Najpopularnija muška imena 2025.: Evo koje ime je na vrhu

Na sam vrh ljestvice ponovno se smjestilo jedno dobro poznato ime koje već godinama dominira popisima popularnosti, a ostatak liste potvrđuje stabilne trendove u imenovanju dječaka u Hrvatskoj.

Najpopularnije muško ime u prvom tromjesečju 2025. godine je Luka, dodijeljeno 143 novorođenih dječaka.

Odmah iza njega slijede David sa 112 upisa te Jakov sa 109. Na četvrtom se mjestu smjestio Toma s 105 dječaka koji su dobili to ime, dok popis najčešćih upotpunjuju Niko (94), Mateo (92), Petar (86) i Ivan (85).

Među dvadeset najpopularnijih imena nalaze se i Roko (80), Šimun (79), Josip (74), Mihael (72), Lovro (70), Matej (69), Fran (67), Noa (64), Borna (61), Marko (60), Karlo (58) te Leon (51).

Popis otkriva da roditelji najviše naginju imenima koja kombiniraju jednostavnost, tradiciju i dugovječnost, a većina ih ostaje kontinuirano popularna iz godine u godinu.

Trendovi tako pokazuju da, unatoč povremenim novitetima, klasična muška imena čvrsto drže vrh, a početak 2025. još jednom potvrđuje da se u Hrvatskoj najviše cijeni ono što je provjereno i iz generacije u generaciju omiljeno.