLSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 48,17 €
22. SLOVENIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 48,17 €
23. GRČKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 48,17 €
24. ALBANIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 44,16 €
25. PORTUGAL Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 43,35 €
26. CRNA GORA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 43,35 €
27. MAĐARSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 43,05 €
28. RUMUNJSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 42,06 €
29. POLJSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 40,45 €
30. SRBIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 40,28 €
31. BUGARSKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 39,40 €
32. ČEŠKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 38,76 €
33. SLOVAČKA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 38,53 €
34. MOLDOVA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 29,64 €
35. BOSNA I HERCEGOVINA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 29,56 €
36. BJELORUSIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 26,28 €
37. UKRAJINA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 24,86 €
38. SJEVERNA MAKEDONIJA Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 23,80 €
39. KOSOVO Prosječna cijena večere od 3 slijeda za dvoje iznosi 19,26 €
