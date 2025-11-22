Obavijesti

Lifestyle

Komentari 5
NAJTRAŽENIJA IMENA

Najpopularnija muška imena 2025.: Evo koje ime je na vrhu

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Najpopularnija muška imena 2025.: Evo koje ime je na vrhu
1
Foto: Slav Evgenii

Prema podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, početak 2025. godine donio je nastavak prepoznatljivih trendova u imenovanju novorođenih dječaka u Hrvatskoj

Na sam vrh ljestvice ponovno se smjestilo jedno dobro poznato ime koje već godinama dominira popisima popularnosti, a ostatak liste potvrđuje stabilne trendove u imenovanju dječaka u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

SPECKA KATE PROMJENA IMENA 00:49
SPECKA KATE PROMJENA IMENA | Video: 24sata/Video

Najpopularnije muško ime u prvom tromjesečju 2025. godine je Luka, dodijeljeno 143 novorođenih dječaka.

Odmah iza njega slijede David sa 112 upisa te Jakov sa 109. Na četvrtom se mjestu smjestio Toma s 105 dječaka koji su dobili to ime, dok popis najčešćih upotpunjuju Niko (94), Mateo (92), Petar (86) i Ivan (85).

Young mother, caressing her newborn baby boy, holding him in her
Foto: TATYANA TOMSICKOVA

Među dvadeset najpopularnijih imena nalaze se i Roko (80), Šimun (79), Josip (74), Mihael (72), Lovro (70), Matej (69), Fran (67), Noa (64), Borna (61), Marko (60), Karlo (58) te Leon (51).

Infografika: Najpopularnija muška imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025.
Infografika: Najpopularnija muška imena u Hrvatskoj u prvom tromjesečju 2025. | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Popis otkriva da roditelji najviše naginju imenima koja kombiniraju jednostavnost, tradiciju i dugovječnost, a većina ih ostaje kontinuirano popularna iz godine u godinu.

Razgovor s redateljem i glumcima Djeca odrastaju uz poruke i primjere iz 'Dnevnika Pauline P.'
Djeca odrastaju uz poruke i primjere iz 'Dnevnika Pauline P.'

Trendovi tako pokazuju da, unatoč povremenim novitetima, klasična muška imena čvrsto drže vrh, a početak 2025. još jednom potvrđuje da se u Hrvatskoj najviše cijeni ono što je provjereno i iz generacije u generaciju omiljeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak
hoćete li biti bogati?

Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak

Sreća u financijama ovisi o osobinama koje svaki znak nosi u sebi. Iako zvijezde mogu imati svoju ulogu, uspjeh u financijama često ovisi i o našim osobnim naporima, obrazovanju i planiranju
Evo koliko trebate moći držati plank u svakoj dobi života
SUPER JEDNOSTAVNO

Evo koliko trebate moći držati plank u svakoj dobi života

Stručnjak za trening i prehranu Rowan Clift iz Freeleticsa objašnjava da je kod planka najvažnija kvaliteta, a ne koliko ga držite. Ipak, postoje smjernice o tome koliko bi bilo dobro držati plank, ovisno o dobi
Kakav ste vozač po horoskopu? Evo tko se utrkuje sa svima, a tko za volanom voli razmišljati
SPRETNI ILI TEMPERAMENTNI

Kakav ste vozač po horoskopu? Evo tko se utrkuje sa svima, a tko za volanom voli razmišljati

Vagama sitne prometne nesreće nisu nepoznanica, Jarčevi paze na potrošnju goriva, Ribe su smirene, dok Lavovi vole brzinu i često im se noga 'omakne' na gasu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025